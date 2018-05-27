图片版权 Virgin Galactic/MarsScientific.com/Trumbull Stu Image caption 理查德布兰森爵士将成为首批搭乘维珍“太空船2号”的乘客之一

维珍航空的创始人理查德·布兰森爵士声称，他正在接受宇航员训练，期望在近期开始他的第一次太空旅行。

布兰森向BBC广播4台表示：“我们是说在未来几个月成行，而不是几年。所以，很快了，兴奋的时刻就在眼前。”

“我在接受宇航员训练，健身训练，离心机训练，还有其它各种训练，以让我的身体能很好适应太空环境。”

图片版权 Virgin Galactic Image caption 布兰森认为，在商业太空旅行领域，真正的竞争在他和贝索斯之间展开。

这位67岁的亿万富翁从2004年开始就投资商业太空旅行，建立了太空旅行公司维珍银河公司。

布兰森、埃隆·马斯克、亚马逊创始人杰夫·贝索斯，目前都在付费太空旅行领域展开竞争。

今年，SpaceX的火箭发射取得令人瞩目的进展，在猎鹰重型火箭载着红色特斯拉跑车进入太空，让SpaceX成为最受推崇的私人航空航天企业。

去年初，埃隆·马斯克曾宣布将在2018年把两名私人乘客送往月球轨道航行，并表示，公司已经和私人乘客接触过。这是一个为付费顾客服务的项目，他们已支付高额的定金。

马斯克还对这一项目的盈利能力表示乐观。他估计，未来SpaceX在太空旅行市场每年至少会有一、两单生意，而这个生意将会给公司贡献10%～20%的收入。

但这一项目在今年没有更多进展。

图片版权 Getty Images Image caption 马斯克称2018年将送两位私人太空游客环月观光一周。

不过，布兰森表示：“埃隆·马斯克在太空货物运输方面成绩显著，他造的火箭也越来越大。”但他认为，在需要载人飞行的商业太空旅行领域，真正的竞争是在维珍和贝索斯的蓝色起源公司（Blue Origin）之间展开。

“我们的竞争齐头并进，就看谁最先把人送入太空。”布兰森表示。

“最终，我们要保证安全。这点上，更像我们与自己赛跑，看能不能造出足够安全的载人航天器。”

贝索斯的太空项目研发保密，马斯克则声称希望自己能“在火星上退休”，已经67岁的布兰森步子迈得更大胆一些，他希望自己成为第一批进入太空的旅客。

图片版权 Blue Origin Image caption 贝索斯的"蓝色起源"公司完成了新谢泼德(New Shepard)亚轨道系统的不载人测试

布兰森说，自己的宇航员训练目前进展顺利，现在他每天打四次网球以提升体能。“以前我每天早晚各打一场，我现在早晚各打两场，还骑单车，总之什么锻炼身体做什么，尽可能地把身体练好。”

布兰森还在接受痛苦的离心机训练，这种训练可以重现载人航天器中的失重环境。所有宇航员都要忍受重力训练的痛苦，训练将模拟飞行器在起飞和穿越大气层时的重力。

他补充说，“如果你真想享受进入太空的过程，身体越健康越好。”

今年早些时候，维珍银河对其载人航天器“太空船2号”，完成了一次超音速飞行测试。

这是继2014年加利福尼亚州莫哈韦沙漠上空的飞行测试失败爆炸后，该公司首次进行的飞行。

那次事故导致一名飞行员死亡，另一名飞行员重伤。

霍金生前曾希望有生之年可以乘维珍银河的“太空船2号”遨游太空，并在推特上发文，“我们进入了一个新的太空时代，如果能够乘坐这艘太空船飞行，我将感到非常荣幸。”