六四事件：美国对华政策平衡地缘政治与人权

图片版权 Reuters Image caption 1989年"六四事件"发生后，美国在批评中国人权状况时，也和中国保持了高层的外交战略沟通。

鉴于中国发挥着重要的地区和国际影响的现实，1989年"六四事件"发生后，美国在批评中国人权状况时，也和中国保持了高层的外交战略沟通。

1989年北京的六四事件，是上个世纪80年代末的全球经济政治变局的一个缩影：西方政治民主化、市场经济自由化的浪潮开始席卷全球，在摧垮僵化的苏东共产阵营之前，首先冲击的是处于苏东集团之外、率先改善东西方关系、实行改革开放的东方大国中国。

根据美国和中国高层多年后对这一事件的反思和透露的情况可见，当年美国和中国领导人从全球战略的角度继续努力保持沟通。中国的政治现实、美国的现实政治考虑也使得六四事件对华外交冲击有限，确保了后来中国和美国在国际安全、经济等涉及全球利益的重大领域保持沟通合作，同时推动了中美关系在波折中继续发展和成长。

之后21世纪前十多年的国际政治经济形势的根源，可以追溯到20世纪80年代之初。

中美苏大三角

自从20世纪60年代中苏两国关系从破裂走向恶化后，中美关系恢复正常化，并且两国在抵制前苏联在亚洲和全球的扩张中达成一致。中美均反对苏联武装入侵阿富汗，反对越南在苏联的支持下入侵柬埔寨。而1989年的中苏首脑会议体现出亚洲地缘政治的新倾向：中苏关系破冰、走向缓和的重大调整。

当年，亲身参加过太平洋战争的老布什总统本人是美国领导人中的知华派。他早年就参加过前总统尼克松打开中美关系大门的破冰之旅，给当时的中国领导人毛泽东、周恩来都留下深刻影响。之后老布什没有选择出任美国驻英国或其它国家大使，而是选择出任美国驻华大使。回国后他又升任中央情报局局长。他因此能从全球战略角度观察世界，深知中美关系对美国和对世界的重要性。

自从中美1979年建交以来，美国政府更加重视中国。后者作为安理会常任理事国之一、作为世界人口最多、并正在全面改革开放，具有重大的地区与国际影响。在美苏全球博弈的形势下，老布什在当选美国总统一个月后，1989年2月即在苏联领导人戈尔巴乔夫访华之前对中国进行了访问。

不过，不论是老布什还是戈尔巴乔夫，都没有意识到中国国内的形势发展：中国经过数十年封闭后开始改革开放，与西方巨大的差距使得人心思变。20世纪初对"德先生（democracy）和赛先生(science)"的呼吁导致的五四运动情绪，在当时较为封闭僵化的官僚体制下，重新演变成一场激烈的全社会运动。

美国共和党的外交政策重要人物斯考克罗夫特是美国唯一曾为两任总统服务过的总统国家安全事务助理。据他多年后回忆表示，中美关系经受过风雨考验，六四事件是其中之一。

"举世罕见的持续示威"

中国1989年春夏的民主运动发生的情况超出了中外政策制定者当时能预见到的情况。

图片版权 Getty Images Image caption "六四"天安门事件过去了29年，仍然深深地影响中国。

斯考克罗夫特多年后在美国外交关系协会的研讨中回忆表示，北京天安门广场上（从4月份到6月初）持续数周被示威学生占领的情形是令人震惊的。"你能想象这种事情发生在纽约，或者华盛顿吗？"

1989年的"六四事件"发生之前，国际大媒体都正好云集北京，准备采访报道当年5月份举行的前苏共总书记戈尔巴乔夫访华与中国领导人邓小平举行中苏首脑会议。但是媒体的焦点立即被北京天安门广场上的示威所吸引。

天安门广场上发生的大规模学生和群众要求民主化、反对腐败官倒的抗议场面，通过电视、广播和报刊文章迅速传遍全球，超过了人们对中苏首脑会晤的关注。西方政坛（议会）、舆论和民众都对抗议者表示了普遍的同情和支持，为后来西方政府制裁中国的政策奠定了几乎无可争议的舆论基础。

但从国际大局考虑，中美两国的政策制订者都认识到在人权和意识形态问题上的分歧，不应该让"世界上最强大的国家"和"世界上人口最多的国家"走向一个不符合双方战略利益的冲突道路。

图片版权 EPA Image caption 联合国人权理事会曾从90年开始连续11年审议谴责中国人权状况议案，但在讨论中均未获得足够支持，无法通过。

制裁和反对

斯考克罗夫特多年后回忆说，"六四事件"发生后，很多美国议员纷纷打电话给白宫，要求中美断交。但关心中美关系的美国前总统尼克松也打电话到白宫，建议当时的美国总统老布什不要断绝对华关系，要往长远看。

于是，布什总统首先宣布了美国对华军售禁令和停止美中军事人员互访等制裁措施。之后又宣布了一系列制裁措施，其中包括暂停同中国一切高层（助理国务卿以上）互访、中止海外私人投资公司对在中国经营实业的公司的帮助；反对世界银行和亚洲开发银行新的10亿美元对华贷款。但白宫同时也声明表示，"中国是一个重要的国家，我们希望继续同它保持卓有成效的关系。"

"六四事件"发生后，中国受到以美国为首的西方七国对中国实施的全面政治和经济制裁，其中军售制裁至今仍存。包括欧盟、日本等西方其它大国和机构也纷纷加入经济制裁中国和禁止军售的行列。与西方关系密切的以色列、南非也都停止对华军售。中国外交一度面临自中美建交以来前所未有的严峻形势。

但并非所有国家都谴责批评中国。巴基斯坦、朝鲜、古巴、罗马尼亚、捷克斯洛伐克（当年是同一国家）和东德等国都对中国政府在"六四事件"中的举措予以支持。

中国还在亚非拉第三世界获得广泛的支持。在后来多年里，联合国人权理事会提出批评中国人权状况的11次提案均未获通过。

美中秘密外交

"六四事件"发生后不到一个月，在老布什和邓小平直接秘密信件沟通下，斯考克罗夫特又一次成为中美关系的破冰者，作为美国总统特使秘密访华。这次使命如此秘密，以至于美国驻华使馆都不知道。出使过程也很传奇：斯考克罗夫特只带了副国务卿伊格尔伯格和一名助理、两名报务员乘坐一架涂掉美国空军标志的C-141运输机，为避免消息走漏，飞机没有经停关岛或其它国家，而是经过空中加油直飞中国，只有总统、国务卿和个别人知道斯考克罗夫特的秘密使命。

此前老布什曾想直接给邓小平打电话。但当时是个缺乏热线沟通的年代。中方知道这次秘密访问的人员也很少。斯考克罗夫特回忆说，中国官员后来告诉他，中国空军发现一架国籍不明的飞机要飞入中国领空，请示北京是否击落。但北京下令允许飞机入境。

当时担任中国外交部长的钱其琛在他所著的《外交十记》中记述了这一重大外交事件：

布什总统接到回信后十分高兴，决定派国家安全事务助理斯考克罗夫特将军作为总统特使于7月1日访华，随行人员只有副国务卿伊格尔伯格和一名秘书，不带警卫和其他人员。

为了避免泄露斯考克罗夫特秘密访华的消息，美方可谓是煞费苦心。斯考克罗夫特抵京后，不同美国驻华大使馆发生任何联系，在华的各项活动均不通知美国驻华大使馆，当时李洁明大使已奉命离开北京。在美国国内，除布什总统外，只有国务卿贝克知道这件事。

同时，美国在通讯和专机问题上也采取了严格的保密措施：斯考克罗夫特不使用美国驻华使馆通讯设备，而是自带两名报务人员；所乘坐的C-141型美军运输机，外部经过伪装，涂掉了标记，使其看起来像一架普通的商用运输机。飞机连续飞行22个小时，空中加油，中途不在任何地方着陆，以免引起地勤人员注意。

两名美国官员抵达北京后，邓小平7月2日随即先与其他中国领导人会晤了两人。邓小平向斯考克罗夫特表示，在这场风波中，“好在双方领导层中，都还有比较冷静的人”，中美高层得以直接沟通。10月份，前总统尼克松亲自访华会晤邓小平。12月份，斯考克罗夫特和副国务卿伊格尔伯格再次访华。这一系列的高层秘密往来，保持了中美在地缘政治和人权问题等方面进行战略沟通。

中国前所未有地允许一些六四异议人士前往美国避难，是高层沟通达成的共识之一。

Image caption 中国1990年对联合国安理会关于惩罚伊拉克入侵科威特决议投了弃权票，没有阻挡美国在海湾战争中动武，使得中美关系解冻。

人权对话和国际安全

1990年，美国负责人权事务的助理国务卿希夫特访华，开启中美、中欧和中英等国与中国就人权问题进行年度对话的机制。

1990年8月，中东局势突变，伊拉克领导人萨达姆·侯赛因突然派兵大举入侵科威特，引发了海湾危机，威胁国际政治经济格局。美国国务卿贝克和中国外长钱其琛就此在埃及外访时进行沟通。美国希望中国能在联合国安理会投赞成票支持美国出兵海湾，"动用一切手段"解决这场国际危机。钱其琛还借斡旋海湾危机、面见萨达姆之机，劝其从科威特退兵，和平解决争议，但遭到萨达姆拒绝。

最后，中国9月份在安理会投了弃权票，即没有阻挡安理会通过相当于支持美国出兵的决议，也没有放弃"应该以和平手段解决国际冲突"的基本立场。之后，借钱其琛赴纽约出席联合国大会的机会，美方邀请其去华盛顿，布什总统也破格会晤了钱其琛，等于重新解除了因六四事件受阻的中美高层互访制裁。

由此，中美关系和中国对外关系都开始重新走出低谷。