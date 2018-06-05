你的器材不支持播放多媒体材料 巴拉德纳农地有一万头奶牛（英文）

在大漠深处，一个设有空调谷仓内，一头母牛踏上了一个制作精良的机械圆盘传送带，一个挤奶装置被连接到了它的乳房上。

一年前，卡塔尔根本就没有奶牛。这个国家的奶都依靠从沙特阿拉伯进口。现在，巴拉德纳（Baladna）农场有一万头牛，大部分都来自美国的顶尖养殖场。

在海湾危机刚开始时，阿拉伯邻国对卡塔尔实施陆上封锁；一个月后，第一批母牛就通过卡塔尔航空的飞机空运而至。

这个国家在竭力推动自力更生，而这一批牛就成了卡塔尔国家尊严的一种象征。

“每个人都说这做不到，而我们做到了，”管理巴拉德纳农场的彼得·韦尔特弗雷登（Peter Weltevreden）。

“我们当时的承诺是围堵一年之后，我们将会实现鲜牛奶的自给自足。”

去年6月5日，沙特阿拉伯、阿联酋、巴林和埃及同时切断了与卡塔尔的外交、贸易和交通联系。

四国指，卡塔尔支持恐怖主义，激发地区局势不稳，并且试图与四国的敌对政权伊朗建立紧密联系。

卡塔尔否认了有关的指控，并拒绝接受一系列的要求，包括关闭半岛（Al Jazeera）新闻电视台。

自此，这个富甲一方的酋长国就一直在用自己通过出口天然气所积累的巨大财富寻找克服围堵的方法，并且将这种封锁视为对国家主权的挑战。

“实施封锁的国家主要的目的就是想巩固地区权力，”卡塔尔外长穆哈迈德·本·阿卜杜拉曼·阿勒萨尼（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）告诉我说。

“它们开始将所有与它们不一致的人描绘成恐怖分子。”

宿敌

卡塔尔将去年的危机归因于它所说的国营新闻机构受到黑客攻击。该机构据称是发表“埃米尔”（emir，即伊斯兰教国家上层统治者、王公、军事长官的称号）言论的平台。

当时，埃米尔被引述指对黎巴嫩真主党以及加沙地带的哈马斯抱有同情，并声称特朗普当美国总统不会持续很久。

不过，有分析人士指，分歧的根源还能追溯到更早得多的时候。

图片版权 iStock Image caption 卡塔尔在海湾国家封锁下已经坚持了一年

“这是一个被藏了20年的问题，只不过是在一年前才真正公开爆发，”总部位于的华盛顿阿拉伯基金会（Arabia Foundation）创始人阿里·什哈比（Ali Shihabi）说。

什哈比提到了2011年，利比亚领导人穆阿迈尔·卡扎菲（Muammar Gaddafi）倒台后冒出的录音带，当中显示现任卡塔尔埃米尔的父亲在位时曾密谋对抗沙特阿拉伯皇室。

什哈比表示，卡塔尔违背了当初的协议，继续给其他阿拉伯国家的异见分子资助，并在半岛电视台上给他们发声的平台。

“30万人口的卡塔尔要和2200万人的沙特、阿联酋、巴林和埃及对着干，”什哈比说。

“它是个小弟，而你不应该充大头，因为那样最终会适得其反并且带来问题。”

转向伊朗

就现在而言，卡塔尔是逐渐找到了一些绕过封锁的办法。

它在海湾沿岸开设的70亿美元（52亿英镑）的新港口，比原计划早了一些。这有助于保护自身经济，免受邻国实施的制裁影响。

这座港口现在正被用来进口建筑材料，用于建造2022年世界杯的球场，保证工程进度。

图片版权 Reuters Image caption 卡塔尔被迫与伊朗走得更近

但是，卡塔尔也同时被迫和伊朗走得更近——两国领海相接，卡塔尔最大的天然气田也和伊朗的气田接壤。卡塔尔的飞机目前也需要借助伊朗的领空。

“伊朗是我们的邻居。我们必须和他们有合作和沟通，”阿勒萨尼说，“我们在地区政治上与他们有分歧，但是靠敌对是不能解决的。”

在这一问题上，美国原本是支持沙特领头的一方，但由于试图寻求支持对伊朗实施新制裁，美国最近一直在呼吁阿拉伯海湾各国团结。

美国军方则有一个大型空军基地在卡塔尔。

爱国热情

在多哈历史悠久瓦吉夫老市场（Souq Waqif），因为封锁行动而与其他地区亲友隔绝的卡塔尔人希望这一切能够结束。

“由于通婚，海湾地区各国全都是互相连通的，”一名娶了沙特妻子的男子表示。他现在不能再去另一边看望妻子的妈妈了。“一家被迫拆散是痛苦的。”

Image caption 贾西姆说，卡塔尔人现在比过去富裕多了

不过，也有人认为应该迎难而上，并且开始出现一种爱国主义的氛围。

市场里有些小孩拿着印有年轻的埃米尔——谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）头像的氢气球。他的脸也经常出现在汽车贴纸、马克杯、T恤以及海边的摩天大楼上。

84岁的萨德·贾西姆（Saad Al-Jassim）仍记得他的国家还远没有现在富裕的时候。作为一个珍珠潜水员，性格强悍的他表示，卡塔尔必须立场坚定。

“我们现在比过去好得多了。过去我们要买回来的东西，现在我们在这里自己做，”他说。

“这是我的国家，我爱它，我知道它比其他国家强一百倍。”