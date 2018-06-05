中美谍案再发　美前情报官员被控“中国间谍”

图片版权 AFP Image caption 中国对美情报最大的挫折似乎是80年代中国高级情报官员俞强声叛逃美国以及同年美国中情局资深华裔雇员金无怠被捕。

上周六，58岁的美国前情报官员罗恩·罗克韦尔·汉森（Ron Rockwell Hansen）在赶往西雅图机场的路上，他打算搭乘一班前往中国的航班。但他还未抵达机场，汉森就被美国联邦调查局特工逮捕。

被捕后，汉森在西雅图出庭受审，他被控为中国间谍。

司法部门表示，汉森曾企图向中国传递敏感信息，并因此获得80万美元的奖励。

他在法庭上短暂出庭后，将被送回其家乡犹他州，并在那里面对指控。

15项罪名

汉森居住在美国犹他州锡拉丘兹市。他被指控企图收集美国国防信息，并提供给外国政府。

除此之外，他还被控其他15项罪名，包括未经注册充当中国政府代理人、大宗现金走私，以及从美国走私货物等。

如果间谍活动罪名成立，汉森将面临最高无期徒刑的判决。

助理检察长约翰·德默斯称汉森所涉嫌的行为“对我们国家安全的背叛”，以及“对他以前情报界同事的侮辱”。

美国犹他州检察官约翰·胡伯称这些指控“非常令人不安”。

汉森是谁？

根据司法部门引用的法庭文件，汉森曾是美国陆军准尉，具备信号情报和人工情报方面的工作背景，在2006年被美国国防情报局聘为情报官员。

国防情报局是美国国防部的一个分支，负责分析和传达军事情报。该机构成立于1961年，现在约有17,000名员工。主要负责为美军作战任务提供外国的军事情报。

Image caption 汉森曾被聘为美国国防情报局官员

司法部门表示，汉森能够说流利的普通话和俄语，他“持续多年”通过最高等级背景调查，并获得最高机密许可。2013年到2017年间，汉森经常性往返美国和中国。

根据针对汉森的指控，当他不再为美国政府工作后，曾多次尝试重新获得接触机密信息的权限。这一行为引起当局的注意，并展开调查。

中美关系挑战时刻

逮捕汉森发生在中美两国关系充满挑战的时刻。

在汉森被捕的同时，美国国防部长马蒂斯在新加坡年度香格里拉对话会上说，中国在南海扩大军力，并在有争议的海上通道上部署高端武器，尽管中国否认，但部署这些武器系统是为了恐吓和威胁邻国。一位中国军方官员表示马蒂斯的评论“不负责任”。

图片版权 EPA Image caption 美国国防部长詹姆斯·马蒂斯周六（6月2日）说，美国会继续向台湾提供防务装备和服务，反对改变台海现状的努力。

在贸易争端上，美国和中国一度传递出休战消息，但在谈判过程中，美国突然宣布将在6月15日前发布针对中国500亿美元产品加征25%关税的最终产品清单，随着这一日期的临近，两国迟迟没有达成更多协议，使这场已经持续两月的摩擦再度变得扑朔迷离。

中美间谍案频发

汉森间谍案背后，是近年来中美谍案频发的最新案件。

更受关注一场中美谍战大戏在本月早些时候也有新的进展——美国中情局（CIA）前特工李振成（Jerry Chun Shing Lee）被指控收集并提供国防信息给中国。

李振成案可以追溯到2010年，这一年，美方发现来在中国政府内部深层线报信息开始变少，2011年甚至消失。2012年，联邦调查局（FBI）开始调查。去年5月，4名前中情局官员告诉《纽约时报》，2010-12年期间，至多20名中情局线人在中国被杀或监禁。

图片版权 AFP Image caption 2015年中情局撤离在美国驻华使馆内的特工

美国当局调查认为，CIA在华谍报网遭重创，大量线人信息落入中方手里，都与李振成有关。

李振成案发前，另一桩中美谍案也被曝光。

2012年5月26日，香港媒体披露，国安部一位副部长的秘书早年在香港被美国情报机构设美人计遭胁迫而成为美国间谍，2012年初落网，案子涉350名官员。几天后，路透社引3名知情人士消息称此人已经被捕，此案当视为20年来发生的最大的间谍案。《纽约时报》称，薄熙来案引发的一系列调查牵扯出该案，拘捕和调查得到高层批准，涉案官员姓名都未公开。