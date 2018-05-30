特朗普被指“通中”：老爸救中兴 女儿赢商标

图片版权 Getty Images Image caption 现在，特朗普的女儿伊万卡被推到了风口浪尖。

美国总统特朗普之女伊万卡本月在中国赢得了7个新商标，总统本人随后承诺拯救中国科技企业中兴。这一"巧合"引发国会议员的质疑。

5月27日， 60多名参议员致信联邦政府道德办公室，要求对特朗普与中国关系展开调查。批评者说，特朗普正利用职务之便，为自己家族谋取商业利益。

"我们致信对近期特朗普总统、特朗普集团与中国政府的交易表达强烈关切，"这60名民主党参议员写道，这可能违反了美国官员禁止接受礼物的法律条款。

不过就在这封信发出后两天，白宫于5月29日宣布将在6月15日前发布针对500亿美元中国输美商品征收关税的最终清单，并在6月底前宣布投资限制和加强出口管制等措施。与此同时，美国媒体还报道，特朗普政府正在酝酿对高科技领域学习与工作的中国公民实施签证限制。

"通中"还是巧合？

这一最新举动仍未打消特朗普批评人士的顾虑。前美国国家安全委员会中国、台湾及蒙古事务主任何瑞恩（Ryan Hass）在推特上就这一最新进展评论道：“这再次提醒人们，特朗普对他向中国示软的批评很敏感。他对中国的想法，是政治导向，而非战略导向。”

自特朗普上台以来，他的家族生意一直是外界关注焦点。在被指"通中"前，特朗普被指利用职务之便，在世界其他国家获取商业利益。就在不久前，"通俄门"在美国政坛闹得沸沸扬扬，有关特朗普与俄国关系的调查也还在进行中。

特朗普发言人一再否认这些指控，但分析人士说，近期一系列事件的时机确实让特朗普尴尬。比如就在中美贸易紧张之时，印尼MNC集团在5月15日表示，它已经与中国国有的冶金科工集团的一个下属机构达成协议，在特朗普的地产项目旁修建一座主题公园。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普女儿和女婿都对总统决策有影响。

这还不是首次。去年5月，特朗普女婿库什纳的妹妹迈耶（Nicole Meyer）在中国为新泽西州的一个豪华公寓项目融资。库什纳集团还向潜在的中国投资者兜售美国投资移民签证，并说这个项目"对我和我们家族意义重大"。

就在中国授予伊万卡的7个新商标后不久，特朗普总统5月13日表示，他正在与习近平一道，为拯救中国中兴通讯而努力。他同时还批评了纽约州的民主党参议员舒默（Chuck Schumer）和前任奥巴马政府对中兴问题的处理。

伊万卡争议何在？

图片版权 Reuters Image caption 批评者说，特朗普正利用职务之便，为自己家族谋取商业利益。

现在，特朗普的女儿伊万卡被推到了风口浪尖。总部位于华盛顿的公民责任与道德（Citizens for Responsibility and Ethics）团体在5月25日的一则网络新闻稿中说，作为白宫资深顾问，尽管有着潜在的利益冲突，伊万卡还是代表美国出席了数个外交活动。

该组织还报告说，就在去年与中国国家主席习近平共进晚餐的当天，伊万卡的3个商标在华获批。今年早些时候，特朗普在向中国额外征税的项目中还免除了服装这一项——包括从伊万卡中国制造商那里进口的服装。

伊万卡的发言人则说，这些商标并没有什么不妥，她的公司在中国积极注册，只是为了避免他人以伊万卡之名牟利罢了。伊万卡品牌总裁克莱姆（Abigail Klem）说，换而言之，这是"正常的商业行为"。

截至发稿，中国的官员并没有对此发表评论。