BBC中文本周推荐：你不容错过的八个故事

2018年的第22周，两岸关系再成为焦点。BBC中文这个星期有多篇有关两岸的报道，包括谈及“不当台湾人、改当中国人”的“脱台者”现象以及调查100间国际企业，分析它们的台湾表述。报道剖析了两岸关系近期的角力。

文革 、六七暴动 、毛泽东也成为了本周的看点。BBC中文一篇报道促成了两位失联59年的好友重逢，两人原本是广州一家小学的同学，虽然分开近一甲子，但命运惊人地相似，两人均因为文革被迫上山下乡而逃到香港。一部讲述香港“六七暴动”和2014年“两伞运动”的电影上映，但在政治光谱上两边都不讨好：一方说电影“漂白”六七暴动，另一方面认为电影“美化”了“两伞运动”。博鳌亚洲区块链论坛活动请来演员模仿毛泽东演讲，引来批评，参与者更迅速与活动主办方割席。

另外，在各界期待朝美峰会之时，BBC成功访问了数名普通朝鲜民众，揭露他们神秘的生活。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，广受读者关注，如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 游走两岸之间的“脱台者”

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两岸在商贸和 人文交流近年越来越紧密，许多台湾人在中国大陆工作和生活。近年比较知名的是台湾艺人黄安，台湾演艺人员赴中国大陆发展的很多，但他比较有争议的是举报台独，向中国“表忠心”的言论和行为。

另一个知名的“脱台者”是最近才受到媒体关注的中共十九大党代表卢丽安。台湾当局取消了卢丽安的台湾户籍，并表示已经领有中国身份的卢丽安，以后将被视为“中国公民”。

中国大学近年扩大在台湾招生，导致台湾高中毕业生今年申请中国大学的人数暴增。按照这一趋势，未来“脱台者”可能会越来越多。

2. 数据分析100间国际公司的台湾表述

中国政府要求多间航空公司写明香港、台湾是中国的一部分，引来台湾舆论不满，认为这是试图“矮化”台湾。中国则警告在华的企业要不能一边赚中国人民的钱，一边伤害人民情感。

BBC中文翻查了100间不同类型国际公司的官方网页，发现有十多家公司把台湾放在“国家”选项栏目，或把台湾称为“中华民国”，包括時裝品牌普拉達（Prada），香奈兒（Chanel）、ASOS、連鎖快餐店肯德基、汽車公司菲亞特（Fiat）等。

另一些公司就把台湾称为“中国台湾”、“中华台北”、“台湾地区”。

3. 巴拿马外交转向周年 中美大国博奕内幕解密

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2017年6月12日，中美国家巴拿马宣布与台湾断交。而过往的一年来，不断有国家与台湾断交，转而跟北京建交。台湾指，这是中国大陆“金钱外交”的结果。

中巴建交即将届满周年，2017年12月主动辞职的美国前大使约翰‧费利（John Feeley）透露巴拿马外交转向的内幕，认为这是美国疏忽的结果。最令其吃惊的是，他在巴雷拉宣布与中国建交前一小时才获悉该决定，而竟然还是他打电话给巴雷拉时对方顺口提及，而非主动告知这将影响区域现状的决定。

4. “毛泽东”站台区块链论坛 新兴行业“泥沙俱下”

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5月28日，一场在海南省的区块链的论坛走红了网络，焦点落在其中一名演讲者身上。他身穿中山装，模仿前中国领导人毛泽东的湖南口音，在2018博鳌亚洲区块链论坛活动上慷慨致辞。

这位“毛泽东”在致辞时说：“你们为了反对内外敌人争取民族独立和人民自由幸福，为了中华民族的伟大复兴做出了突出的贡献，我以毛泽东的名义感谢你们。”

网络舆论发酵几小时后，活动就被叫停。主办方被官方约谈。从与会者也迅速跟主办方割席，不少赞助商拆掉或遮盖住展板上自己的标识。

5. 朝鲜民众大胆发声：金正恩“就像吸血鬼”

如果你可以跟一名普通朝鲜人聊天，你会跟他聊甚么？BBC成功与两名朝鲜民众取得联络，揭示这个神秘国度里民众的生活。

其中一名受访者是一名市场小贩。她形容朝鲜领导人金正恩会像一个“吸血鬼”一样，用他的脑袋“把钱吸走”。她也说，朝鲜人普遍都不喜欢美国，因为他们认为自己生活贫困的原因就是美国。

朝鲜近月与国际社会的关系转好，先是到访中国与国家主席习近平见面，然后到访韩国与总统文在寅见面，接下来还可能还美国总统特朗普见面。这份受访者说，朝鲜国内对金正恩的评价也慢慢改变。

6. 考古学家赵康民：鉴定兵马俑价值的第一人

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1974年4月，陕西西安临潼县的文化专员赵康民接到电话说，一些农民在打井的时候找到了一些古物。他花了数天把发现的古物碎片拼合起来，还原了两具红陶战士像。他意认到，那很可能就是秦朝雕像的残骸。

不过， 1974年的中国正值文化大革命后期，令人畏惧的红卫兵仍在试图摧毁中国的旧传统和旧思想。赵康民担心，红卫兵得悉他的发现后，会破坏这些无价的文物。幸好，中国政府当时决定保存这些文物，更设置博物馆，留存后世。

但赵康民的贡献多年来未获得承认。而当地农民杨志发，被认为是用铲子挖到第一块文物的人，却是被当成是兵马俑的发现者介绍给游客。

7. 两名逃港知青百感交集的重逢

上世纪五十年代，一名叫夏思源和一名叫陈克治的中国青年，在广州同福中路第一小学相遇。由于共同兴趣，两人惺惺相识，成为形影不离的好朋友。

升读六年级的时候，其中一人被调离学校，他们失去联络。纵然分开近半世纪，他们的命运却惊人地相似。席卷中国大陆的文化大革命中，作为知识青年的他们从城市被下放到农村，接受改造，后来不惜代价偷渡至香港安居扎根。

近六十年后，BBC中文的一篇报道成为两人重逢的契机。

8. 《中英街1号》：历史罗生门中的夹缝电影

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一部讲述香港亲中份子为反对英国殖民统治而发起六七暴动的电影，本来就已经十分富争议性；一部把六七暴动与香港近年社会运动比较的电影，更引来质疑：六七暴动和香港“雨伞运动”能否互相对比？

香港电影《中英街1号》导演赵崇基认为，任何历史事件都可以对比，只是怎么对比的问题。

影评人认为，《中英街1号》用大量影像和对白表达参与六七暴动者的观点，对当中的“恐怖主义行径”却只有轻轻一句话，质疑电影“漂白”六七暴动。但同时，香港的亲中阵营质疑，这部电影“美化”了两伞运动。