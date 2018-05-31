图片版权 AFP Image caption 印度总理莫迪（右）到访印尼时与印尼总统维多多会面。

美国总统特朗普上台后，尝试推动“印太战略”以取代奥巴马政府的“重返亚太”战略，被视为想“围睹中国”。尽管目前这个战略具体上如何实行仍然有待观察，但印度似乎意识到了自己在地缘政治上的特殊地位，其中近日与印尼的合作，更是引起关注。

印度总理莫迪访问印尼前收到一份大礼，据BBC印地语（BBC Hindi ）的报道，印尼同意让印度能够在沙璜岛有“经济及军事接触”。沙璜岛位处马六甲海峡附近，连接孟加拉湾，有特殊的战略意义。

中国官方喉舌《环球时报》发表了评论文章，警告印度不应该和印尼的港口有军事接触，否则只会“自讨苦吃”。

双印合壁？

印度总理莫迪在5月29日至6月2日访问印尼、马来西亚和新加坡，其中首站访问印尼的行程最为外界关注。

在莫迪访问印尼前，印尼主管海洋事务的官员潘查伊坦（Luhut Pandjatan）宣布，印度会投资沙璜港口以及经济特区，并在当地兴建医院。潘查伊坦表明这个港口可以停泊商用及军用船及潜艇，并指希望可以在港口进行海上军演。

分析认为，这是印尼方面表态，容许印度能够在当地有“军事接触”。印度媒体形容，这对莫迪政府“东向”政策来说，是提振士气之举。

沙璜岛为甚么如此重要？因为沙璜位处马六甲海峡附近，连接孟加拉湾，是运油船必经之地，具有重要的战略地位。

《外交杂志》认为，如果两国共同发展港口，会给予印度军队一个更有利的位置，去执行印度洋以至马六甲海峡的任务。

根据印度媒体的报道，印度和印尼在2014至2015年已开始策划在沙璜岛合作，但因为中国在印度洋区域影响力愈来愈大，促使双印加快展开合作。

在印尼官员口中，可以看出他们对抗中国的意图。印尼官员潘查伊坦曾对中国的“一带一路”倡议称，“我们不希望‘一带一路’会控制我们。”

BBC印地语说，印尼以往在与印度建立战略合作关系时心存顾虑，但现在却明显靠近印度，但这或许会导致和中国关系有所改变。

印度总理莫迪在与印尼总统维多多会面，双方签署一系列合作协议。莫迪指印度和亚太经合组织合作，有望成为推动印太地区合作和发展的动力。

《外交杂志》评论认为，印度与印尼在印太已经“站在一起”，这次共同发展港口显示印尼承认新德里可以在区域中担当平衡势力的角色。

印度和印尼是全球少数经济发展迅速的经济体，两国如今加强了经济、能源、科技等领域合作，估计未来十年，两国双边贸易金额可达至600亿美元，双印合壁亦可以吸引更多国际投资者，成为区域内的一股势力。

你的器材不支持播放多媒体材料 ”印太“——特朗普的新外交方针？

中国官媒的警告

中国《环球时报》发表英文评论文章，称如果印度真的寻求在沙璜岛有“军事接触”，就是错误地把自己困在与中国的竞争之中，最终或会“自讨苦吃”。

报道称，中国在印度洋海域投资港口，没有一个是用作军事用途。

“我们相信印度不愿意中国进行军事竞赛，如果印度谋求在马六甲海峡加强部署，激化包括中国在内的周边国家的矛盾，这将考验新德里的智慧，或令国家有灾难性的后果。”报道说，希望两国在沙璜岛军事合作上划清界线。

图片版权 AFP Image caption 中国官媒称，中国在印度洋兴建港口全部均不是军事用途，警告印度切勿这样做。

《环球时报》中文版亦特别提醒印度，指美国提出的“印太战略”是“想既埋中国又埋印度的坑”，企图“拉印制华”促使中印相互战略消耗。

报道称，印度洋越来越成为全球海上交通的重心，估计未来会有更多力量介入该地区，而在这儿的安全竞争，最突出的不是中印之间，美国才是第一主角，不过文末又称，印度对美国“存在心眼”，最终被美国的战略俘虏可能性很小。

中国外长王毅此前曾如此回应“印太战略”：“太平洋和印度洋上的浪花，一时引人耳目，转瞬归于平寂。有些学者和媒体在渲染所谓’印太战略‘是为了围堵中国，但四国官方立即表示无意针对任何国家。我希望他们说的是实话，也希望他们能言行一致。因为在当今时代，再挑起冷战已不合时宜，再搞小圈子对抗更没有市场。”