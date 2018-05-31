亿万富翁索罗斯的争议慈善路

图片版权 EPA

匈牙利裔美国商人乔治·索罗斯（George Soros）发家于一系列精明的金融投机，是世界上最有名的慈善家及金融投资家之一。

迄今为止，87的索罗斯已经个人花费了数十亿美元支持全球人权及自由民主类的项目。他因此成了全球民族主义者及民粹主义者的攻击目标，这些人将索罗斯称为民主操纵大师，但这些声音受到了很多质疑。批评者称，这些民族及民粹者是在反犹。

早年

1930年，索罗斯出生于布达佩斯。他的父亲是一名犹太律师。在纳粹占领匈牙利期间，索罗斯一家制造了假的身份证明来掩盖犹太人的身份，侥幸逃过了纳粹捕杀。

17岁那边，索罗斯移民英国。他在铁路部门兼职做搬运工，还在夜总会兼职当服务员，在这期间，他从伦敦政治经济学院（LSE）获得了学士及博士学位。

在LSE期间，索罗斯师从科学哲学大师卡尔·波普尔（Karl Popper）。波普尔最为人所知的是，他在二战后持续呼吁西方自由民主。他的“开放社会”（Open Society）的理念极大地影响了索罗斯的意识形态及金融生涯。

投资生涯

在伦敦的投资银行工作一段时间后，索罗斯在1956年移民美国。

在纽约，他在好几个不同的公司工作过。1970年，他成立了自己的对冲基金索罗斯基金管理公司，也就是后来的量子基金（Quantum Fund），该基金以投资激进以及高回报为人所知。

量子基金因为在全球金融市场短期而灵活的投机行为而备受诟病。通过一系列投机，索罗斯成了世界上最富有的人之一，他也因此成了投资界的传奇。

1992年9月，他成了那个“让英格兰银行破产的人”，他靠对赌英格兰银行，从英镑空头交易中获利10亿英镑。9月16日那天被称为 "黑色星期三"，英国财政部在当日快速地失掉几十亿英镑的储备金，英镑因此被迫退出了欧洲汇率体系（ERM）。

这场投资赌博应该是索罗斯生涯中最著名的一次，这次投机稳固了他“世界头号货币投资者”的名声。

图片版权 Getty Images Image caption 索罗斯的基金会规模在美国排名第二，仅次于比尔盖茨的基金会。

由于一心进行金融投机，他被指控策划了1997年亚洲金融危机。1997年，泰国泰铢崩溃引发了整个亚洲地区的金融危机。时任马来西亚总理马哈蒂尔·穆罕默德（Mahathir Mohamad）抨击了那些“无耻的获益者”并呼吁禁止“不道德的”货币交易。

索罗斯在亚洲金融危机中受到了最多的抨击，但是其他的公司在对赌泰铢中下注更大，获益也更大。

慈善事业

八十年代至九十年代间，索罗斯将重心逐渐从管理基金公司转移到了慈善事业。

在南非种族隔离盛行期间，索罗斯给南非的黑人学生提供奖学金。此后，他花了数十亿元支持全球先进的自由市场项目。在东欧共产主义倒台期间，他聚焦于跟东欧国家的文化交流。

索罗斯的开放社会基金（OSF）目前有37个地区办公室，在100多个国家设有项目。OSF称，他们致力于建立“有活力、有包容的民主体制，政府值得信任，并且开放全民参与”。

2017年，索罗斯在福布斯全球富豪榜排名第29位。他把180亿美元的资产（据称是他个人财产的80%）都转给了OSF。

他在个人网站称，他的目标是用他的财务自由来对抗世界上“最棘手的问题”。OSF持续支持全球人权运动，包括支持LGBT的运动。

政治与批评

对于世界经济与全球政治，索罗斯一向直言不讳。2000年以后，索罗斯受到了民族主义政治家们的抨击，他们将索罗斯描述为一个左派妖怪。

索罗斯公然抨击了欧洲处理欧元债务危机的对策，在欧洲难民危机达到顶峰时，他慷慨赞助那些给难民提供帮助的团体。这些政策与他的出生国匈牙利是背道而驰的。最终，索罗斯的基金会办公室撤离了匈牙利，原因是他们处在一个“日益压迫”的环境。

图片版权 Getty Images Image caption 2017年7月，匈牙利街头印有索罗斯的广告牌。

索罗斯的基金会还给致力于组织英国脱欧的组织“对英国最有利”（Best for Britain）捐赠了数十万英镑。那些支持英国脱欧的人、活动人士以及媒体就此批评了索罗斯。

2015年，OSF在俄罗斯被禁。俄罗斯称OSF为“不良分子”，称OSF对俄罗斯的安全和宪法秩序有威胁。

索罗斯是美国民主党的大额捐赠人。他支持奥巴马和希拉里竞选总统，并将美国现任总统特朗普称为“骗子”。

美国右翼阴谋论者和右翼网站也控诉索罗斯在近期在美国及全球策划了一系列事件。这些美国右派称，他涉嫌招募了反对特朗普的女性大游行的人，此外还涉嫌组织了夏洛特维尔市（Charlottesville）的动乱以贬低美国的右翼政客。

这些阴谋论以及关于OSF的负面报道经常被指为“反犹”，这跟纳粹时期的阴谋论一样，那时，犹太银行家们被指密谋建立“新的世界秩序”。

个人生活

索罗斯有过三次婚姻。他跟第一任妻子有两个儿子一个女儿。1983年，他与第一任妻子离婚，随后与第二任妻子结婚并于2005年离婚，他们育有两个儿子。

2013年，索罗斯于比他年轻42岁的第三任妻子结婚。

除了对冲基金和慈善，索罗斯还涉足全球的体育投资。2012年，报道称索罗斯买了少量的曼联股票。