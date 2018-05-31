图片版权 AFP Image caption 直到最近之前，金英哲（左）仍然是在美国的黑名单中

朝鲜领导人金正恩的主要副手在纽约与美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）会面，就历史性的美朝峰会进行讨论。

朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲在结束对中国的访问之后飞往纽约，与蓬佩奥共进晚餐；二人将会在当地时间周四（5月31日）再次会面。

金英哲是近20年来到踏足美国国土的最高级别朝鲜官员。

美国总统特朗普（Donald Trump）此前取消了原定于6月12日举行的美朝峰会，但美朝双方在事后均作出新的努力，试图令峰会如期举行。

特朗普与金正恩原定于新加坡会面，如果最终实现，将会是历史上美朝国家元首的第一次会面。

第一次会面

图片版权 AFP Image caption 蓬佩奥与金英哲在纽约东区一幢公寓楼中进餐

周三晚上，蓬佩奥与金英哲分别抵达联合国总部附近的一幢大楼。

金英哲比蓬佩奥先到，而稍后出现的美国国务卿事后在推特（Twitter）上发文：“今晚在纽约与金英哲共进了良好的工作晚餐。菜单上有牛排、玉米及奶酪。”

在会面前，蓬佩奥就已经摆出了美方立场。

朝鲜则强烈反对特朗普政府官员此前将朝鲜的无核化进程与利比亚相提并论的说法。

前利比亚领袖卡扎菲将军放弃了自己的核武项目，几年后却在西方支持的反政府叛乱中被杀。

蓬佩奥与金英哲计划在周四进行更多对话。

各方仍在努力

在朝韩边境的非军事区板门店，朝鲜副外长崔善姬（Choe Son Hui）与前美国驻韩大使金成进行多次会面。

这些会谈自周日开始一直在断断续续地进行，中间曾出现一些较长时间的暂停。

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普与金正恩的核武分歧（英文）

两名外交官员也曾在过去的朝鲜无核化谈判当中代表各自国家出场。

在新加坡，有消息指，由白宫官员乔·哈金（Joe Hagin）率领的一个美国团队正在与朝鲜领导人实际上的幕僚长金昌善会面，商讨峰会涉及的后勤事宜。

而俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergei Lavrov）则正在平壤与金正恩会面。这是金正恩第一次与俄罗斯高层官员会面。

拉夫罗夫还邀请金正恩访问莫斯科。

图片版权 AFP Image caption 拉夫罗夫周四在平壤与金正恩会面

周三，拉夫罗夫还第一次与蓬佩奥通了电话。

白宫发言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）则已经确认，美国与朝鲜仍然计划在下月举行峰会。

“就像总统说的，如果它要发生，我们肯定会准备好，”桑德斯说。

拯救“特金会”？

BBC驻美国国务院记者芭芭拉·普莱特·厄舍尔（Barbara Plett Usher）发自纽约

就在几个月前，这个朝鲜高官访问纽约根本是不可想象的。直到最近，金英哲都仍然在美国列出的黑名单当中。

美国国务院一名高级官员称，金英哲与蓬佩奥在今年较早前于平壤见过面后，一直在试图继续了解对方。

不过这名官员也说，他们需要在核设施解除的程度与速度等问题上减少分歧，才能让峰会恢复进行。他还承认，美国必须想办法令朝鲜领导层相信，朝鲜在无核化之后仍然安全。

不过，这次高级别会面显示了特朗普与金正恩是希望峰会举行的，于是很多人都相信，两人将会找到方法，将其实现。

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