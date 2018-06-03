去沙特培养驾校女考官的英国女司机

图片版权 Susan Newbon Image caption 苏珊（左）与另外两位被选中去沙特教车的女教官

沙特，这个盛产石油的国家，自打决定解除女性驾驶禁令后，在全世界开始了招募女教官的行动。

来自英国威尔士地区的苏珊·纽邦（Susan Newbon）在1500个应征者中脱颖而出，成为三位被选中去沙特训练驾校女教官和女考官的女司机。

另外两位沙特选中的外国女司机是加拿大的狄波拉·谢伍德（Deborah Sherwood）和美国的诺玛·阿德安森（Norma Adrianzen）。

沙特是全世界唯一一个禁止女性驾驶的国家。但这一情况从本月24日开始将彻底改变。

沙特国王于去年9月颁布命令，从2018年6月24日开始，允许女性获得驾驶执照。

苏珊和另外两位国际女教官，也将从这一天开始正式上岗工作。她们的头衔是“资深评审”，将在沙特工作约两年，培训驾校女教官和女考官。

苏珊早在今年4月1号就已经被接到巴林，她在那里拿到去沙特的签证后就被送往沙特去筹备开办驾校。

成就女人

苏珊今年56岁，住在威尔士的格拉摩根谷。早在1987年，她就已经在德国开始了教车生涯。

图片版权 Susan Newbon Image caption 苏珊说，很荣幸能帮助沙特女性学会开车，有所成就。

1993年，她从德国回到英国，建立了自己的驾校。

说起去应聘这份工作，苏珊还记得自己的忐忑心情：一辈子都是给自己打工，自己当老板，从来没有写过简历，也从来没有参加过应聘面试。

“我最初对去沙特工作感到很紧张，不过我的担心其实完全没必要。整个过程就像是坐过山车，在沙特感受到的一切与我预想的完全不同。那里的人们很欢迎我们。”

据苏珊介绍，有些沙特妇女已经前往中东的其他国家去获得驾驶执照和驾驶经验，为她们将开始的驾校培训做好准备。

苏珊说，过去几个星期，与沙特的女性们接触，了解到她们的文化，了解到开车对她们日常生活有多么大的影响，为自己能成为这些重大变革中的一分子倍感荣幸。

“我之所以决定去，是因为我希望看到其他女性有所成就。”

女司机

图片版权 Vogue Arabia/Boo George Image caption 《时尚》杂志Vogue阿拉伯语版推出的6月版以沙特公主海雅坐在驾驶室为封面。

女性终于获得驾驶资格，这对沙特女性来说，的确是一件大事。

多年来，沙特只有男性才可以有驾驶执照，而女性如果在公共场合开车可能会被拘捕或罚款。

由于这样一条法律，很多家庭不得不雇用私人司机来为女性亲属开车。

沙特为女性争取权益的组织为这一天的到来不懈努力了多年，而一些女性则因为违反规定而被监禁。

美国《时尚》杂志Vogue推出的阿拉伯语版6月刊，以这样的封面纪念沙特女性即将获得驾驶资格。

这一封面也引来争议。批评者认为杂志罔顾沙特当局最近拘捕一些女性维权人士的事实，是对女性争取权益遭遇到的打压“充耳不闻”。

不过，支持者认为，这的确是“开天辟地第一遭”，公主亮相有助于人们对沙特女性地位的承认。

在沙特，女性在做很多事情之前，仍然必须征得生活当中男性监护人的同意。这些事情包括：申请护照、出国、结婚、开银行账户、做整容手术、离开监狱，等。