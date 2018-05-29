“奔五”的凯莉·米洛：从邻家女孩到流行歌姬

  • 2018年 5月 29日

历经三十年职业生涯的蜕变，凯莉·米洛已累计卖出超过8000万张唱片。现在她迎来了知命之年。

  • Kylie Minogue performing onstage during her "Showgirl" world tour in Glasgow on 19 March 2005 PA

    凯莉·米洛在荧幕、舞台和红地毯上度过了她的30年。她最初在澳大利亚著名长篇肥皂剧《家有芳邻》（Neighbours）中饰演一对人气夫妇中的女方而一跃成名。

  • Kylie Minogue and Jason Donovan pictured in December 1988 PA

    《家有芳邻》一度风靡英国。1985年，莎琳（Charlene，凯莉·米洛饰演）和斯科特（Scott，杰森·多诺文饰演）的婚礼吸引了超过2000万观众观看。两名演员几年后离开了剧组，开始在英国乐坛初露头角。

  • Singer Kylie Minogue at the 1989 Aria Awards in Sydney Getty Images

    凯莉·米洛的第一首单曲是翻唱小伊娃（Little Eva）的“The Loco-Motion”）。该歌在1987年一举夺得澳大利亚热曲冠军，并随后在全球售出超过6800万张唱片。

  • Kylie Minogue performs during the opening of the Sydney 2000 Paralympic Games at Sydney Olympic Park, Sydney Australia. Getty Images

    成为乐坛明星的多诺文在90年代中期，公开谈及他与毒瘾斗争的经历。与此同时，凯莉已成为当时为数不多的单靠名字便为人熟知的名流，吸粉众多。

  • Winner of best Dance Recording Musical Artist Kylie Minogue poses backstage in the Pressroom at the 46th Annual Grammy Awards held on 8 February 2004 at the Staples Center, in Los Angeles, California. Getty Images

    90年代中期，凯莉·米洛成功地摆脱了她在《家有芳邻》中假小子的形象。她2001年的主打歌“Can not Get You Out Of Our Head”成为了十年间最受欢迎的曲目。凯莉凭借自己的音乐斩获无数奖项，包括2004年获得格莱美奖。

  • Kylie Minogue and Jason Donovan perform during the Hit Factory Live Christmas Cracker concert, at the O2 arena in London on 21 December 2012 PA

    电视屏幕之外，1988年，凯莉再度与杰森·多诺文（Jason Donovan）携手，在2012年伦敦的一场圣诞音乐会上表演二重唱“Especially For You”。

  • The Prince of Wales and Kylie Minogue during the "Its Fashion" charity gala dinner at Waddesdon Manor, Buckinghamshire, on 11 June 2001 PA

    凯莉·米洛被称为“流行乐公主”，曾在诸多王室场合演出，观众包括查尔斯王子和女王伊丽莎白二世。

  • A poster promoting Australian singer Kylie Minogue's forthcoming tour is labelled with a postponed banner at Sydney Superdome on 19 May 2005 in Sydney Australia. Getty Images

    2005年，36岁的凯莉·米洛在罹患乳腺癌后，不得不推迟她的“Showgirl Greatest Hits”巡回演唱会。她后来曾回忆起她在确诊后的几个月里经历的一些“糟糕透顶的黑暗时刻”。

  • Kylie Minogue with short hair - date unknown Kylie Minogue

    在纪念自己50岁生日的推文中，凯莉·米洛表达了她对家人、朋友和十多年前陪伴她和乳腺癌作斗争的医护人员的感谢。

  • Singer Kylie Minogue performs on stage for the opening night of her Showgirl Homecoming Tour at the Sydney Entertainment Centre on 11 November 2006 in Sydney, Australia. Getty Images

    凯莉·米洛幸运地得以完全康复，2006年，她很快在悉尼的巡回演唱会上露面。

  • Australian pop singer Kylie Minogue (C) poses for photographs with Beefeaters after receiving her Order of the British Empire (OBE) from the Prince of Wales for services to music, at Buckingham Palace, in London, on 3 July 2008. Getty Images

    凯莉·米洛曾出演一些重大活动，包括2000年悉尼奥运会。她甚至推出了自己的内衣、被单和枕套。此外，她还因10年前在白金汉宫的演出而获得大英帝国勋章（OBE）。

  • Singers Kylie Minogue (L) and sister Dannii Minogue pose on the grid at the Australian Formula One Grand Prix at the Albert Park Circuit on 18 March 2007 in Melbourne, Australia Getty Images

    凯莉不是米洛家族唯一的荣耀，她的妹妹丹妮（Dannii）也是澳大利亚和英国荧屏上的常客。她在《家有芳邻》的竞争对手《聚散离合》中成功走红，和她的姐姐一样，后来成为一名流行歌手。

  • Kylie Minogue opens her world tour 'Les Folies Tour' at Herning MCH Multi Arena on 19 February 2011 in Herning, Denmark Getty Images

    凯莉·米洛能量十足和炫目的表演使她收获了大量LGBT群体的支持，她也经常参与悉尼年度同性恋狂欢游行。

  • Kylie Minogue and Joshua Sasse pose in the ARIA awards room during the 30th Annual ARIA Awards 2016 at The Star on 23 November 2016 in Sydney, Australia. Getty Images

    2016年，她和未婚夫——英国演员约书亚. 萨塞（Joshua Sasse）在澳大利亚一个顶级音乐颁奖礼中身穿“Say ‘I do’（说“我愿意”）”字样的T恤，表达对同性婚姻的支持。一年后，澳大利亚民众以绝对多数赞成，通过了同性婚姻合法化。

  • Kylie Minogue sits naked behind a decorated guitar. Date unknown Kylie Minogue

    凯莉•米洛在这张照片的推文中说道：“所以，新的十年开始了，我为生活给我带来的这么多机会感到无比感激。50岁.....让我们开始吧！”凯莉的火热没有消散的迹象，她的最新专辑《Golden》今年在英国和澳大利亚名列榜首。

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