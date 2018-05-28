爱尔兰公投：不需再向英国出口“堕胎问题”

图片版权 Getty Images Image caption 对于堕胎的态度，在爱尔兰不同阶层以及不同年龄群体都有很大差异。城市年轻女性是支持放宽堕胎限制的主力。

爱尔兰在周五（5月25日）的公民投票中，近三分之二的选民投票赞成废止宪法"第八修正案"，支持堕胎合法化。

1979年罗马天主教皇约翰保罗二世访问爱尔兰四年后，爱尔兰将"第八修正案"写进了国家宪法，即承认母亲和未出生的胎儿有同等生命权。

当时天主教为促成"第八修正案"发挥了不小的作用。"第八修正案"规定只有在孕妇生命面临危险或胎儿在出生前已经死亡等情况下才能合法堕胎。

爱尔兰选民知道在公投中选择"是"，就意味着政府今年晚些时候会引入新立法，允许在12周以内的妊娠期内自由堕胎。官方数据显示，超过66%的选民在公投中选择了"是"，另有33%的选民选择"不"。

按照程序，公投结果首先要经爱尔兰高等法院认定合法有效，然后由爱尔兰总统和总理签字生效。过后爱尔兰政府将起草新法案提交国会审议。在国会通过的新法案生效前，原有法律依然有效。

爱尔兰“社会大地震”

但是爱尔兰周五的投票为议会放宽堕胎法律限制铺平了道路，无异于为爱尔兰社会带来了一个大地震。爱尔兰总理甚至说，这次公投结果标志着"一场静悄悄的革命"胜利结束。

BBC在爱尔兰的记者哈里森认为，这说明了爱尔兰共和国发生了巨大社会变化，因为就在三年前爱尔兰正式举行了同性婚姻公投，62%的人投了赞成票，通过了公投。

图片版权 PAcemaker Image caption 1979年罗马天主教皇约翰保罗二世访问爱尔兰4年后，爱尔兰将"第八修正案"写进了国家宪法，即承认母亲和未出生的胎儿有同等生命权。

按照爱尔兰总理的话说，爱尔兰共和国不需要再把"堕胎问题"出口到英国，或还得从英国进口解决方案。

据估计，每天平均有九名女性从爱尔兰去英国堕胎，每天有四名女性在没有医疗咨询的情况下服用网购的堕胎药，而且她们还要冒被监禁的风险。

1983年爱尔兰修改宪法并没有改变堕胎限制，自那以后约有17万爱尔兰妇女不得不离开爱尔兰终止妊娠。

虽然爱尔兰的堕胎法律问题多多，亦有其考虑，但是多年来许多引起争议的敏感问题的确改变了公众的看法。比如包括强奸和乱伦这类争议极大的案件，受害者被告知她们无权合法堕胎。

还有诸如脑死亡的孕妇，在违背患者亲属意愿的情况下勉强维持生命，直到等到法庭作出裁决，即认定剖腹产后胎儿无法存活的情况下，才能合法终止妊娠。

2012年发生的一个堕胎病例令爱尔兰堕胎法律受到世界关注。一位印度牙医（Savita Halappanavar）在爱尔兰一家医院要求堕胎，理由是败血症导致她健康恶化。

但是医院拒绝做堕胎手术，理由是她当时并没有生命危险，而且胎儿仍然有心跳。但等到这位孕妇身有生命危险的时候，已经为时已晚。

不同的堕胎法律

天主教及其支持者敦促人们投票挽救宪法第八修正案。但近年来天主教内部娈童案件丑闻以及主教们对民事当局隐瞒娈童丑闻，都令天主教的社会威望受到了影响。

因为这次爱尔兰公投也关系到生命权利以及儿童权利，所以天主教神父的影响力已经大不如前。

图片版权 Getty Images Image caption 一名女子在因被拒绝堕胎付出生命代价的印度牙医（Savita Halappanavar）的壁画前献花。

但对于堕胎的态度，在爱尔兰不同阶层以及不同年龄群体都有很大差异。城市年轻女性是支持放宽堕胎限制的主力。

现在北爱尔兰成了英国唯一一个不许自由堕胎的地方。爱尔兰投票要求放松堕胎法律已经引起关于北爱尔兰是否要跟随爱尔兰作法律改动的辩论。

英国和威尔士在1967年就通过了法律让终止妊娠合法化，即有注册资格的行医者可以终止短于24星期的妊娠。这个法律也适用于苏格兰。

但这些法律对英国管辖的北爱尔兰并不适用，北爱尔兰有更加严格的堕胎法律。

1929年英国通过的婴儿生命（保护）法案在1945年后开始在北爱尔兰实行，即规定只有在母亲的生命或者精神健康存在风险的时候才能合法堕胎。

在西方国家，与堕胎相关的游说运动包括支持堕胎运动（自由选择运动），以及与之针锋相对的反对堕胎运动（维护生命权运动）在欧洲堕胎法律国与国各不相同，一些国家的议会通过法律令堕胎合法化，但也有一些国家的宪法禁止堕胎。

因为在西欧国家堕胎受到法律严格规范，因此也令议会外的反堕胎运动或所谓维护生命运动影响力受到了限制。

在中国法律允许堕胎，而且政府向女性提供有关服务。自1979年开始中国实行了30多年的"独生子女"政策以控制人口，在此期间中国女性普遍能够得到避孕和堕胎服务。