高温与会考：“气温上升 成绩下降”揭秘

图片版权 Getty Images Image caption 美国研究人员研究了高温与考分之间的关系。

夏天到来气温开始升高，同时夏季也正值北半球许多国家和地区的学生面临会考、高考等人生重要考试时刻。

在高温下，学生们挥汗如雨地复习功课可想而知非常辛苦。而一些重大升学考试结果无疑对学生人生轨迹产生重要影响。

因此，不难理解会考前的天气直接影响考生的休息与临考状态。

但温度与考试成绩真的有关联吗？

高温与考分

美国哈佛大学的一项主要研究显示，在高温年头学生的考试成绩不尽人意。

研究发现，高温与成绩表现之间有"重要"的关联。

该研究分析了13年以来的1000万美国中学生的考试成绩，发现高温天气对学生考分有负面影响。

图片版权 Getty Images Image caption 有些学生抱怨高温天气影响他们考试发挥。

研究建议可以使用空调来缓解高温带来的影响。

虽然之前人们总是听学生们抱怨，高温天气影响他们的发挥。但是这次美国大学研究人员声称他们首次找到了明确的证据，即气温上升，成绩下降。

研究人员汇总分析了从2001年到2014年期间学生们在不同年份以及不同天气和温度状态下的考试分数，得出结论说，在高温年度的考分往往偏低，而在气温较低年份的考试成绩较好。

这一发现适用于所有地区，即北部比较凉爽地方以及气温较高的南部各州。

热浪滚滚

这个题为"热浪与学习"的研究说，天气炎热让在校学习更加困难，同时也很难集中精力完成课外作业。

研究人员还做了一个计算，温度平均每上升0.55摄氏度学习成绩就下降1％。

根据研究，如果天气变冷似乎并不影响学习成绩，但是当气温开始升到21摄氏度以上就开始出现不良影响了。

特别是如果温度高于32度，甚至38度对学习的影响开始加剧。

研究还发现，热浪对家庭收入较低以及少数族裔家庭的学生影响更大。

这可能是因为富裕家庭的孩子如果成绩落后的话，人们可能会想办法来干预,例如补习等。但更简单一点的解释是， 富裕家庭以及学校更容易有空调设备。

哈佛肯尼迪政府学院（the Harvard Kennedy School of Government）的副教授古德曼（ Joshua Goodman）说，随着温度的升高，学生会感到" 分心、不安、难以集中精力"。

研究还发现在美国北部州，例如马萨诸塞的学生在Pisa （国际学生能力评估计划）这样的国际考试中成绩表现优秀，然而像南部一些州比如阿拉巴马以及密西西比州成绩则不尽人意。

与此同时，古德曼还说，这一结果也引发人们对气候变化以及全球变暖是否将对学生成绩产生影响这一问题的思考。

图片版权 XINHUA Image caption 中国2017年全国统一高考在6月7日、8日举行。

中国高考

5月刚刚结束，中国大陆本周也将进入一年一度的高考季节（6月7日、8日和9日全国大学入学统考）。

上网查一查北京未来7天的天气预报，最高气温几乎全在30摄氏度以上，最高达到38度。北京是北方城市，当然还不是最热的。

中国自1977年恢复高考以来（77年除外，考试在10月份），每年7月份都是考生与家长备战与考试最紧张忙碌的季节。

从2003年起，为了避免高温天气中国决定把高考日期提前1个月，改为现在的6月进行。

然而，即使提前一个月也还是酷暑难挡。

目前，并不清楚中国是否有平均温度较高省份以及温度较低省份学生考分对比研究。

同时，也看不到中国对有关高温影响高考成绩的相关报道与研究。

图片版权 CNS Image caption 中国高考在夏季，往往天气炎热。

但每年临近高考，中国的各种专家及建议都集中在如何让考生放松休息，以及三餐营养、如何进食等。

同时，也有人们为了应付高温采取相应措施的报道。

例如，中新网报道，2015年四川攀枝花持续高温，高考一个星期前，气温已经升到了38度，地面实际温度可能更高。

报道说，为应对高考，学校准备了解暑降温有关用品，有个别教室还配备了冷风机。

一些人还把高温下的高考形容为如同"高烤"一样。

高温影响

再回到美国，研究人员说，由于黑人以及西班牙裔学生更集中生活在美国南部气温比较高的州，因此他们的成绩也受到影响。

他们认为美国种族之间的成绩差距中有13％是由高温造成的。

研究人员还希望观察高温年对学生的长期影响。如果学生们刚好在热浪年参加重要的考试，它是否意味着考不出理想的成绩，因此导致上不了大学呢？

古德曼说，政策制定者以及家长有可能低估了气温对学校的影响以及教室温度过高的后果。

他说，"其实，老师和学生都知道这是个问题，但他们不得不在这种情况下生活。"

公众评说

那么，普通民众对这个研究结果又是如何评价和反应的呢？

印度的库马：

“天气总会给考试结果带来影响。我自己在冬季和夏季都参加过考试。我觉得夏天更影响考试发挥，原因在于高温、中暑和身体脱水。”

约翰·哈蒙德：

“作为一名退休教师，这已经不是什么新闻了。其实，可以简单的说，这与实际考试关系不大，关键是在考试前这段时间的天气状况。我在英国南部海岸教书。 我们最怕复活节（通常在3月末或是4月初）是好天了。 因为，如果复活节天气好，学生们都跑到沙滩上去复习功课，而不是呆在家里认真地复习。我认为，研究应该集中在孩子们的智商上，通常比较聪明的学生自控能力比较强，他们可以抵御往沙滩跑的诱惑。”

加纳的哈尼：

“我想挑战哈佛大学关于热浪影响学生成绩的研究。我生活在加纳，加纳是热带国家。即使从12月到4月期间天气都很热。加纳全国的学生都参加考试，成绩并没有受影响。当然，有的学生考不好，但并不是由于天热，而是他们复习不好。我在加纳学习过，在热浪天气参加考试，我没觉得有问题。”

阿弗贝尔：

“我40多年前参加过O-levels（相当于普通教育考试）以及A-levels（英国高中课程会考），对这个问题很了解。我本人有花粉过敏症（hay-fever），再加上天气热，简直是双重打击。我受着花粉热的煎熬，在高温下复习功课。复习比考试更难受，考试还有个终点，但复习却是没完没了，尤其是在高温之下。”

菲尔德：

“我从1972年就当老师。热浪期间考试结果没有天气凉爽时好，我对此完全赞成。在高温下学习总的来说效果更糟。这也是为什么包括英国、美国以及世界其他地方暑假比较长的原因。”