加拿大G7峰会：特朗普面对的尴尬议题

图片版权 AFP Image caption 特朗普加征钢铝关税前，美国和加拿大曾有一段“美好时光”。

世界上最富裕国家的领导人们即将在加拿大魁北克的旅游小城拉马尔拜镇聚会。今年的七国峰会（G7）本周五开始在轮值主席国加拿大举行，为期两天。

但这次会面将进一步分裂他们，还是团结他们，目前还并不清楚。以下是四个峰会前你需要知道的细节。

一、美加关系：盟友之间的裂痕

自从1980年代里根当选总统以来，新任美国总统有个不成文的传统——将加拿大作为他们上任后第一次出国访问的目的地。

小布什打破这一传统，他花了一天时间跑到墨西哥访问，但是很快就北上到魁北克参加2001年美洲峰会。

本次七国峰会将成为特朗普对这个北方邻居的首次访问，此时距他当上总统已经过了差不多500天。

他的前任奥巴马总统2009年访问加拿大时，获得摇滚明星般的欢迎，人群聚集在渥太华国会山上，只为一瞥奥巴马的风采。

特朗普在加拿大民众中则远不如奥巴马受欢迎，更何况他正跟加拿大总统特鲁多就钢铝关税进行紧张谈判。

事实上，特鲁多刚刚言辞激烈地批评了特朗普的关税决策，他表示，关税是对美国和加拿大之间长期盟友关系的“侮辱”，尤其侮辱了“数以千计与他们的美国战友在阿富汗共同战斗并牺牲的加拿大军人们”。

二、关税和气候：尴尬的会谈背景

上周六，七国集团的财政官员们发表一份指责美国钢铝关税政策“负面影响”的声明，并敦促各国领导人在此次峰会上对此采取“果断行动”。

不仅是贸易政策，特朗普的各种政策，在他和其他成员国领导人之间不断制造摩擦，这不是第一次，也不会是最后一次。

这些分歧会让本次峰会看起来更像G6+1，而不是G7。

Image caption 魁北克的旅游小城拉马尔拜镇

2017年意大利峰会期间，特朗普因在《巴黎协定》上持保留意见而被其他国家孤立，德国总理默克尔在峰会结束后向媒体表示，关于气候问题的讨论一直很艰难，或者说令人非常不满意，峰会的情况是，六个领导人在反对一个领导人。她还指出，特朗普的举动也许是G7历史上前所未有的违反协议行为。

峰会结束后不久，美国就宣布，退出这个通过减排来防止全球进一步变暖的协定。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 魁北克市正在准备迎接参加七国峰会的记者、代表团成员和示威抗议者们。

这一次，特朗普将面对刚被美国钢铝关税打了一巴掌的加拿大、墨西哥和欧盟，不仅因为峰会在加拿大举行，而且欧盟委员会主席容克和欧洲理事会主席图斯克也将出席。

此外，加拿大和美国之间关于北美贸易协定的紧张谈判也在进行中。一位加拿大官员向记者表示，峰会期间将“很快就贸易问题进行讨论”。

三、“孤独心灵俱乐部”

七国集团研究小组主任科尔顿（John Kirton）说，参会的领导人们会不可避免地发现团结他们的因素要多于分裂的因素。

他表示，这是一次独特而亲密的首脑会议，世界上最具权力的领导人们可以“面对面地围坐在炉边和餐桌旁”。

Image caption 拉马尔拜镇

“这次峰会是个理想场所，让这些领导人们自由发挥，说说心中所想，即便是政治不正确的东西，还能抱怨下自己国家的媒体。”

“这是一个孤独心灵俱乐部，一群人接受集体治疗。”

他补充说，自从1973年欧佩克石油危机发生以来，这是以共识为基础的七国集团首次出现分歧。

因此一位加拿大官员说，会议的形式允许领导人们进行”坦诚而全面的交流“。

但作为东道主，加拿大正在“努力弥合存在的差异”。

今年峰会有五个主题，分别是：

包容性经济增长

两性平等和赋予妇女权力

世界和平与安全

未来的工作机会

气候变化和海洋

加拿大全球事务研究机构的科林·罗伯森在最近一份报告中，将这次首脑会议的议程总结为“性别、工作机会、气候、能源、海洋、保护主义、民粹主义和极端主义”。

预计峰会将讨论的外交问题包括特朗普与金正恩的会面，与俄罗斯的紧张局势，中国的全球影响力以及委内瑞拉危机。

科尔顿说，他预计峰会将产生三个“可交付的成果”——

首先，采取行动防止外国干涉民主选举，因为这点直接影响七国集团的核心责任——捍卫和推广民主政治。而且当前正是成员国公众对本国政府失去信任的时刻。

其次，七国集团的经济总量占全球GDP的45％，具有强大的经济实力，因此由30个非政府组织组成的联盟希望七国集团筹集13亿美元，用于发展中国家的女孩的教育。“峰会往往是一个非常好的全球筹款活动，”科尔顿说。

最后，预计七国将立志于消除海洋中的塑料——这是近几个月愈发突出的环境问题。

图片版权 Getty Images Image caption 七国峰会有望承诺减少海洋中的塑料垃圾

四、安全问题和定制啤酒

本次峰会的场地距离魁北克市区有一个多小时车程，这为大规模抗议活动带来限制。即便如此，加拿大政府在峰会和相关活动上花费约6亿加元（约4.62亿美元），其中很大一部分花在安全保障上。

当加拿大于2001年在魁北克市举办美洲国家首脑峰会时，会议演变成一场防暴警察与成千上万反全球化示威者之间长达两天的暴力冲突。

图片版权 Getty Images Image caption 2001年在渥太华举行的G20峰会

目前，已有抗议者计划本周在魁北克举行为期三天的示威活动，抗议七国峰会相关议程。但当地警察局长五月向媒体表示，目前峰会的安全威胁被认为是“温和”的，他不认为会重演2001年的冲突。峰会期间，预计将有大约8000名士兵和警察参与安保。

在风景如画的小城拉马尔拜镇，当地人对于即将到来的世界领导人们，有的耸耸肩，表示无所谓，有的则表达自己的担忧。

“老实说，我根本没有注意到，”当地人莫宁告诉BBC，“我只是希望一切都保持冷静、有序。”

与此同时，也有不少居民试图将全球关注兑现为现实利益。

Image caption 当地一家酿酒厂的联合创始人特朗布莱（Tremblay）为七国峰会酿制一款特殊啤酒

当地一家颇受欢迎的小型酿酒厂已经专门为七国峰会酿制一款特殊啤酒，包含来自七个成员国的原料和7％酒精浓度。

这款酒进行限量发售，一上市很快销售一空。但酒厂没忘给各国领袖下榻的酒店也送去几箱。

该酿酒厂的联合创始人特朗布莱（Tremblay）说，希望这款啤酒可以掀起一场风潮，“如果我们有更多的时间，我们希望邀请每个成员国的酿酒商到这里一起酿造，那样会非常有趣。全世界酿酒行业像个兄弟会，所以希望其他国家的延续这个想法。”