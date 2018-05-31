美军太平洋司令部更名“印太司令部”背后

图片版权 AFP Image caption 卡尔文森号航母

美国国防部宣布，将“太平洋司令部”，更名为“印太司令部”。

国防部长马蒂斯称这次更名是为了“反映印度洋在美国战略思维中的重要性正在提升⋯⋯印度洋与太平洋的连系正在增强”。

“太平洋司令部”于二战后设立，是美军规模最大、历史最悠久的军事司令部，有约37.5万平民及军事人员分派到该区。

今次更名并不意味着美军将扩大该司令部的规模，而是展现印度与美国越趋紧密的军事关系。

什么是“印太”？

去年底，美国总统特朗普在亚太经合会上提出“印太战略”，作为美国政府针对太平洋以西地区的战略，“取代”亚太地区的说法，以及前总统奥巴马任期内的“重返亚太”战略。

外界认为，这是针对中国、为了平衡中国在亚太地区影响力而抛出的概念。

你的器材不支持播放多媒体材料 ”印太“——特朗普的新外交方针？

但至今“印太战略”将如何发展，仍不清晰；一些批评者更指出，特朗普政府的行动方向，将令美国在“印太”地区的影响力显著缩减。

特朗普早前宣布美国撤出与亚洲、美洲11国缔结的“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP），有分析认为这将令美国在此地区经贸事务上的话语权降低。

中国因素？

近年中国的崛起，既令太平洋周边地区势力平衡生变，在印度洋也建立了相当的影响力。

2017年，中国解放军在东临印度洋的非洲国家吉布提设立基地，是中国第一个海外军事基地。与此同时，中国与巴基斯坦、斯里兰卡与马尔代夫的关系亦越来越紧密。

而中国高举“一带一路”倡议，在东南亚及西亚国家大举投资基建，则被批评者质疑，中国此举是透过输出资金，增强对相关国家的控制，宣扬一套与西方不同、非民主的价值观体系。

图片版权 Reuters Image caption 中国在南海岛礁填海造地引起美国高度警惕。

美国国防部长马蒂斯在宣布司令部更名时，则表示“印太地区有很多带，也有很多路”。

“美国将继续致力维持印太地区稳定，推广以自由、开放为本的国际秩序规则。”马蒂斯说。

今年二月，美国国防部曾批评中国正“寻求在印太地区的霸权地位”。

美印关系

与此同时，美国正在促进与印度的关系。

五角大楼官员表示，今次更名既是要强调印度在地区安全上的重要角色，同时也是要逼使军事人员将更大的地域范围纳入考虑。

去年九月，马蒂斯访问印度，巩固两国军事合作，并赞扬印度“很明显是地区稳定与安全的一大支柱”。

2016年，美国指定印度为“主要防务伙伴”，增加军事合作、拓展情报交流及降低国防合作门槛。

美国目前是印度第二大军备出口国，过去十年向印军提供的军备价值近150亿美元。