“奔五”的凯莉·米洛：从邻家女孩到流行歌姬

90年代中期,凯莉·米洛成功地摆脱了她在《家有芳邻》中假小子的形象。她2001年的主打歌“Can not Get You Out Of Our Head”成为了十年间最受欢迎的曲目。凯莉凭借自己的音乐斩获无数奖项,包括2004年获得格莱美奖。