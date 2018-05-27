开还是不开 朝韩首脑会晤后“特金会”现转机

图片版权 Getty Images Image caption 5月26日，韩国总统文在寅第二次与朝鲜领导人金正恩在板门店会晤

原定于下月在新加坡举行的“特金会”一波三折。美国总统特朗普周四（5月24日）宣布取消美朝峰会，隔天又改口说仍有可能举行。周六（26日）他又表示，美朝峰会事宜进行得十分顺利。

另一方面，韩国总统文在寅周六出乎意料地第二次与朝鲜领导人金正恩在板门店会晤，两国首脑都表达了促成美朝峰会的决心。

“坚定意志”

根据朝鲜和韩国官方媒体的报道，韩朝双方都在此次会晤中表示，希望美朝首脑会谈成功举行，并将就此展开紧密合作。

朝中社周日（27日）报道称，文在寅与金正恩就履行板门店宣言、成功召开美朝峰会等问题，深入交换了意见。报道称，“金正恩对文在寅为预定于6月12日举行的朝美峰会付出很大努力的辛劳表示感谢，并就历史性的朝美峰会表明坚定的意志”。

韩联社则引述文在寅称，美朝将启动首脑会谈筹备工作谈判，美朝峰会能否成功举行取决于就会谈议题等进行的工作谈判的顺利程度。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年5月26日，文在寅与金正恩在板门店会晤。

文在寅表示，韩朝为了实现半岛和平与稳定一定要成功举办美朝首脑会谈。金正恩也表示，希望办好美朝首脑会谈，终结对峙历史。

文在寅还透露，金正恩25日下午主动邀请他举行会晤。

美国方面，特朗普于当地时间周六（26日）表示，他仍然在研究6月12日与朝鲜领导人在新加坡的会晤，并称工作进行得十分顺利。

路透社引述特朗普称：“我们在研究6月12日在新加坡（的峰会），这没有改变。我们要看看接下来事情如何发展。”

美朝峰会的变数始于本周四，特朗普致函金正恩，宣布取消计划下月在新加坡举行的”特金会”。

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特朗普在公开信中称：“很遗憾，基于在你最近声明中展示的极度愤怒与公开敌意，我感觉目前举行这一筹划已久的会谈并不合适。”

但他的信中也提示“对话之门并未完全紧闭”。特朗普称自己仍期望与这位朝鲜的强人领袖会面，“如你改变针对这个最重要峰会的想法，请不要犹豫写信或打电话给我”。

白宫周六（26日）确认，这周末，一支白宫先遣小组将按原定日期前往新加坡，准备可能举行的峰会。

中国声音

近日朝鲜半岛局势变幻莫测，中国与朝鲜的关系却在金正恩两度访华后变得“热络”起来。有分析人士认为，朝美会谈发生变数与中国有关，朝鲜可能是中国处理中美贸易关系的一张牌。

特朗普也曾表示，金正恩在第二次会见习近平之后态度发生了一些变化，对此他“开心不起来”。

图片版权 KCNA Image caption 朝鲜领导人金正恩三月曾访问中国，并与中国国家主席习近平会面。

在周五（25日）的外交部记者会上，中国外交部发言人陆慷否认朝方态度转变与中国有关，"中方在朝鲜半岛核问题上一直发挥积极的建设性作用，我们没有任何不可告人的意图"。

“至于说中方在半岛核问题上的作用更突出了，是不是成为中方解决其他问题的抓手，我觉得这有点想多了，”他回应。

中国官方媒体《环球时报》则在最近几日的数篇社评中称赞朝鲜废弃核试验场的举动，并批评美国在朝鲜拆除试验场后宣布取消特金会。

“废弃丰溪里核试验场应被视为朝鲜与外部世界从对抗转为相向而行的诚意展示”，社评称，“无论美方如何解释，星期四取消金特会的决定会被国际舆论与华盛顿退出伊核协议联系起来看。这会进一步增强外界对美国政府任性、做事随意的看法，损害美国的国际信用形象。”