滞留韩国几十年后 仍然渴望回家的朝鲜间谍

Image caption 金永植曾经在韩国服刑26年。

朝鲜近期活跃的外交活动受到一小群人的特别关注。BBC驻首尔记者劳拉·贝克发回的报道称，这些人曾经是朝鲜间谍，现在希望可以有机会重返故土。

那年金永植（音）20出头，觉得自己无法继续坐以待毙，看他的国家受苦受难。

他认为朝鲜半岛南北分裂是外国势力造成的，决心要让两个国家摆脱这种命运。

1962年，金永植乔装成一名无线电工程师，乘坐一艘朝鲜间谍船来到韩国。

“我恨外部势力分裂我的国家，恨他们让我们互相残杀，”金永植说。“我当时很年轻，也很爱我在朝鲜的家人。我们一家人无法分离，在一起时特别开心幸福。但我还是选择了去韩国，因为我的国家正在受苦。”

为了不被发现，间谍船选择绕行，从位于韩国东南海岸的蔚山着陆。但还未开始执行任务，金永植的船就被发现，他本人也被捕，在韩国服刑26年。

金永植现在已被释放，拿到了韩国公民身份，但对他而言，韩国一直都没有家的感觉。

“监狱生活非常难熬。你需要改变你的价值观，但我拒绝，之后他们一直拿各种不重要的理由折磨我。”

也有其他朝鲜间谍声称，他们被韩国人折磨，要求他们承认自己是共产主义分子。当时韩国仍处在独裁统治之下。

“可恶的外国势力”

图片版权 Getty Images Image caption 大部分韩国人只能通过边境附近的观景台远眺朝鲜。

包括金永植在内，目前共有19名身在韩国的前朝鲜间谍想要回到家乡。他们认为，最近与朝鲜有关的一系列对话可能是他们唯一的希望。

金永植试图向我阐述马克思主义的优点，已经80多岁的金永植这时仍然激情澎湃。

“如果你去边境那儿看一下，会发现全是他们设置的铁丝网。那些铁丝网是我们放的吗？是那些外国势力，他们让我们分裂，建起了栅栏，不让我们自由往来，”他说。

他提到的是1953年的一份停战协定。这份协定由朝鲜、中国及联合国签署，将朝鲜半岛一分为二，中间设立非军事地带。

“你怎么能说这是好事？即使我死了，我也永远会说这很糟糕，”金永植表示。

“无核化的谈判？那些外国人来到这里，让我们骨肉分离，让我们彼此对立。所以我们才创造了核武器。如果他们当初好一点，愿意帮助我们，我们怎么还会需要核武器？”

“我想被埋葬在那里”

图片版权 Getty Images Image caption 曾经的朝鲜间谍认为，如果可以回到朝鲜他们会有更好的生活。

想去朝鲜的还有杨顺吉（音），不过他的家并不在朝鲜。

朝鲜战争后，朝鲜半岛南北分裂，理论上两边仍处于战争状态。这种情形下，杨顺吉和自己的兄弟去了一次平壤。

韩国对与朝鲜的交流十分谨慎，控制得也很严格。从朝鲜回韩国时，杨顺吉由于违反国家安全法例被韩国拘捕。尽管一直声称自己不是间谍，他还是在监狱里度过了37个年头。

杨顺吉在韩国有妻子和家庭，却仍然选择离开他们前往朝鲜。当他向我讲述这些时我十分不解。我见过许多渴望将家人带到韩国的人，却第一次遇到两个想要前往朝鲜的韩国男人。

他说我不懂。

“信念在哪，我的家就在哪。我希望住在一个认可我价值观的地方，我想要在那里埋葬，”他告诉我。

“一个人应该有自己的想法，应该坚持自己的原则，坚持一个信念。你可以说我被社会主义洗脑了，但我是自愿变成共产主义者的，在坐牢时我的信念变得更加坚定。”

Image caption 杨顺吉（中间，头戴白色帽子者）在韩国拥有妻子和家室，但仍希望到朝鲜生活。

接受采访后不久，这两个人在首尔负责监管与朝沟通的统一部门前组织了一场示威。

他们想让自己的案子被纳入南北会谈讨论范围，希望双方可以达成共识，让他们回家。

统一部尚未给予他们回复，但他们还是抱有希望。

这种强烈的共产主义信仰也正是许多韩国右翼保守派的担心所在。

反共情绪在韩国社会已经根深蒂固。为应对类似担忧，韩国通过《国家安全法》，作为对抗这种隐患的法律机制。

1975年，朴正熙政府根据《国家安全法》逮捕了数十位异见分子，指控他们参与共产主义活动，有八人在一天内被处决。

时至今日，大部分韩国人对这个问题的态度已经变得更加温和，但面对朝鲜的共产主义宣传攻势，他们还是会有些恐惧。

图片版权 Getty Images Image caption 韩国与朝鲜的经济差距巨大。

韩国人的民主价值观是通过努力抗争换来的。现在的他们可以积极走上街头参加游行，自由表达自己的观点，并且创造了亚洲第四大资本主义经济体。

与此同时，朝鲜仍是一个神秘国度，在那里，公开反对统治者会被判入狱，没有一丝言论自由，经济状况也不透明。

为了和平，朝鲜和韩国已经等待了许久。如果终战协定得以签署，朝鲜战争终能结束，戒备森严的边境两边必然都会庆祝。但即使有一天，边境上的铁丝网和地雷被移走，边境两边仍有社会鸿沟及意识形态差异需要跨越，这种差距会更难克服。