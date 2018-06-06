Kate Spade“自杀”: 俘获一代年轻女性的时尚设计师

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6月5日，时尚设计师凯特·丝蓓（Kate Spade）在位于纽约曼哈顿的寓所卧室被发现死亡，警方称初步调查显示她是上吊自杀，享年55岁。

美国娱乐新闻杂志TMZ报道称，Kate生前留下一张纸条给13岁的女儿，内容为“我永远爱你。这不是你的错。问你爸爸！”

Spade家族发布的声明称，“我们对今天发生的悲剧极为震惊。我们深爱Kate，我们会非常想念她。在这个非常困难的时期，我们希望公众尊重我们的隐私。”

图片版权 Getty Images Image caption 2013年，Kate Spade（左二）在纽约带女儿（左一）出席活动。

几百万用户在推特上表达了他们对Kate Spade去世的震惊和哀悼，其中70%为女性用户，57%发布推特哀悼的用户年龄在18-24岁之间。她们怀念了自己的第一只Kate Spade手袋，大部分都是在高中期间获得。

1993年，Kate Spade与Andy Spade（安迪·丝蓓）共同创立了“Kate Spade”品牌。该品牌在纽约迅速窜红并某种意义上成为纽约的一个标志，它设计经营的类目包括衣服、鞋、珠宝，但产品中最为人所知的是手袋及配饰。1994年，Kate Spade与Andy Spade结婚。

Kate Spade在密苏里长大，原名Kate Brosnahan。她中学就读于一所全是女生的天主教学校，大学就读于亚利桑那州立大学新闻专业。

她在亚利桑那认识了当时在服装店工作、后来成为她丈夫的Andy Spade。Andy Spade的哥哥是好莱坞喜剧演员David Spade。

图片版权 Getty Images Image caption 2016年2月，Kate Spade（左一）与丈夫Andy Spade（中间）出席活动。

后来，这对夫妇搬去了纽约。在创业之前，Kate Spade曾在时尚杂志《小姐》（Mademoiselle）当编辑。她在采访中多次表示要成立自己的品牌，因为她不喜欢同时期市场上的手袋，她想要的，是设计更简单、更干净、更现代的样式。

Kate Spade致力于设计出完美的手袋。1996年，她在美国开了第一家手袋店，目前在全球有超过300家分店。她的手袋多彩亮丽，深受初入职场的都市女性以及年轻女性的欢迎。凯特王妃也是“Kate Spade”的客户之一。

Kate Spade的商标辨识度很高，与她的姓的含义一样，是一颗扑克牌中的黑桃。2007年，Kate Spade卖出她在公司的所有股份。2017年，“Kate Spade”被竞争对手Coach以24亿美元的价格收购。

随后，Kate和丈夫设立了一个以女儿名字命名的新品牌：Frances Valentine。2016年，为与“Kate Spade”品牌区分，Kate Spade将自己改名为Kate Valentine，Valentine是她祖父的中间名。