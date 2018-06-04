沉没海底百年的宝物　现在应归谁

你的器材不支持播放多媒体材料 "圣荷西号"被视为沉船中的“圣杯”（英文录像）

300年前被英国船舰击沉的西班牙船“圣荷西号”，再有新研究结果公布。

这艘船当时据称载着搜罗自南美殖民地的大批金、银及宝石，原定运送给西班牙国王菲利普五世，作为西班牙王位继承战争的军费。

哥伦比亚方面指，该国于2015年年在港口城市卡塔赫纳对开海域，发现这艘沉船。

去年，哥伦比亚总统桑托斯（胡安曼努埃尔桑托斯）指打捞圣荷西号的行动“打开了哥伦比亚，以至全世界文化及科学史的新篇章”。

与此同时，一队海事考古学家在海底机器人的协助下展开调查，并将一些发展公诸于众。据估计，圣荷西号将是已被发现的沉船中，价值最高的一艘，当中的宝物价值将达数十亿。

全球有数以千计的沉船仍埋在海床，圣荷西只是其中之一。打捞这些载着百年宝物的沉船，对考古学家与寻宝者都相当吸引。

问题是，在几百年后被发现的这些沉船，现在应归谁？

图片版权 AFP Image caption 圣荷西号在哥伦比亚港口城市卡塔赫纳对面海域被发现

英国南安普敦大学考古学者、本身是律师的罗伯特·麦金托什（Robert Mackintosh）对BBC表示，针对这些打捞作业，国际社会有一些协定好的规则。然而，沉船中的贵重物品该由哪一方来保管，往往由不同国家根据国际法框架去商议。

“情况非常复杂，通常很多不同国家及个人，均会根据不同的法制，声称对沉船拥有一定所有权，而这些所有权通常有冲突。”

举例而言，沉船的船主对船只具有所有权，但这项所有权，可以被沉船所在水域的国家取代。

“没有任何根据”

海洋考古学者彼得·坎贝尔（Peter Campbell）说，“海洋是世界上最大的博物馆”。

与此同时，在沉船里寻宝也是盘大生意。

然而，坎贝尔指出，通常考古打捞作业所需的资金，往往比沉船的价值还要高。

有报道指，圣荷西号所载宝物的价值可达170亿美元，而哥伦比亚政府2015年发现该沉船时，公布的估值则为10亿到100亿之间。

坎贝尔认为170亿的估值“没有任何根据”。虽然如此，专家普遍同意圣荷西号有极高的金钱及文化价值。

图片版权 EPA Image caption 圣荷西号当年被英国海军击沉

法律是怎么说的？

2001年出台的联合国教科文组织保护水下文化遗产公约，订明了水下打捞的最佳实践方式，并列出一些指引，规定参与相关保育管理的人员资格。

联合国专管水下文物的部门对BBC表示，他们很乐意就水下文物争议担任居中协调者，然而就圣荷西号一事，至今没有任何一方接触他们。

本身拥有该船只的国家，可声明对沉船的所有权；即使该船只已被击沉及遗弃数百年，最原初的船只所有人，对船只的所有权仍没有失效。

此前亦有个案，本身拥有船着所有权的国家，将所有权让给另一国家，方便沉船残骸及货物在后者的博物馆收藏及展出。

图片版权 AFP Image caption “仁慈圣母号”残骸中打捞出的钱币

然而，如果沉船的位置在另一个国家的主权水域，事情就会变得复杂。

麦金托什指出，一个国家对其境内水域有完整主权，因此可以将沉船视为己有。而当沉船位于公海，法律上的问题就更难办。

他接着解释，每当有沉船被发现，该船着的登记国家除了声明所有权外，还可援引“主权豁免”，但这仅针对一些不受他国司法管辖的船只类别，如战船及非商业用船只。

原属西班牙的沉船“仁慈圣母号”，早前被寻宝公司“奥德赛海事探索”发现，触发官非，美国一名法官根据2009年年修订的主权辖免原则，裁定该国法院对事件无司法管辖权。

图片版权 EPA Image caption “仁慈圣母号”残骸中打捞出的餐具

该公司在直布罗陀对开海域发现船只残骸，打捞出17吨贵金属钱币，并运回美国;但法庭颁令要求该公司将数十万个金，银币交予西班牙政府。

该公司认为，沉船位置属公海范围，公司有打捞残骸的权利；但西班牙政府则指，该国从未放弃对船只货物的所有权，船上钱币是西班牙政府的国家文物。

沉船残骸中的宝物来源地，也可能会成为争议焦点。在上述例子中，秘鲁政府也向美国法院申述称，船上的珍贵钱币所使用的金属原材料，是开采自当年仍属西班牙殖地的秘鲁。