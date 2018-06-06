图片版权 Reuters Image caption 美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩拟定的峰会地点，新加坡圣淘沙岛上的嘉佩乐酒店。

美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩的美朝峰会具体场所确定在新加坡圣淘沙岛上的嘉佩乐酒店（Capella Hotel）。

特朗普总统在周二（6月5日）一早发推，显然按捺不住兴奋的心情："希望在新加坡与朝鲜的会晤将是一个大事业的开始，我们很快就会知道了"。特朗普紧接着发推说，美朝双方的准备工作紧锣密鼓，6月在圣淘沙岛上的几天"将是非常重要的"。

峰会地点是由白宫发言人桑德斯宣布的，她对新加坡东道主的“盛情”表示感谢。

但据信选择圣淘沙岛，是美方的峰会先遣队看中的，已经在岛上作了实地勘察。

“和平与宁静”

美方先遣队看中圣淘沙岛，也很自然。

圣淘沙岛面积5平方公里，距离新加坡本岛南岸只有半公里。它与新加坡本岛只有一条索道缆车、单轨列车圣淘沙捷运和跨海步行道连接。一条道进，一条道出，安检控制非常容易。

新加坡政府已经宣布把嘉佩乐酒店周围区域划定为特别安全区，不得携带武器，焰火，扩音器等入内，警察有权对进入特别安全区的人进行搜身检查。

圣淘沙（Sentosa）马来语的意思是"和平与宁静"。岛上有美丽的海滩，两个高尔夫球场和豪华酒店，还有圣淘沙名胜世界及新加坡环球影城主题公园，是来新加坡的人必去的旅游胜地。

但是，圣淘沙是1970年代新加坡政府给起的新名。它的老名字，Pulau Blakang Mati，马来语的直译是"死亡从身后降临的岛"。

查一查该岛的近现代史，当地人给起的这个名字还真贴切。

海盗窝

19世纪英国殖民盛世时代，圣淘沙岛位于从"王冠上的明珠"印度殖民地到英国本土的商业航路的中途，也是去中国的一个便捷跳板，英国人投入人力物力，把它建成了一个重要的中转港。

但是在此之前，圣淘沙岛已经是当地的一个贸易集散地。它吸引了四方商贾，也引来了海盗。"死亡从身后降临"，正是海盗猖獗的历史写照。

二战太平洋战场上，圣淘沙岛是一个战略要地，由英军驻守。迄今仍能在岛上看到二战留下的西罗索炮台（Fort Siloso），成了旅游景点。

图片版权 Getty Images Image caption 今天嘉佩乐酒店面对的美丽海滩，正是当年日军枪杀华人的杀戮场。

战俘营 杀戮场

但如果你稍微留意一下，炮台指向南方。当年英军判断日军会从南边攻岛，但日军却从北面进攻，迅速占领了新加坡诸岛，迫使英军缴械投降。

400多名英军官兵，也包括部分盟军中的澳大利亚官兵，被关押在圣淘沙岛，把圣淘沙岛变成了一个战俘营。

在随后几年里，日军对岛上的华人抗日活动采取了极端残酷的镇压。

岛上18岁至50岁的华人男性都被日军抓起来，押到海滩上用机关枪扫射屠杀，尸体扔到海里，被日军杀害的华人数以千计。

今天嘉佩乐酒店面对的美丽海滩，正是当年日军枪杀华人的杀戮场。

图片版权 Getty Images Image caption 从1970年代起，新加坡政府致力于将圣淘沙岛发展成新加坡的国际度假旅游胜地。

逍遥岛

1967年，英国人将该岛交还给了新成立的新加坡政府。新加坡政府随即将岛更名为圣淘沙，致力于将其发展成新加坡的国际度假旅游胜地。

拟定的峰会地点嘉佩乐酒店，是在当年英军的军官俱乐部等旧址的基础上重建的，酒店由国际建筑设计大师福斯特设计。

嘉佩乐酒店占地30英亩，有112间客房和别墅。酒店的一个单间一晚就要500美元，一个三卧室套房住一夜要7500美元。

歌星麦当娜和嘎嘎小姐都曾下榻嘉佩乐酒店。

不过，你要想去酒店凑个热闹，可能已经晚了。酒店宣布，6月15日前酒店的房间已经全部订满。

而且，据信特朗普和金正恩都不会在嘉佩乐酒店下榻。据新加坡《海峡时报》报道，特朗普可能住在他曾下榻过的新加坡本岛上的香格里拉酒店，金正恩则会住在新加坡瑞吉酒店（St Regis Singapore）。

想想也是，酒店里一个总统套房，总不能两人合住吧。