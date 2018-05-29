英伦热议：F35B战机增加皇家空军突防能力

图片版权 PA Image caption 4架F35B闪电战机将从美国海军陆战队在南卡罗来纳州博福尔基地起飞，越过大西洋飞抵英国

英国皇家空军最新的战机计划下周从美国飞抵英国，英国媒体报道说，新到的第五代战机将大大提升英国的军力。

美国武器制造商洛克希德马丁的高管说，没有F35这种最新的隐形战机，美国及盟国发挥全球影响力就会受到俄罗斯和中国的防空武器的阻碍。

英国各报都报道了下周4架F35B闪电战机将从美国海军陆战队在南卡罗来纳州博福尔基地起飞，越过大西洋飞抵英国的消息。另外在8月初还会有另外5架F35战机移交给英国。

短距起降能力

F35B闪电战机有短距起飞和垂直降落能力，这是一款专门供美国海军陆战队及英国皇家海军采用的型号，是英军鹞式垂直起降飞机的后续机型。

下周抵达英国的这几架F35B闪电战机将编入皇家空军617中队。该中队在1943年曾经用著名的水面跃进炸弹（Dambusters）轰炸了德国纳粹工业区的水坝。

该中队在2014年解散，但为了接收从美国购买的F35战机，英军又恢复了这个中队。这些F35战机将被英军部署在陆地和“伊丽莎白女王”号和“威尔士王子”号两艘新建航母上。

今年秋季英国将在美国佛罗里达附近海面的“伊丽莎白女王”号航母上测试F35战机短距起飞。

F35战机的最高时速达1200英里，不过它的航程只有518英里，只有在空中加油后才能延长滞空时间。

《独立报》报道说，以色列F35战机今年早些时候飞越德黑兰而没有被发现，因此以色列成了早于美国第一个在实战中使用F35战机的国家。

“飞行的电脑”

图片版权 PA Image caption 在美国海军陆战队在南卡罗来纳州博福尔基地，英国皇家海军飞行员站在英国的F35B闪电战机旁边。

F35战机被称为飞行的电脑，每架飞机上有将近900万行电脑代码。

这种超音速喷气战斗机具有隐形能力，能够躲避雷达侦测。飞机的武器和传感装置都藏在机身内，加大了敌方的侦测难度。

《每日快报》报道了在美国得克萨斯州制造F35战机的洛克希德马丁工厂。一位英国工程师说，在那个长达一英里的巨大工厂生产线上的F35战机就像个巨大的拼装玩具。

在得克萨斯州的工厂的雇员超过3200人，他们昼夜24小时不停地工作，制造一架7500万英镑的F35战机耗时22个月。每架飞机上的零部件多达30万个。

英国已经决定在2025年前要投入91亿英镑购买48架F35战机，还承诺之后购买更多这种战机，使英国F35战机总数达到138架。

按照英国新闻联合社（PA）报道说，F35战机是世界上最先进的战机，洛克希德马丁公司说，该战机有"无与伦比"的隐身能力。

F35战机国际商业发展部的负责人史蒂夫·奥佛尔说，驾驶F35战机不仅是隐形战机，驾驶这种飞机绝无可能受到来自背后的偷袭。

中俄防空系统

虽然奥佛尔说，美国及其盟国同中国与俄罗斯发生武装对抗的可能性微乎其微，但是如果发生冲突，西方会面对中国和俄罗斯设计和制造的最先进的武器系统。

图片版权 xinhua Image caption 中国和俄罗斯都在研发具有隐形功能的第五代战机（中国歼-31隐形战斗机）。

这些武器系统被卖到其他国家，"令防空系统发生了变化"，老式的飞机在400公里外就受到威胁。

奥佛尔说，美国和包括英国在内的盟国要在全球施加影响，就会面对这些十分先进、而且致命的导弹系统。

奥佛尔说，“F-35战机令包括英国在内的国家有能力在所谓反介入空中环境中行动。"

奥佛尔说， F-35战机的威力在于其让国家的敌人知道，这种飞机能随心所欲地飞到他们想去的任何地方，而这些国家对此又无能为力。

英国《商业内幕》杂志今年2月报道说，美军计划在太平洋的航母上部署F-35战机会威胁到中国对航母的反制能力，也会加剧亚太地区的地缘政治紧张局势。

今年3月25日中国报道了中国空军出动轰-6K、苏-30等多型多架战机飞越位于台湾和冲绳之间的宫古海峡，进行实战训练的消息。

第二天美国公布了F-35B战机在太平洋冲绳附近的美军两栖攻击舰上升空的视频，当时英国《每日星报》的报道认为美国此举是在对中国和朝鲜展示武力。