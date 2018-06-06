金正恩频频出招 成东北亚外交游戏新玩家

图片版权 Getty Images Image caption 我们是否在见证金正恩成为国际政治家的过程？

2018年，金正恩在政治圈的人气突然升温。

尽管已被孤立多年，但他已成为一名强有力的玩家。今年以来已有来自中国和韩国的领导人与他会晤，俄罗斯、叙利亚与美国的领导人也计划在年内与他见面。

这些政治领袖真的在排队。普京不久前才邀请金正恩9月前往符拉迪沃斯托克（海参崴），叙利亚总统阿萨德也表示有意访问平壤。

“我们正在见证一个‘国际政治家金正恩’的发展过程，”前美联社（AP）平壤分社社长李伊（Jean Lee）表示。“2010年刚上台时他还是外界所知甚少、一副婴儿脸的接班人，现在亮相国际舞台的形象与当时那个他已经相去甚远。”

“有了已被佐证的洲际弹道导弹在手后，金正恩正在以一个拥核国家领导人的身份与世界打交道。他把自己放在与美国等拥核国家同等的地位上。”

图片版权 Getty/Composite Image caption 阿萨德（左）与普京（右）都表示有意与金正恩（中）见面。

正如《朝鲜纸牌屋》（North Korean House of Cards）作者肯∙高斯（Ken Gause）最近撰文所指，这是金正恩2017年加速导弹试验进度时想要的回报。

“金正恩可能得出一个结论，即确保外交战线成功的最佳方式是以退为进……朝鲜必须要从一个有利位置走上谈判桌。”

但金正恩没想到，他真的能得到自己想要的回报——与美国总统之间的首脑峰会。这个峰会给了他梦寐以求的外交声誉，也给他一个宣传朝鲜向经济开放的机会。

“其他国家都希望了解他到底是谁，他想要什么，但金正恩在很长一段时间内都与外界保持距离，这使得那些国家的官员不希望放过任何一次可以与他见面的机会，”李伊说。

他们确实没放过这些机会。

爱上旅游的金正恩

图片版权 Getty Images Image caption 金正恩与文在寅（右）的拥抱受到全世界关注。

金正恩的新外交事业获得了两件事情的助力。韩国选出了一位自由派总统，这位总统在竞选期间承诺与朝鲜对话。这让金正恩有了与邻居改善关系的机会。

还有就是美国总统的邀请函。之前的美国总统都希望，见面前有一些东西是确定的。但特朗普与他们不一样。这位美国总统难以预测，之前一年他还在威胁平壤，声称可能先发制人发动打击，现在却仓促决定与金正恩面对面对话。

当金正恩走出国门在新加坡迎接特朗普时，人们需要注意，从彻底被国际社会孤立到成为全世界最重要的地缘政治大戏中的主角之一，金正恩只用了六个月。

这场峰会本身给予了金正恩一定的政治影响力。

他的新外交战略并不只是来自于强势地位，也有一定的必要性。

宣告武器项目大功告成后，金正恩还表示他的主要精力将转移到经济建设上去，为此他需要建立联盟，巩固旧友。

没有任何悬念，他的第一站选择了中国，朝鲜的主要贸易伙伴。2017年年底，习近平帮助美国推行最大施压策略，切断了对朝鲜的关键供给，引发朝鲜极大反感。去年年底中国试图派遣一名特使访问朝鲜，却遭朝鲜冷淡回应。

但现在金正恩却喜欢上了出门旅游，两个月内两次访问中国。先是3月底突访北京，后又在5月初访问大连，在大连他还与习近平在海边漫步，种种迹象表明二人就贸易问题进行了交流。

图片版权 AFP Image caption 金正恩5月第二次访问中国，与习近平在大连会晤。

这与他四月与韩国总统文在寅的历史性会面如出一辙。两个朋友一起散步，谈论两个国家的未来愿景。金正恩看上去愿意以一种新的方式与外界交流，这是一种他的父亲和祖父从未选择的方式。

需要注意的是金正恩访问中国的时机，每次访问都在金正恩与美国国务卿蓬佩奥见面前夕。这是一种狡猾的策略，金正恩可以利用这种方法挑起中美鹬蚌间的争斗。

中国倾向于慢节奏的无核化道路，也希望国际社会可以放松制裁，使朝鲜经济保持稳定。金正恩可以利用这一点，转头向美国表示，看看我这边都有谁。

新计划与旧盟友

图片版权 Reuters Image caption 拉夫罗夫是十多年来访问平壤的首位俄罗斯高级外交官。

就在上周，金正恩还利用相似手法，将俄罗斯用作砝码。就在朝鲜前间谍机构首领金英哲身携金正恩亲笔信前往美国之际，金正恩决定，是时候欢迎俄罗斯外长拉夫罗夫访问平壤了。

这是十多年来访问平壤的首位俄罗斯高级外交官。这当然也可能是巧合，但特朗普并不开心。

“我不喜欢他们跟俄罗斯的会谈。我不知道他们的目的是什么，如果这是一次积极的会面，我支持，如果不是，我不会开心，”特朗普向记者表示。

他有理由不开心。作为朝鲜的邻国与重要经济利益相关国，俄罗斯将自己视为无核化讨论中的调停候选者之一。

如果华盛顿觉得自己将朝鲜逼进了死角，金正恩就是在告诉他们，看我还有这些选择。

美国科学家联合会的蒙特（Adam Mount）告诉我：“朝鲜建立的每个新的关系为其提供了对抗美国施压的砝码。改善与北京的关系为朝鲜减轻制裁影响提供了确定性，尤其是在现在的情况下，特朗普团队已经把自己变成破坏和平进程的一方。”

“而与莫斯科联盟的迹象格外令人担心。如果继续发展，一旦未来面临其他遏制，这种关系可以让平壤多种选项，打破外界的封锁。”

引起美国和联合国担心的，还有叙利亚总统阿萨德与平壤的关系。

朝鲜中央通讯社日前报道称，阿萨德计划访问平壤。叙利亚与朝鲜是老盟友了。早在1966年朝鲜便已于叙利亚建交，还曾在1973年10月的中东战争中向叙利亚派遣军队，输送武器。

今年二月流出的一份联合国报告显示，2012至2017年间，朝鲜向叙利亚运送过40批可能制造化学武器的材料，其中包括耐酸瓷砖、阀门和温度计等。

现在，国际社会将更加密切关注这两个特殊盟友关系的进展。

几近绝望？

图片版权 Getty Images Image caption 不久前朝鲜还在进行核试验。

但不是所有事情都在按照朝鲜预设的计划发展。

就在上个月，朝鲜副外相发表了一份措辞严厉的声明，批评美国副总统迈克·彭斯（Mike Pence）“愚蠢”，警告美国，如果外交方式失败，美国将会面临核对决。

朝鲜半岛上的绝大多数人都清楚，这是典型的朝鲜式措辞，韩国政府一直小心翼翼，避免以类似的言辞予以回击。

而鉴于彭斯与美国国家安全顾问博尔顿（John Bolton）将朝鲜去核与利比亚对比在先，朝鲜作出如此反应可能也是可以预料的。

但这些话激怒了白宫，给了特朗普取消峰会的理由。那一夜，我在首尔进行报道的时候，许多华盛顿的分析人士都在想，平壤到底会不会发起挑衅，甚至再进行一次导弹测试。

平壤没有。与之相反，他们这次试着占据道德高点，在边界临时与韩国总统文在寅举行会晤，与韩国改善形势。

这次会晤时，金正恩拥抱他的邻居。这是一个经过设计的举动，可能也是为了将自己打造得更加温和。随后他还派了自己的心腹前往纽约，试图让事情回到正轨，该给特朗普写了一封举世知晓的信。

图片版权 Reuters Image caption 金正恩与文在寅（右）的拥抱受到全世界关注。

可能一些人会认为，朝鲜领导人已经透露出一丝绝望。可能金正恩对于挽回自己的回报显得有些过于急切。但金正恩很幸运，他的举动与白宫上演的每日反转相比根本不值一提。许多人怀疑特朗普不知道自己究竟在干什么。

金正恩改变了这场游戏的规则。去年他的核武器还是一个负担，现在他已经把它们变成了一个外交工具。

但朝鲜的绝招是什么？峰会之后又会发生什么？

美国国务院前官员、同时也是朝鲜分析网站38North的创始人威特（Joel Wit）表示，“这不是‘魅力攻势’，这也不是一种战术手段。平壤的举动背后有一股强大的动机，我个人不认为是制裁所致。”

“制裁可能起了一小部分作用，但真正起作用的是他们内部作出的一些决定，与他们核武器的规模有关，与导弹的大小有关，也与打造现代化经济的渴望有关。现在所有这些不同的问题都聚在了一起。”

“现在需要做的是，关注朝鲜人在说什么。这不仅仅是外宣所用，金正恩不会只是说说而已。现在的这种新模式十分重要。”