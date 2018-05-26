朝韩首脑再度会晤 半岛外交斡旋紧锣密鼓

图片版权 The Blue House/Twitter Image caption 有观察人士指出，朝韩首脑短期内突然举行第二次峰会会晤说明朝韩双方似乎都在积极促成美朝峰会能顺利举行。

美国总统特朗普改口仍可能在新加坡和朝鲜领导人金正恩会晤后，韩国总统文在寅第二次与金正恩板门店会晤。

围绕着美朝可能举行的首脑峰会，平壤、首尔、华盛顿和北京的电话都在不停地响，说明朝鲜半岛问题牵涉方方面面，具有其复杂性质。

韩国总统府青瓦台表示，文在寅5月26日当天在韩朝边境板门店会晤朝鲜国务委员会委员长金正恩。这是文在寅就任总统后第二次同金正恩举行会谈。

周四特朗普在公开表示近期朝鲜的"公开敌意"让美国不得不取消新加坡会谈。朝鲜随后发表声明，称仍愿与美国对话。

当日朝中社发表朝鲜副外相金桂冠谈话文，文中对会谈突然取消表示"意外及十分遗憾"，同时表达朝鲜意向，称"无论何时，以何种方式，我们有意与美国面对面坐下来解决问题"。

外界对朝鲜表态的温和性感到意外。随后特朗普又说，原定于6月12日在新加坡举行的会谈仍有可能举行。

美国方面称，美国国务卿蓬佩奥此前还与韩国外长康京和通电话，双方表示将继续保持密切协调，努力为与朝鲜的对话创造条件。

有观察人士指出，朝韩首脑短期内突然举行第二次峰会会晤说明朝韩双方似乎都在积极促成美朝峰会能顺利举行。

与此同时，还有观察人士根据北京火车站对大连、丹东一些列车停驶线路调整的情况，分析认为金正恩可能近期会第三次访华。