朝鲜民众大胆发声：金正恩“就像吸血鬼”

你的器材不支持播放多媒体材料 英文动画视频：“在朝鲜，政府抓捕时有发生。”

在朝鲜，外国游客被严密监视，当地人和外部世界的交流遭到封锁，这使得外界与朝鲜普通民众对话成为了一件几乎不可能完成的任务。然而，在牢狱之灾和死亡威胁下，两名朝鲜民众仍接受了维多利亚·德比希尔（Victoria Derbyshire）节目组的采访。

BBC记者麦克尔·考恩（Michael Cowan）报道说，在朝鲜，最高领导人金正恩的地位几乎可以与神比肩，公开质疑他几乎是不可思议的。

朝鲜民众被告知他无所不知，并被要求揭发任何有异议的声音，即使是来自自己的家庭成员。

在选择发声的这一刻，市场小贩孙惠（化名）很清楚，她已将自己置身险地。

"人们主要批评金正恩是一个商人，"孙惠表示，这是一种广泛的不满情绪。

"人们说，他和我们没什么区别，但拿走了我们的钱。"

"（他们说）这个小鬼用他的脑袋把钱吸走，就像吸血鬼一样。"

你的器材不支持播放多媒体材料 英文动画视频：朝鲜民众描述金正恩是一个“吸血鬼一般”的领袖。

数月以来，我们的节目一直在使用一个秘密通讯网络向普通朝鲜民众提出问题。BBC采取措施隐瞒他们的身份，并确保他们匿名。

如果朝鲜政权知道孙惠的真实身份，她将面临严厉的惩罚：轻则被关进劳改营，重则被处决。

并且，她可能不是唯一一个受到惩罚的人，她的全家三代人都有可能被送进监狱。

孙惠和她的丈夫及两个女儿住在一起，生意好的时候每天可以吃三餐饭。不好的时候，只能吃掺杂玉米的饭。

Image caption 孙惠说，"人们说，他和我们没什么区别，但拿走了我们的钱。"

在她工作的市场里，街头食品、服饰和走私的电子产品只是其中一部分。

据总部设在首尔的媒体《每日朝鲜》报道，有超过500万人"直接或间接"依赖这些市场生活。

《每日朝鲜》与我们的节目合作，利用其在朝鲜境内的网络为报道提供便利。

朝鲜的市场交易明显与当局强硬的共产主义路线相悖，但它让人们得以在一个配给制几乎已经失效，并且面临经济制裁的情况下养活自己。

90年代中期，朝鲜的大饥荒造成一百万人死亡，朝鲜官方称其为"苦难的行军"。但现在，当局已无力再次承担这样的灾难。

Image caption 孙惠说，积极评价金正恩的当地人正在变多，因为默许了市场的存在。

孙惠说，积极评价金正恩的当地人正在变多，因为默许了市场的存在，"我们做什么都不会有太严厉的打击。"

然而，有时能聚集数百个摊位的市场，也可能成为传言的温床。

"我在市场里听说美国总统来了，"孙惠说。

"人们对于会面了解不多，"她继续说道，"但每个人都不喜欢美国。"

"我们觉得，生活贫困的原因是美国对我们（和韩国）的分裂和封锁。"

朝鲜当局对于进入该国信息的严格控制，一直招致美国和韩国的批评。

"但是最近情况有点改变，"孙惠说。

"他们说我们应该和南方和睦相处。"

"最近他们说，我们应该和美国和平相处，让每个人都过上更好的生活。"

这是一个重大的进展。

虽然并非首次，但朝鲜此次对于西方的态度软化及对于核试验场坑道的拆毁，被普遍认为是朝鲜当局善意的姿态，这也意味着金正恩对于与美国和解持更加开放的态度。

在朝鲜军方工作的哲浩（化名）说，他对生活的希望只是"好好活着，到死时也不会生病"。

哲浩希望，他的父母和孩子也能过上这样的生活。

哲浩也一直通过秘密方式与我们的节目组联系。他表示，朝鲜国内存在异议，这些声音来自于"抱怨生活的人"。

"有时人们会因为说错话，被保卫部（国安部门）抓住，"他解释道。

Image caption 哲浩说，有时人们会因为说错话，被保卫部（国安部门）抓住。

"人们突然就消失了，但这种情况最近没有发生过。"

哲浩所指的人，常被送到该国的监狱中。据报道，很多被关押者在那里遭到酷刑，他们被迫挖掘自己的坟墓，甚至强奸也会被用作惩罚。

国际特赦组织（Amnesty International）称，一个营地可以容纳多达20,000名囚犯。

孙惠说，正是这种"恐怖"的营地，"保证了社会的发展"。

她表示，在她住的地方，"政府抓了很多人"。

哲浩相信，有些人是由保安部送去的，因为官员们"为了自己的政绩编造故事"。

"他们让那些人说自己准备去中国，然后举报他们，"他说。

在朝鲜，观看从国外走私来的电影和电视节目，可能被送进劳改营关押十年。

由于担心其反西方宣传遭到破坏，朝鲜当局竭力阻止外国节目流入，但很多人成功地从中国带入U盘或盗版DVD。

Image caption 哲浩承认，他不知道外界如何看待像他这样的朝鲜人。他只见过朝鲜人。

"韩国的东西当然是最受欢迎的，"孙惠说，她承认有时会在晚上看韩剧和外国电影。

"但是（当局）对这些东西打击得很厉害。"

"我听说一旦被抓到，贿赂的代价很高，但人们还是想看。"

"这很容易理解，因为人们对韩国人如何生活感到好奇。"

不过，尽管越来越多的朝鲜人能一窥外国人的生活，许多人仍然不知道他们自己如何被看待。

哲浩承认，他不知道外界如何看待像他这样的朝鲜人。他只见过朝鲜人。

但他坚持，虽然"生活困难，但我们的人民很好"。

"我们有一种说法，邻居胜过表兄弟。如果我们的邻居发生了什么事，我们会互相帮忙。"

在朝鲜的一些地方，民众冒着生命危险经由中国逃至韩国。

最近几年，此类"脱北者"数量有所下降，这主要因为边境安保的增加，以及当局与中国签订的一则遭到广泛批评的遣返"叛逃者"的协议。

孙惠居住在远离国界的地方，叛逃"在这里并不是很多"，她说。

但如果有人这样做，剩下的人不会说他们去了"韩国"。

"当一个邻居消失了，我们只会说：'他去了下面'，"她解释说。