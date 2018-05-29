“奔五”的凯莉·米洛：从邻家女孩到流行歌姬
历经三十年职业生涯的蜕变，凯莉·米洛已累计卖出超过8000万张唱片。现在她迎来了知命之年。
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凯莉·米洛在荧幕、舞台和红地毯上度过了她的30年。她最初在澳大利亚著名长篇肥皂剧《家有芳邻》（Neighbours）中饰演一对人气夫妇中的女方而一跃成名。
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《家有芳邻》一度风靡英国。1985年，莎琳（Charlene，凯莉·米洛饰演）和斯科特（Scott，杰森·多诺文饰演）的婚礼吸引了超过2000万观众观看。两名演员几年后离开了剧组，开始在英国乐坛初露头角。
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凯莉·米洛的第一首单曲是翻唱小伊娃（Little Eva）的“The Loco-Motion”）。该歌在1987年一举夺得澳大利亚热曲冠军，并随后在全球售出超过6800万张唱片。
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成为乐坛明星的多诺文在90年代中期，公开谈及他与毒瘾斗争的经历。与此同时，凯莉已成为当时为数不多的单靠名字便为人熟知的名流，吸粉众多。
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90年代中期，凯莉·米洛成功地摆脱了她在《家有芳邻》中假小子的形象。她2001年的主打歌“Can not Get You Out Of Our Head”成为了十年间最受欢迎的曲目。凯莉凭借自己的音乐斩获无数奖项，包括2004年获得格莱美奖。
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电视屏幕之外，1988年，凯莉再度与杰森·多诺文（Jason Donovan）携手，在2012年伦敦的一场圣诞音乐会上表演二重唱“Especially For You”。
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凯莉·米洛被称为“流行乐公主”，曾在诸多王室场合演出，观众包括查尔斯王子和女王伊丽莎白二世。
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2005年，36岁的凯莉·米洛在罹患乳腺癌后，不得不推迟她的“Showgirl Greatest Hits”巡回演唱会。她后来曾回忆起她在确诊后的几个月里经历的一些“糟糕透顶的黑暗时刻”。
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Kylie Minogue
在纪念自己50岁生日的推文中，凯莉·米洛表达了她对家人、朋友和十多年前陪伴她和乳腺癌作斗争的医护人员的感谢。
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凯莉·米洛幸运地得以完全康复，2006年，她很快在悉尼的巡回演唱会上露面。
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凯莉·米洛曾出演一些重大活动，包括2000年悉尼奥运会。她甚至推出了自己的内衣、被单和枕套。此外，她还因10年前在白金汉宫的演出而获得大英帝国勋章（OBE）。
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凯莉不是米洛家族唯一的荣耀，她的妹妹丹妮（Dannii）也是澳大利亚和英国荧屏上的常客。她在《家有芳邻》的竞争对手《聚散离合》中成功走红，和她的姐姐一样，后来成为一名流行歌手。
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凯莉·米洛能量十足和炫目的表演使她收获了大量LGBT群体的支持，她也经常参与悉尼年度同性恋狂欢游行。
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2016年，她和未婚夫——英国演员约书亚. 萨塞（Joshua Sasse）在澳大利亚一个顶级音乐颁奖礼中身穿“Say ‘I do’（说“我愿意”）”字样的T恤，表达对同性婚姻的支持。一年后，澳大利亚民众以绝对多数赞成，通过了同性婚姻合法化。
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Kylie Minogue
凯莉•米洛在这张照片的推文中说道：“所以，新的十年开始了，我为生活给我带来的这么多机会感到无比感激。50岁.....让我们开始吧！”凯莉的火热没有消散的迹象，她的最新专辑《Golden》今年在英国和澳大利亚名列榜首。
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