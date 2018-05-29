法国烟民大减 主要源自年轻人和低收入者

图片版权 AFP Image caption 法国的吸烟文化正在改变吗？

法国一项调查发现，2016-2017年之间有一百万烟民不再每日抽烟。

进行这项调查的法国卫生部指出，这是十年来最显著的跌幅。年轻一代及低收入烟民的人数亦有明显的减少。

研究认为，吸烟人口大减与法国政府近年实施的一系列措施有关，包括要求烟草公司使用中性包装、资助烟民改用香烟替代品、提高香烟售价，及推行“全国无烟月”活动等。

根据该项研究，2017年法国18-75岁的成年人中，有26.9%、即1220万人每日吸烟，较2016年的1320万（29.4%）大幅减少一百万。

法国卫生部长阿尼亚斯·布赞（Agnès Buzyn）对低收入人口吸烟人数锐减表示欢迎，并说“烟草体现了不平等的趋势，对最弱势的人负面影响最深，更会不断恶化”。

去年一项研究发现，虽然各国政府持续推行香烟管控措施，因为整体人口增长，烟民仍然在不断增加。

全球趋势

据医学学术期刊《柳叶刀》去年发布的一篇研究，全球的死亡人数中，有一成由吸烟相关疾病导致，当中有一半来自中国、印度、美国及俄罗斯四个国家。

世界卫生组织于同年发表的报告则指，中国消费的卷烟占全球产量44％，全国28%成年人、50%成年男性为烟民，每年有超过100万人死于与吸烟有关的疾病。

该报告警告，如果吸烟率没有降低，2030年中国因吸烟相关疾病死亡的人数将由每年100万增至200万、至2050年更会增至每年300万。

另一项研究则发现“吸烟的问题正由富裕国家‘出口’至中、低收入国家”。

世界卫生组织早前曾指出，在烟草包装盒印上警告图片，证实有助减低烟民吸烟的意欲，目前有78个合共涵盖全球近半人口的国家，对烟草包装的管控达到相应标准。