菲律宾在中业岛修跑道：南海工程竞赛“白热化”

图片版权 CSIS / AMTI Image caption 美国战略与国际研究中心指，5月17日拍摄的卫星相片显示，中业岛机场跑道西边停靠了两只船。图片也显示了跑道的损毁情况。

美国一家智库近日发布的卫星图片显示，菲律宾在南海中业岛（Thitu Island，菲律宾称派格阿萨岛，Pagasa Island）维修一条建成多年但失修的跑道。在这之前，一架中国轰炸机成功在永兴岛（Woody Island）上的机场降落，再被批评是令南海“军事化”的举动，美国随后宣布取消邀请中方参加今年的环太平洋联合军演。这一连串的事件，令外界的关注重新聚焦在南海问题上。

菲律宾总统府发言人罗克（Harry Roque Jr.）证实，菲律宾当局正在维修中业岛的飞机跑道，强调工程符合“国家主权和管辖权“。中国官方媒体报道，菲律宾总统杜特尔特是因为国内压力才展开工程。但有专家向BBC中文分析，菲律宾已经计划这些工程多年，不大可能是因为政治压力才开始维修，而且菲律宾需要维修中业岛这条跑道，给岛上居民运送补给品，改善他们的生活。

菲律宾外交部长卡耶塔诺（Alan Peter Cayetano）周一（5月28日）一个仪式上引述总统杜特尔特，警告中国不要擅自开采南海的天然资源，否则会向中国“开战“。

另外，中国国防部宣布，位于北京的解放军军事科学院副院长何雷中将会率团，参加6月1至3日在新加坡举行的香格里拉对话会。官方议程包括探讨区域军事发展的影响，可能会谈到南海问题。台湾中央社周一（5月28日）报道指，东南亚各国对抗中国的力量正在增强，可能在香格里拉对话会上“凝聚成对抗及孤立中国的力量”。

多国近期在南海的活动仍然频繁。美国在周日（5月27日）派出两艘军舰到南海巡航，一度驶近距离西沙群岛（Paracel Islands，又称黄沙群岛或帕拉塞尔群岛）不足12海里的地方，被中方指“擅自进入中国西沙群岛领海”。

图片版权 Getty Images Image caption 何雷去年也代表中国，参加香格里拉对话会。

菲律宾在做甚么维修工程？

中业岛机场的跑道原来设计1300米长，为岛上约100至300名居民提供交通服务和补给品。但《菲律宾星报》报道指，机场两端多年来被海洋侵蚀倒塌，令C-130等大型运输机无法在岛上安全降落。

总部设于华盛顿的战略与国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）周六（5月26日）发文指，5月17日拍摄的卫星图片显示，有两只挖泥船正在维修跑道的西端，四周的水域还漂浮着被工程船扬起来的泥沙。除了维修跑道外，卫星图片也显示菲律宾在中业岛上兴建了最少七座新的建筑物，也显示菲律宾在邻近中业岛的马欢岛（Nanshan Island ）修建了一个新的直升机坪。

《菲律宾星报》引述一名菲律宾官员指，政府已经把工程需要的物资和人员运到岛上。他又说，菲律宾也将在南海其他岛屿进行类似的维修工程。

图片版权 Reuters Image caption 菲律宾军方于1999年将废弃军舰马德雷山号（Sierra Madre）拖至仁爱礁附近搁浅，作为附近海域及岛屿的监测站。菲律宾指中国多次被指阻挠它维修这只军舰和向舰上官兵提供补给。

“相形见绌”

中国轰炸机在永与岛降落的消息引起多名菲律宾政客不满，该国多名议员讉贵中方的行为。杜特尔特政府没有直接批评中方，这在菲律宾国内也引起不满，直至菲律宾外交部长卡耶塔诺周一打破多天的沉默，警告如果中国开采南海的资源，就会向对方开战。

香港《南华早报》引述新加坡拉惹勒南国际研究院专家许瑞麟（Collin Koh）指，菲律宾总统杜特尔特可能是受到国内的压力而开展工程；而《菲律宾星报》周日（5月27日）也发表评论文章，批评杜特尔特没有全力保护菲律宾在南海的权益，违反他竞选总统时作的承诺。

菲律宾德拉萨列大学（De La Salle University）助理教授海达里安（Javad Heydarian） 接受BBC中文采访时说，他认为菲律宾的跑道维修工程与这些事情无关。他指出，菲律宾国防部长德芬·洛伦扎纳（Delfin Lorenzana）去年四月访问中业岛时，就已经提出要维修岛上设施的计划。他认为这种维修工程没有违反国际法或东盟（ASEAN）相关的协议，因此菲律宾政府早就应该进行工程。

他指出，菲律宾早前把南海的争议提交荷兰海牙国际仲裁法庭，而为了保持它的“道德高地”，菲律宾政府当时认为不宜在南海中进行这种工程。

菲律宾大学政治学系教授卡洛斯（Clarita Carlos）接受BBC中文采访时也指出，中业岛居民的生活环境十分恶劣，维修是“早就应该做”的事情。

她指出，中国在南海的工程完全改造了岛屿的情况，甚至部署了导弹等先进的武器设备。菲律宾在中业岛的工程与中越两国的工程相比“相形见绌”。

图片版权 Getty Images Image caption 美国上月据报派出了B-52轰炸机在南海附近作训练，引来中方不满。（资料图片）

图片版权 Xinhua Image caption 中国空军四月首次在南海争议岛礁区域进行轰炸机起降训练，引发周边国家对于国家安全的担忧和警告。（资料照片）

中国应“适当升高对抗的等级”

各国近来在南海的活动仍然频繁。美国上月据报派出了B-52轰炸机在南海附近作训练，周日又派出了两艘军舰，一度驶入南海一些由中方控制的岛屿十二海里范围内。

这令中方十分不满。中国外交部和国防部在同一天分别发声明，指美方的军舰“擅自进入中国西沙群岛领海”，也损害中美两军的“战略互信”。北京大学海洋战略研究中心执行主任胡波在中国官方《人民日报海外版》网上版撰文指，中国仍要避免与美国进行战略对抗，但中国在有需要的时候也要展示“自己的底线和决心”。

南海的争议更影响到中美的军事合作。美国国防部5月23日宣布，因应中国持续把南海“军事化”，美国将取消邀请中方参加今年的环太平洋联合军演。中国外长王毅指美国的决定“没有建设性”，无助中美互相了解。环太平洋联合军演每两年举行一次，由美国主导，中国在2014和2016年都获邀出席。

除了中国，多个声称拥有南海岛屿主权的国家近年都在它们控制的岛屿上增加人员和设备。美国前国防部主管亚太安全事务的部长助理施大卫（David Shear）在美国参议院2015年一场听证会上透露，越南在2009至2014年期间在南海填得约60公顷土地，去年12月也有报道指越南在西礁（West London Reef）建造了一些包括船只维修厂的新设施。

台湾在2016年也被指在它控制的太平岛建造了四座建筑，前国防部长冯世寛拒绝透露这些建筑的实际用途。