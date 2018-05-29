图片版权 Getty Images Image caption 出道于2013年，防弹少年团已经成为进军海外最成功的韩国组合。

去年在全世界人气迅速上升的韩国组合防弹少年团（BTS）仍在继续刷新自己的记录，成为登顶美国公告牌（Billboard）主要榜单的首支韩流组合。

“韩流”之下，这支2013年出道的七人男团已经成为进军海外最成功的韩国组合。凭借精心设计的编舞及帅气的外表，他们在全世界收获了大批忠实粉丝——ARMY。

防弹少年团此次新专辑《Love Yourself: Tear》发表于5月初，截至5月24日在美国销量达到13万5000张。综合在美销量、下载量及播放量三种数据，这张韩语专辑上周日（5月27日）在美国“公告牌200”专辑榜单排名第一。根据公告牌消息，外语专辑占据这一榜单榜首在十二年来尚数首次。

尽管歌词不是英文，但防弹少年团已成功在美国进行巡演，且今年在美洛杉矶、芝加哥、纽约等地的演唱会门票都已售罄。除美国外，他们还将前往加拿大、英国、荷兰、德国、法国巡演。

BTS到底是谁？

出道于2013年，防弹少年团是韩国Big Hit Entertainment一手打造的男子组合。成员包括RM、Jin、Suga、J-Hope、Jimin、V及Jungkook七人。

除韩文歌曲外，他们还曾发行日文专辑，并在社交媒体上拥有超过1500万人关注。

BTS为韩文"防弹少年团"缩写，但在他们组合进军美国市场后，这个名字被诠释为“Beyond the Scene（镜头之外）”。

评论人士认为，防弹少年团与其他韩流组合的不同之处在于，他们的歌曲覆盖了一些欺凌、精英主义、心理健康等“禁忌”话题。

他们的歌曲混合流行、R&B、嘻哈等风格，同时配以精心编排的舞蹈。

人气背后的秘密

有精心维护的社交媒体形象在前，防弹少年团拥有超高人气似乎顺理成章。

19岁的菲律宾大学生巴卡尼（Angelica Bacani）是ARMY大军中的一员。“有时在我上学路上我会查看我的订阅，他们的信息总是会让我感到鼓舞。”

图片版权 EPA Image caption 防弹少年团的粉丝有统一的名称——ARMY。

巴卡尼说，粉丝们最喜欢的就是这种，通过社交媒体建立起的与BTS成员们间的“个人联系”。

“其他组合看上去都有些遥不可及，但BTS感觉跟我们距离很近。”

韩国文化评论家金宪植（音）认为，这种真诚且实际的”社交媒体操作“并不是安排好的，而是他们真实的一面。

“大公司打造的韩流组合通常会通过大规模的市场推广手段，将艺人塑造为偶像明星，”金宪植表示。

“这种艺人都是系统化的，而且他们跟粉丝的互动也是受限的，大部分情况下都会过于正式，”金宪植说。“但防弹少年团的公司规模较小，公司允许他们以更人性化的方式，跟粉丝在社交媒体上自由互动。”