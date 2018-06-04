朝鲜人权：美朝峰会缺席的议题
如果一切顺利，美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩即将在新加坡会面。联合国曾表示，朝鲜民众生活在“系统、广泛和严重的人权侵犯”之下，但两位领导人见面谈论人权问题的可能性微乎其微。
我们总结了这些几乎不可能被提及的“缺席议题”。
政府监控
金氏家族祖孙三代已统治朝鲜近70年，这里成为国际社会的孤岛。朝鲜民众被要求完全效忠金正恩及其家族。
在朝鲜，国家掌管着一切，并利用庞大的监视网积极地监视其国民。
尽管粮食、燃料和基本生活必需品普遍短缺，但朝鲜当局严格把控着经济，并将资金大量投入核导计划。
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人权观察组织（HRW）亚洲区主管布莱德·亚当斯（Brad Adams）对BBC表示，只有朝鲜有能力发展昂贵的核项目，因为它是一个“极权国家”，它“从饥肠辘辘的朝鲜人肚子里搜刮走了食物”。
媒体监控
朝鲜可能是世界上控制媒体最严的地方。无国界记者组织（RSF）将其排在世界新闻自由指数的榜尾。
朝鲜民众从官方媒体获得所有的新闻、娱乐和其他信息，媒体上赞美领导人的声音从不间断。
据无国界记者组织，如果朝鲜公民观看、阅读或收听国际媒体的举动被发现，他们将面临牢狱之灾。
手机在朝鲜很普遍，但打国外电话并不容易，国际特赦组织研究员方欣浩对BBC解释说：“你可能要在黑市上买一个中国手机，搭车到中朝边境。即便如此，朝鲜的特工也可能会拦截你。”
在朝鲜，只有平壤少数养尊处优的精英人群可以接触到互联网，其他人则受到严格限制。朝鲜还拥有一套自己建立的内联网。
宗教自由
朝鲜宪法承诺其公民有“信仰权”。朝鲜存在着佛教、萨满教和朝鲜本土宗教天道教的教徒，还有国家控制的教会。
但方欣浩认为，这主要是为了“表演”。
“实际上，这里没有宗教自由，每个人都被灌输对待金氏家族要几乎达到崇拜的程度。”
2014年，一份联合国报告称，如果基督徒在国家控制的教会以外举行宗教活动，他们将面临“迫害和严厉的惩罚”。
朝鲜对外国传教士也持否定态度。 裴俊浩（Kenneth Bae）是一名朝鲜裔美国传教士，曾组团前往朝鲜。2013年，他因“颠覆政权”的罪名被判15年劳改，后于2014年因健康原因被释放。
集中营
“一些人说，朝鲜是世界上最大的开放式集中营”， 布莱德·亚当斯说，“我认为这并没有言过其实”。
美国国务院的报告说，朝鲜有8万至12万人被关押在监狱里。
活动人士说，从观看韩国DVD到试图“叛逃”，朝鲜民众几乎可以因任何事而被关押。
被判犯有政治罪的人常被送到残酷的劳改营，从事采矿、伐木等体力活动。
国际特赦组织称，这些集中营“难以忍受的残酷”。被拘留者面临酷刑和警卫的殴打，女性更常受到性胁迫和性侵。
并非所有被关押者都真的犯了罪，朝鲜实行“连坐”，如果一名家庭成员被判有罪，全家都有可能受到惩罚。
朝鲜广泛使用死刑，并公开处决犯人。
拘禁外国人
在朝的外国人常被逮捕和长期拘禁，他们通常因政治原因被捕，并在适当时机被当成外交筹码。
本月早些时候，三名被指控“从事敌对活动”而被关进劳改营的美国公民被释放。朝鲜希望在首脑会议前，以此释放善意姿态。
但美国学生奧托·瓦姆比尔（Otto Warmbier）没有这么幸运。他在2016年因偷窃宣传画被捕，因健康原因在被关押17个月后释放，但回家后不久死亡。
目前，仍有六名韩国囚犯据信遭到关押。
朝鲜还承认在70年代绑架了至少13名日本公民，这些人被用来教朝鲜特工日语及日本的日常生活习惯。
其他典型的绑架事件包括一名著名韩国女演员和她的电影导演前夫。他们在20世纪70年代遭到绑架，被要求给朝鲜当局拍摄电影，但两人随后设法逃跑。
强迫劳动
据一份人权观察组织的报告，绝大多数朝鲜人都曾从事过无偿劳动。
一些逃离朝鲜的前学生告诉该组织，他们的学校曾强迫他们每年农忙时节在农场耕种两次，一次一个月。
朝鲜还遣送成百上千的人到海外充当低成本劳动力，很多人在近乎奴隶式的条件下工作。
它还向中国、科威特和卡塔尔等国派遣劳工。尽管因联合国制裁，大多数国家已经停止对朝鲜签发工作签证，然而有报道显示，朝鲜工人仍在一些地方工作。
布莱德·亚当斯说：“很多海外工人住在被监视的宿舍里，他们不能自由活动，基本上是囚犯。”
这些工人的工资常被朝鲜当局剥夺，这是该国巨大的收入来源。
妇女权利
在朝鲜，歧视妇女的现象非常严重，但方欣浩认为，“没有一种方法可以量化朝鲜的不平等现象，比如如何衡量男女之间的工资差距”。
尽管朝鲜以公平的社会自居，但有消息指，一些妇女被剥夺了教育和就业机会。
布莱德·亚当斯称，“女性确实很容易成为受害者——性暴力是存在的，但如果有人攻击她们，她们没有人抱怨”。
女性在拘留所遭到酷刑、强奸和其他性虐待的报告也非常多，军队中亦普遍存在性侵行为。
儿童营养不良
方欣浩认为，朝鲜的孩子的确可以接受教育，但有些人不得不很早辍学，以减轻家庭负担。
朝鲜的政治议程主导了学校的课程，朝鲜人的知识“从小就受到限制”。
据联合国儿童基金会报告，将近20万名朝鲜儿童患有严重的营养不良，其中6万人“严重营养不良”。
朝鲜常反驳外界对其人权记录的批评，表示朝鲜国民“对世界上最优越的人权体系感到自豪”，并抨击其他国家的人权缺陷。
但布莱德·亚当斯说，朝鲜的人权话题像是个“无底洞”。
对于即将到来的美朝峰会，他表示，“每个人都在关注自己的利益，没有人关注朝鲜民众的利益”。