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金英哲被称为“金正恩的左右手”，时时伴随朝鲜最高领导人左右。

金正恩近日两度访华，他陪同前往；在与韩国总统文在寅的会面中，他坐在金正恩身旁。早前，他还会见了美国国务卿蓬佩奥，商讨美朝两国领导人特朗普与金正恩的会面安排。

虽然朝鲜政府对金英哲访美一事保密，但韩国的韩联社日前披露了他访美行程详情：30日先与中国官员会面，再由北京乘搭赴纽约的飞机。

美国总统特朗普29日也在推特表示，金英哲正在前往美国的路上。白宫发言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）亦证实，国务卿蓬佩奥将于本周内与金英哲会面，但没有公布确切日期。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more. Kim Young Chol, the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月29日

图片版权 Getty Images Image caption 金英哲将成为2000年以来，踏上美国国土的最高级别朝鲜官员。

情报巨头

生于1945年、现年72岁的金英哲是朝鲜情报部门的领导，同时也是朝鲜军阶最高的军人，以及朝鲜劳动党中央副委员长。

这名四星将领的仕途起点，是朝韩非军事区的警察岗位。

在漫长的官场生涯中，金英哲担任过多个与朝韩关系相关的职位；在1990年代及2000年代的多次朝韩会谈中，金英哲亦数度担任朝鲜代表团成员。

然而在韩国看来，金英哲是个极具争议的人物，因为他被指曾参与策动针对韩国的攻击行动。

图片版权 Getty Images Image caption 虽然名为"非军事区"，但这片区域其实是世界上态势最紧张的两国边境之一。

在成为金正恩的“左右手”之前，金英哲已是朝鲜军中的标志性人物，时时在朝鲜官媒中现身，在外交事务上也十分活跃。

间谍与攻击

金英哲在朝鲜情报部门工作超过20年；1990年代，他出任国防部间谍机构的副领导。

根据朝鲜领导人观察网站（North Korea Leadership Watch），2009年，他获委任为朝鲜“人民军侦察总局”（RGB）—类似美国的中央情报局—的局长。

图片版权 Reuters Image caption 金英哲时常出现在金正恩身边。

同年初，朝鲜将不同的情报机构，合并到RGB。 2010年，金英哲领导下的RGB被指策动了一系列针对韩国的袭击，包括2010年3月26日、造成46名船员死亡的天安舰沉没事件。

与此同时，两名朝鲜情报人员，向韩国当局报称自己受金英哲亲自指派往韩国，执行暗杀一名已脱北朝鲜前高官的任务。

最高权力的左右手

但金英哲的影响力，主要来自他与掌权的金氏家族的关系。

图片版权 Getty Images Image caption 有指金英哲曾任已故最高领导人金正日的保镖。

据朝鲜领导人观察网站，金英哲曾担任已故朝鲜最高领导人的保镖。 2010年，在朝鲜劳动党第三次代表会议上，金英哲坐在金正恩的姑母金敬姬，与国防部副部长玄哲海身边。

近日，这名极具影响力的军官，常常出现在金正恩左右，也经常现身金正恩主持的高级别会议。

图片版权 Reuters Image caption 去年二月，金英哲被派往出席韩国平昌冬季奥运会的闭幕仪式，并出现在与美国总统特朗普之女伊万卡附近。

朝美峰会的细节仍不为外界所知，但外界一般预计峰会议程将包括朝鲜的核计划及如何缓解朝鲜半岛的紧张局势。

专家指出，金英哲参与朝美峰会筹备过程，有重要的启示，反映了朝鲜非常希望峰会能成功举办。

金英哲是2000年以来，踏上美国国土的最高阶朝鲜官员，同时也将成为史上首名踏入五角大厦的朝鲜军人。