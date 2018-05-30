观点：从伊战到伊核 欧美正在分道扬镳
三月七日，瑞典前首相卡尔・比尔特（Carl Bildt）在推特上，针对特朗普的贸易战发了一则推文：On transatlantic trade relations, it all sounds like the summer of 1914。在他眼里，眼前的跨大西洋贸易关系，与1914年的夏天——第一次世界大战爆发时的气氛很相似。
两个多月过去，时局发展证明这位前首相所预言的欧美冲突并不夸张。美国总统特朗普在撕毁贸易协议后，又退出伊朗核协议，令欧美之间的矛盾激发，分裂趋势从量变转向了质变。为此，欧洲理事会主席悲愤地宣称：有特朗普这样的朋友，欧洲已经不需要敌人了。
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对此我们要看到的是，冰冻三尺非一日之寒，大西洋两岸的裂痕由来已久，早在2003年伊拉克战争时就见端倪。虽然欧美是有长期合作关系的亲密盟友，但美国共和党从小布什到特朗普，其一意孤行的单边主义愈发咄咄逼人，这就不可避免地，与坚持平等包容、民主协商、自由公正及多边主义的欧洲产生矛盾。这一次，欧美从经贸冲突发展到地区战略的激烈碰撞。欧洲被迫公开地与美国割席而坐。
这场美欧之间的决裂对于亚洲和中国具有借鉴意义。日渐强硬起来的美国，推翻了《跨太平洋伙伴关系协议》（TPP），威胁要对中国制造加征关税。这种回归保守的单边主义，也正在让亚洲国家头疼。
伊战教训
2003年的伊拉克战争改变了欧美关系。当时，我和一些海内外中国知识分子对那场战争产生了集体幻觉，误以为小布什打下独裁者萨达姆，会促进中东和世界的民主化。因此，反战的“老欧洲”被我们视为“绥靖”。
但在伊战过后的十几年里，我们看到，那场建立在谎言基础上的战争打开了“潘朵拉盒子”，给中东带来宗派主义、恐怖主义和暴力，令数十万伊拉克民众失去生命，数百万难民无家可归。
不同的是，欧洲有反省能力。即使是曾误上美国战船的英国，也在战后公布了《伊拉克战争调查报告》，承认英国伊战决策是基于错误的情报和评估，当时采取军事行动并非万不得已，并未穷尽和平手段。
然而，那次战争的始作俑者美国却毫无反省。尽管法国总理拉法兰总结说，美国发动对伊拉克战争是“道义、政治和决策三重错误”，但美国人不予理睬。他们大大咧咧，不在乎美国给他国人民带来的巨大苦难。对高举反战旗帜的盟友法、德两国，小布什政府曾一度充满敌意，并以冷落给予惩罚。
从伊拉克战争到现在，欧美之间出现分歧的原因很多，例如，双方有不同的地缘战略重点、不同的经济利益等。但其根本原因却是，双方在价值观上的差异增大。
早在2005年，朱特在《欧洲vs美国》一文中就描绘了一个由宗教保守派操控并崇尚武力的美国，与世俗人文主义的欧洲展现了明显的基因差异。这是由于二战后，老欧洲从黑暗血腥的深渊中复苏，断然抛弃了沙文主义和权威主义，凤凰涅槃式地完成了道德上的自我重建。在这七十年间，老欧洲建设了良善国家，并为杜绝战争迈向今日欧盟，还构筑了以平等合作、团结协商为特点的欧洲新秩序。
与此同时，美国人的价值观基因也在发生变化。美国犹太裔著名社会学家洪伦德（Paul Hollander）在《唐纳德•特朗普，人性，和对尊重的痴狂》一文中试图解释特朗普现象。他认为，特朗普的出现与美国社会和美国选民有关，反映的是一个普世人性的问题，即美国人的人性弱点。美国和欧洲在精神上分道扬镳的原因就在于此：尽管美国有深厚的自由民主人权和宪政的传统，但美国人没有欧洲人那样刻骨铭心的历史教训，对战争的苦难缺少切肤之痛，因此，他们对国家主义、狭隘民族主义以及专制主义缺少免疫力。
在当今欧洲眼里，其价值观基因发生变异的美国变得陌生而不可理喻，它越发骄横跋扈，迷信自己的强大力量而专断独行。虽然美国仍然想要主导世界，但它只想让世界听命于他的指挥棒，只愿按照美国的利益和价值观来建构国际体系，对长期支持它的老盟友不屑一顾。当年伊拉克战争的后果就展示了美国单边主义的危险性，今天美国的单边主义策略与孤立主义倾向更为严重，对欧洲的利益和原则形成更大的威胁。
"两个西方"分立
被擅长破坏的特朗普扇了一记又一记耳光，哀鸿遍野之后，曾拼命向美国陪笑脸摇橄榄枝的欧洲，终于明白过来了：几十年前的那个在国际上支持正义、投身人道主义事业、并促进世界共同利益的美国已遥遥远去。从伊战到伊核协议，美国一脉相承的单边主义，宣告大西洋联盟已经破裂。对一个信奉强权与国家主义的恶霸，无论怎样的恳求与陈情都无济于事。
压垮骆驼的最后一根稻草是，欧盟与各方面努力多年签订的伊核协议被美国撕毁。在这个事件上，美国几乎是重蹈前辙，其错误与2003年的伊战相似。例如，都是无依据地误判形势，违背协议蔑视规则，绕过联合国单方面行使权力，拒绝欧洲"通过接触达到转变"的原则，毫不顾及自己给他国造成的危险后果。在欧洲看来，这是对中东和平的破坏，也是对欧洲的伤害，是完全不能接受的。
5月17日，欧盟28国在保加利亚索非亚举行峰会，确定了欧盟的立场，对美国任性妄为的单边主义作出了战略性的回答：欧盟各国将在任何场合，在关税与伊朗问题上，都团结一致捍卫欧盟，同仇敌忾地与特朗普蛮干的做法抗争到底。
至此，被欧洲学者议论了多年的“两个西方”：一个是美国为首的“西方”，一个是欧盟为代表的“西方”，已经正式摆出分庭抗礼的阵式。
当特朗普执政的那个美国迷恋陶醉于自己的强大，倨傲地强调“美国优先”，宣称退出多个国际协议并背弃盟友时，他们不知道，美国之所以能在二战后保持世界领袖的优越地位，美元得以长期坚挺，这都是由于美国广泛参与了“世界治理”，获得了各国的拥护支持。如今他们却要放弃自己当初所创建的一切。这样的愚蠢，不会是没有代价的。
特朗普的“美国优先”政策也在向亚洲延伸，这一次，和欧洲发展阶段、文化背景迥异的亚洲会怎么应对呢？我们拭目以待。
注：本文不代表BBC观点和立场。