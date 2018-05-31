数码时代“微偷情” 看看你出轨指数是多少

图片版权 Danae Dia Image caption 你自己被人微偷情过，或是你自己也是微偷情者呢？

你听说过微偷情或是微欺骗（micro-cheating）这个词吗？

根据心理学家的解释，它是指在两性关系中一些看似微小的举动，但却表明一个人从身心两方面都开始关注现任伴侣之外的某人。

曾几何时，人们一说到偷情就会联想到衣领上的口红印，身上的香水味道，抑或是裤兜的消费收据"罪证"等。

但随着数码时代的到来和智能手机的使用，那些约会软件(dating apps)和在社交媒体上的私信（DMs）令如何界定偷情变得更加复杂。

微偷情也成了界定对伴侣不忠的最新热词。什么样的言谈举止可以算作微偷情，微偷情到底算不算偷情？

英国南威尔士大学心理学教授马丁·格拉夫博士（Dr Martin Graff）在这方面颇有研究。

他解释了在网路时代我们该如何理解出轨（infidelity）这一含义。

根据格拉夫博士的解读，微偷情是指在两性关系中一方表现出的任何行为或举止，在第三方看来完全跟单身一样，无论从情感上还是肉体上。

例如，在智能手机之前，一些可以被看作是微偷情的举止包括在晚上出去娱乐前偷偷拿掉自己的结婚戒指等。

但在数码时代就可以省去这些麻烦了，在社交媒体上通过鼠标键盘就可以轻松表达你的意图。比如，你可以发出各种信号让人知道你好像是单身或是自由之身。

你可以为某人多次点赞，并且从头到尾都点赞，包括为这个人贴出的非常老的帖子点赞，还给人发送暧昧的私信。

撰写过"约会史"书籍的作者霍奇森（Nichi Hodgson）也赞同这种说法。她认为，微偷情是赋予一种旧举止的新名词。

"即使在18世纪，人们也通过书信调情，或是在日记中表达不适当的想法，"她说。

"所不同的是，我们现在可以使用现代化工具更容易地达到微偷情目的。"

格拉夫博士指出，虽然微偷情实际上可能并没有欺骗你的伴侣，但它是一种可以引发出轨的举止，就好像是热身一样。

同时，格拉夫认为由于我们现在在线上交流的机会越来越多，而不是面对面。这意味着同以往相比人们之间的关系正变得越来越暧昧和模糊。

在这种含混不清的微偷情世界中，是否有保险的方法确认你自己被人微偷情了，或是你自己也是微偷情者呢？

我们请3位专家：格拉夫、霍奇森以及两性关系问题专家科林斯（Leila Collins）设计了5个有可能构成微偷情的场景（scenarios），看看你的得分怎样？

图片版权 Danae Diaz Image caption 给前任发短信算不算偷情？

场景1，给你前任发私信

你和你伴侣去看一场演出，发现其中有你前任喜欢的一个伴奏歌手。你于是拍了一张照片给他/她传了过去。快进24小时之后，你前任不但回了你的短信，还在结尾附上一个吻印符号。如果你继续和前任用短信交流，算不算欺骗呢？

专家点评：

霍奇森说，跟前任联系并没有做错什么，但是你应该先跟现任伴侣打声招呼。如果你并不是计划与前任和解或是重温旧情，或是出于无聊等原因问题都不大。许多人跟前任通短信是为了让自己感觉好一些，尤其是他们知道前任对自己还有感情时。

科林斯似乎不大认同这种看法。她说："既然你们已经同意分手，为什么还要联系呢？至于出于什么意图并不重要。我会认为这是欺骗。"

出轨打分：3/5

场景2，在社交媒体为某人点赞

想象一下：你已经熄灯上床，但却无法入眠。这时你开始浏览社交媒体Instagram，你开始为某人点赞。打个比方，如果你是单身的话，那么这个人就是你所喜欢的类型。你会经常为这个人点赞，无论是在午餐休息时间，还是在坐车回家途中。你可能还会在他们最新帖子上留下一些表情符号，比如一颗红心。

专家点评：

霍奇森说，"那些在两人关系中不太有安全感的那一方可能对此更感到不安。但它也许是两人关系出现较大问题的一个信号。为别人帖子点赞本身并不是什么大问题，但是如果你经常性地为同一人点赞，这可能就会让人担心了。"

格拉夫则认为，这个问题有点难把握，这要取决于你什么时候开始浏览社交媒体以及点赞。

因此专家所给的出轨打分是这样的：

天黑之前：2/5， 天黑之后：5/5

图片版权 Danae Diaz Image caption 在社交媒体上总为一个人点赞，白天点还是夜晚点出轨指数不一样。

场景3，在网上建立"柏拉图式"的友谊

你跟大学时代的几位同学一起去度假。你们一起玩的很开心，你和其中一名曾跟你选修过同一门课的校友特别合得来。假期结束后，你们在脸书上（Facebook)互加了好友，之后又相互关注对方的Instagram。

突然有一天，你在回家的路上收到这位朋友的私信，要你的手机号，想跟你讨论一下所学的课程。

专家点评：

科林斯："做人还是应该诚实和体面一些。如果你已经有稳定的伴侣，再这样做就有点不妥了。"

霍奇森："我们经常遇到与自己兴趣一致的人。这没有什么错。但是，你必须让对方明白你的意图，因为别人对友谊的解读可能不一样。如果你们开始交换私信，毕竟这是你们两人之间的秘密交流，意味着你对现任伴侣有所隐藏了。"

出轨打分：4/5

场景4：不删除你在约会网站上的个人资料

很多人都使用过约会软件，在经过数月的浏览和寻找后你找到了心仪的伴侣，并且已经交往了好几个月。恭喜你。但是，你并不情愿删除你在约会软件上的个人资料，而且，在无聊之际也偶尔上线看看。

专家点评：

霍奇森："不删除在约会软件上的个人资料绝对不可原谅。不仅如此，这一举动还会使伴侣关系中另一方感到不安。"

科林斯："这样做很残忍，令人无法接受。这不仅是微偷情，简直是欺骗了。如果你有伴侣为什么还偷偷摸摸地与别人保持秘密通信。所有不想告诉伴侣的秘密交往在我看来都是不忠，没有例外。"

出轨打分：10/5

情景5，在与伴侣做爱时性幻想别人

你在与伴侣亲近时，突然出现了老板的脸，虽然这完全出乎意料，但还是让你扫兴，导致你第二天上班都不敢正视你新老板的目光。这比上次你在睡梦中热吻好莱坞演员瑞恩·高斯林（Ryan Gosling）还糟糕。这算不算微偷情？

专家点评：

科林斯："性幻想不应该算欺骗。幻想是个人的隐私，你也不会采取什么行动。然而，如果你事后给幻想对象发私信就不好了。如果不是这样的话，至于你爱幻想谁那是你个人的私事。"

霍奇森："如果你与伴侣保持'一夫一妻'式的性关系，至少应该允许性幻想吧。我甚至认为这种幻想对两人关系有好处，可以预防出轨。这不叫偷情。这很正常。我们许多人都有过性幻想。但最好是在你伴侣不在场的情况下。因为，否则你会发现如果你的注意力不在对方身上，很多人都能感觉到，虽然他们读不懂你的心思。因此，幻想的时候最好挑个时候。"

出轨打分：0