图片版权 Getty Images Image caption 美利坚小姐主办方从今年开始取消泳装选美环节。

一年一度的美国选美大会美利坚小姐（Miss America）的主办方宣布，将取消活动中泳衣比美的环节，评审时也不再以参加者的外表来选出胜利者，让美利坚小姐变成有关参赛者嗜好和智慧的比赛，而不是一场简纯的选美比赛。

美利坚小姐主办方董事会主席卡尔松（Gretchen Carlson）说，许多年青女性跟她说希望参加美利坚小姐比赛，但不希望被迫以泳衣和高跟鞋示人，因此主办方决定改变比赛的形式。

获选为2017年度美利坚小姐卡拉·蒙德（Cara Mund）透露，自己自胜选那天就再没有穿着过泳衣示人，认为这个改变可以帮助美利坚小姐比赛反映社会的发展。

图片版权 Getty Images Image caption 卡尔松在1989年获选为美利坚小姐，随后成为美利坚小姐信托委员会的主席。

除了取消泳衣比美，卡尔松也说她们会改动美利坚小姐穿着晚装示人的环节。主办方会让参加者穿着自己喜欢的服饰，展示她们的个人风格。主办方也会加插问答环节，测试她们对美利坚小姐的职责有多了解。卡尔松认为，美利坚小姐的参加者都希望向外界展示自己的风格，这会成为美坚利小姐评审的新标准。

卡拉‧蒙德对BBC说，她认为审美有很多种不同的定义。美利坚小姐比赛改革后，评审将更重视参赛者的内在美，观众也更能了解参赛者希望为美国社会带来改变。

蒙德说，她参赛的时候就知道如果她胜出，她将会成为许愿基金会（Make-A-Wish Foundation）等多家美国慈善组织的亲善大使。她说知道自己可以为这些组织带来贡献，但美利坚小姐的选拔过程令观众“永远都不会知道”她的想法。

图片版权 USA TODAY Sports Image caption 卡拉‧蒙德认为，美利坚小姐为她带来许多其他人没有的机会，增加她的阅历。

美利坚小姐多名高层去年被揭发以“露骨”的方式谈论参赛者，多名董事局的高层成员被迫离职。美国新闻网站《赫芬顿邮报》（Huffington Post）公布的电邮内容显示，他们对过去多任的美利坚小姐评头论足，也讨论她们的性生活。

卡尔松（Gretchen Carlson）在这场丑闻后，获委任为董事局一员。她在1989年曾获选为美利坚小姐。她过去也曾为关注性骚扰和性侵犯而风靡全球的#MeToo运动发声。

根据美利坚小姐官方网站的介绍，它的目的是要让年青女性推广她们对社会和政治的看法，也会向参赛者发放奖学金，资助她们修读大学和进阶的研究课程。网站的介绍又说它是一个非牟利组织，与美国小姐（Miss USA）和环球小姐（Miss Universe）不同。

卡拉‧蒙德说，美利坚小姐除了帮助她在学术上的发展，也让她获得许多一般人没有的机会。“我有机会出席美国总统的国情咨文演讲，也能在纽约的股票市场打响标志着开市的大钟，更能访问多家医院，让我明白修改法案、降低美国公众医疗费用的重要性。”

“还有哪些工作会给一名24岁的少女这种机会？”