马里移民小伙变身“蜘蛛侠”救儿童感动法国

图片版权 Facebook Image caption 加萨马徒手攀登上了四层楼高的公寓，救下了一名悬在阳台外的男童。

一名马里移民近日在法国成为了英雄人物，他徒手攀登上了四层楼高的公寓，救下了一名悬在阳台外的男童。

马穆杜·加萨马（Mamoudou Gassama）救人的震撼视频在社交媒体上迅速传播开来。

当时，这名四岁男童的邻居试图从隔壁的阳台抓住他，但距离太远。加萨马便在短短一分钟内，一口气爬上了四层楼，抓住了孩子。

法国总统马克龙周一邀请他前往爱丽舍宫，以个人名义向他表示感谢。

巴黎市长安娜·伊达戈（Anne Hidalgo）也称赞了这名22岁青年的英雄行为，并表示她已打电话致谢。

人们在脸书（Facebook）上的一条影片里发现了这个动人故事。

安娜·伊达戈称他为"十八区的蜘蛛侠"。十八区是事发地所在的巴黎辖区。

"祝贺马穆杜·加萨马勇敢地拯救了一个孩子的生命，"她在推特上说。

"他向我解释说，几个月前他从马里来到这里。他渴望在这里拥有自己的生活。"

图片版权 Facebook Image caption 加萨马便在短短一分钟内，一口气爬上了四层楼，抓住了孩子。

"我回答他说，他的英雄气概是所有公民的榜样，巴黎市显然乐意去帮助他在法国定居。"

这件事周六晚发生在巴黎北部的一条大街上。

加萨马向记者表示，他经过该路段时，看到一群人聚集在一栋大楼前。

"我这么做是因为那是一个孩子，"《巴黎人报》（Le Parisien）引述他的话说。"我上去了…...谢天谢地，我救下了他。"

巴黎消防队表示，救援人员抵达现场时，孩子已经获救。

一位发言人向法新社记者说："很幸运，有一名身体健壮并且有勇气的人，愿意去救下孩子。"

跳过 Twitter 帖子 用户名 @Anne_Hidalgo Un grand bravo à Mamoudou Gassama pour son acte de bravoure qui a permis de sauver hier soir la vie d'un enfant. J'ai eu plaisir à m'entretenir avec lui aujourd'hui par téléphone, afin de le remercier chaleureusement. https://t.co/DP5vQ1VZYh — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 2018年5月27日

法国媒体援引当地部门的消息称，当时孩子的父母并不在家。

司法部门人士称，孩子的父亲已因监护不力，受到警方的盘问。据信，孩子的母亲当时并不在巴黎。