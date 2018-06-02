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美国总统特朗普一周前发公开信，取消六月与朝鲜领导人金正恩的会谈，但不到一星期，他又改变主意，称6月12日将如期在新加坡与对方见面，更声言将在谈判桌上“讨论正式结束朝鲜战争”。

特朗普周五（6月1日）在白宫与朝鲜特使金英哲会谈，后者亲手递交了一封金正恩的信。起初特朗普说这封信“非常有趣”，但随后他又说还没有打开信封。

朝鲜战争1950年爆发后三年，韩国和朝鲜达成停火协议，但至今仍未签署正式的和平协议。换句话说，技术上双方至今仍在战争状态。

特朗普总统在白宫草坪透露，与金英哲的会谈进展很顺利。

被问到六月的峰会，特朗普认为美方必须“十分了解”朝鲜的谈判团队，也谨慎表示峰会可能无法就朝鲜富有争议的核计划达成最终协议。

他说：“我从来没有说过一次会议全都解决，这要有个过程，但我们已经建立了关系，已经很积极了。”

特朗普和金正恩的历史性会晤将成为美国和朝鲜领导人的第一次会晤。如果金正恩放弃核武器，特朗普表示愿意帮助重建朝鲜经济。金正恩说他致力于某种形式的“无核化”，但其具体要求并不明朗。

过去两周“过山车式”外交风波

5月16日：朝鲜表示可能会退出峰会，指责美国有鲁莽言论和阴险意图

5月24日：特朗普取消峰会，指责朝鲜“极强怒气和公开敌意”

5月26日：金正恩与韩国文在寅在两国非军事化边界突然举行会谈

6月1日：朝鲜特使金英哲在白宫亲自递交金正恩亲手信。特朗普称，6月12日的峰会将如期举行

金英哲在纽约与美国国务卿蓬佩奥会晤后，第二天访问华盛顿。蓬佩奥描述双方关于无核化进行了“实质性”会谈。

“特朗普总统和我相信金正恩是那种能够做出这种决定的领导者，在未来几周和几个月内，我们将有机会看到是否真的如此。”

《华尔街日报》援引知情政府官员称，金正恩在金英哲交给特朗普的信中表示他有兴趣参加会议，但没有在无核化方面做出任何重大让步或威胁。

聚光灯下特朗普式外交

BBC北美事务记者安东尼·泽克尔（Anthony Zurcher）分析

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特朗普式外交，在大家眼前实时呈现。这可能不是世界所期望的，我们也从未见过如此治国，那是因为美国人选出来一个与此前所有总统都不同的人。

回顾美国和朝鲜，过去几个月从“火与怒”到“长久以来最佳”的关系，接着两国首脑会议被提上日程，然后被取消，现在又再次确定举行。正如16分钟里面对记者的问答，特朗普在进行这些历史性谈判时，汇聚全世界焦点。

通过一项立法很困难，应对通俄门调查令人气恼。而在白宫欢迎“朝鲜第二号权力人物”金永哲则相对容易不少。

即使特朗普宣布不断在取得进展，他还是在降低外界对于即将到来的峰会的预期，他表示从未计划让这场峰会在隆重的签字仪式中结束。

目前看来，新加坡会议只是第一步——一次历史性的拍照机会，以及一些未来取得真正突破的希望。

然而，去年特朗普还被认为会将美国引向战争，目前的情形似乎已绰绰有余。

如何走到这一步？

朝鲜已经进行了六次核试验和多次弹道导弹试验，与此同时，经常性地对其敌人（特别是美国）发出措辞激烈的好战言论。

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜半岛无核化：特朗普金正恩会妥协吗？

朝鲜声称已经研制出一种核武器，小到可以由远程导弹携带，打击美国本土。但这点仍未得到证实。

一直以来与朝鲜谈判的尝试都失败了。但今年4月，朝鲜和韩国的两位领导人实现了历史性会谈。

在关系解冻的情况下，美国承诺，如果朝鲜同意放弃核武器，将帮助重建朝鲜经济。

但美国希望首先实现无核化，然而究竟金正恩是否愿意完全弃核，始终未知。