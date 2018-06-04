美朝峰会前金正恩军队换将 巧合还是有意？

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据韩联社援引消息人士的话称，朝鲜领导人金正恩与美国总统特朗普的美朝"历史峰会"前夕，金正恩更换了3名军队高官：人民武力部部长、总参谋长和总政治局长。

韩联社报道说，"朝鲜人民武力部部长朴永植、朝鲜人民军总参谋长李明洙已相应被人民武力部第一副部长卢光哲和副总参谋长李永吉替换。"

据信，朝鲜人民军中的"一号"位、总政治局局长金正角也由朝鲜劳动党平壤市委员会前委员长金秀吉接任。

韩国媒体的爆料引起国际媒体和分析人士的广泛关注。包括BBC，路透社，《纽约时报》，《华盛顿邮报》等都转载韩联社的报道并揣测金正恩此举的动机。

敏感

全世界的眼球都盯在6月12日（如果双方不再变卦的话）特朗普与金正恩的历史性峰会，朝鲜军方3位高官更迭，时机显得非常敏感，让人产生联想也是自然。

据路透社的报道说，有美国官员认为朝鲜军方高级官员中有些人对金正恩与韩国和美国的互动持不同看法。

被更换的这几位军方高官被认为在思维上缺乏灵活性，可能对金正恩最近几周推动与韩国和美国的外交努力有保留，因此被解除职务。

《华盛顿邮报》6月3日援引了解美朝峰会筹备情况人士的话说，朝鲜在和美国进行私下接触的过程中，金正恩不仅担心自己在新加坡的人身安全问题，还怕军队中有人会趁机谋反。

金正恩会向美国官员吐露自己的心病？是金正恩一觉醒来把山姆大叔认了知己，还是美国人一厢情愿的过度解读？

要有点谱的揣测金正恩今天的举动，我们还要回到7年前。

2011年金正恩的父亲金正日去世后，许多朝鲜观察认识都预测继位的金正恩 "幼主势弱"，金家王朝气数将尽。

过去两周“过山车式”外交风波

5月16日：朝鲜表示可能会退出峰会，指责美国有鲁莽言论和阴险意图

5月24日：特朗普取消峰会，指责朝鲜“极强怒气和公开敌意”

5月26日：金正恩与韩国文在寅在两国非军事化边界突然举行会谈

6月1日：朝鲜特使金英哲在白宫亲自递交金正恩亲手信。特朗普称，6月12日的峰会将如期举行

解读

理由是金正恩的祖父金日成从掌权第一天起，一直在培养长子金正日为接班人，无论金日成去到哪里，"太子"金正日都伴其左右。1994年金日成去世后，金正日立刻平稳继位。

但2011年金正日辞世时，金正恩刚被确立为金家王朝下一个掌门人开始培养不久。许多专家预言，内外交困的金正恩可能很快会被推翻。

很快便被推翻了的是专家们的预测。

短短数月内，朝鲜人民军总参谋长李英浩与人民武力部长金英春双双被解职。直到今天人们仍不知晓李英浩身在何方。

事实是，自金正恩2011年底接任朝鲜领导人以来，朝鲜党内和军队的高层职位一直在经历洗牌过程。

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜半岛无核化：特朗普金正恩会妥协吗？

巧合

2012至2016年间，金正恩发动了金日成时代后朝鲜最大规模的一次肃清行动。韩国国家安全战略研究院统计显示，在此期间有140名军队高官与政府官员被处决，另有200人被革职或监禁。

其中包括金正恩的姑父张成泽和同父异母的哥哥金正男。

六亲不认，金正恩清除了所有被视为挡在他路上的人，并以更年轻、对他更忠心的人取而代之。金正恩的绝对权威是不容置疑的，开会打个瞌睡就可能掉脑袋。

据信，新军事领导层的任命是5月17日在朝鲜劳动党中央军委扩大会议上宣布的。在此期间，特朗普朝令夕改，与金正恩会晤，一会儿说见，一会儿又说不见也罢，一会又说还是要见见。

金正恩要按一些分析人士的揣测是在以更换军方高官向美国释放信号，这信号还不乱了套了？

韩国总统文在寅在最近两次与金正恩会晤后，都确认金正恩表示要实现"朝鲜半岛彻底无核化"。

但是，金正恩的"朝鲜半岛彻底无核化"的内涵与外延是什么？谁也琢磨不透。

金正恩究竟想要什么？他是否真的想要走上一条与祖父金日成和父亲金正日不同的道路？

谁也不知道，谁都想知道。

或许，金正恩与特朗普在新加坡握手后，世人可能窥见一点端倪，如果两人真的见了面的话。