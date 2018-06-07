幕后故事：美国女星助 “模范囚犯”艾丽斯获释

图片版权 COURTESY CAN-DO CLEMENCY Image caption 艾丽斯‧约翰逊在1996年被判终身监禁，不得假释。

艾丽斯‧约翰逊（Alice Johnson）原本有一个美好的人生。她与丈夫育有五名儿女，住在美国密西西比州。她后来与丈夫离异，丢了工作和自己的房子，一连串的打击后，她加入了一个运毒集团，这个错误的决定令她要坐一辈子的牢。

往后的二十多年，她在狱中表现良好，改过自新，曾获200多名国会议员支持她应获总统特赦，让她重获自由。但这个过程并非一帆风顺，多次的挫折，令她曾经说要放弃。

美国娱乐电视真人秀名星金·卡戴珊（Kim Kardashian）看见她的故事，决定伸出援手。终于，艾丽斯获美国总统特朗普赦免，周三（6月6 日）重获自由。

这是她的故事。

错误决定

1996年，田纳西州法庭裁定艾丽斯经营犯毒集团罪成，案件涉及2000至3000公斤可卡因，她最终被判终身监禁。

在这之前，她原本是一个生活简单的母亲，15 岁就与从小青梅竹马的好友结婚。她与丈夫在1989年离异，生活开始改变。

她离婚后变成一个单身母亲，一个人养活五个孩子不是一件容易的事。她在1990年因为嗜赌，被美国速递公司联邦快递裁掉。不幸的事情接踵而来，她之后申请破产，被迫卖掉自己的房子，她最年轻的儿子科里（Cory）在1992年遇到电单车意外去世，令她的打击更沉重。

就在这时，为了赚钱养家，她加入了一个犯毒集团，协助把可卡因毒输入到田纳西州孟菲斯市（Memphis）。她说她在集团中只负责传递讯息，不会向其他人售卖毒品。

她与15名同党在1993年被捕，被控藏毒和清洗黑钱。法院的审判令她的家人承受更大的压力。她的儿子拜仁在她的审讯期间辍学，幸好另一名女儿特泰莎（Tretessa）有稳定收入，她在艾丽斯审判期间经常探望母亲。

她的其中10名同党与检察官达成认罪协议，同意指证艾丽斯，换取自己减刑或豁免检控。最终，田纳西州法院按美国联邦法律当时的指引，判处艾丽斯终身监禁，不得假释。

改过自新

艾丽斯在20多年的牢狱生涯期间改变了许多。她在狱中被任命为牧师，也成为其他女囚犯的导师。她计划好如果有机会出狱，她会继续帮助那些仍在狱中的人，也会继续推动司法制度改革。她在狱中积极参与舞蹈比赛和话剧表演等狱方为囚犯举行的休闲活动，更修读了许多课程。艾丽斯的家人形容，她是一个“模范囚犯”。

美国前总统奥巴马在2014年设立了一个特赦计划，让符合计划条件的囚犯重获自由。这些条件包括囚犯必须已经坐了十年牢、与黑帮帮派没有联系、犯的不是暴力罪行、在狱上表现良好等等。艾丽斯符合所有的条件。

特泰莎两年多前在网上发起联署运动，呼吁奥巴马特赦艾丽斯。特泰莎在联署中写到，她的母亲愿意为自己的行为“负上全部责任”，也与其他人分享自己的经验。特泰莎又认为，如果美国当局继续囚禁她的母亲，对社会没有好处。

图片版权 Getty Images Image caption 艾丽斯的家人曾呼吁前总统奥巴马（图右）特赦艾丽斯，但最终没有成事。

特泰莎的运动获二万多人签名支持，当中包括200多名国会议员。其中一名支持联署的国会议员汤普森（Bennie Thompson）在2015年曾去信司法部负责特赦囚犯的办公室，推荐她获得特赦。

2015年12月曾有传闻指，奥巴马即将公布一份新的特赦名单，艾丽斯将会获得特赦。她当时接受BBC电邮访问时，形容如果自己获得特赦，那年的圣诞节就更值得庆祝。

但是数小时后，她向BBC发电邮宣布坏消息。她说：“我不在特赦名单上。我跟我的律师谈过了，我不会再让自己的家人有这样的期望，然后又有这样的失望。”

换句话说，艾丽斯放弃了。

“模范囚犯”

美国娱乐电视真人秀名星卡戴珊2017年在社交网站上看见艾丽斯的故事后，在社交网站上留言，指当局对待艾丽斯的手法“十分不公平”。她找来自己的律师霍莉（Shawn Holley）帮忙，也为艾丽斯聘请新的律师团队，重新检视艾丽斯的个案，看看有没有方法改变她的命运。

卡戴珊也成功跟总统特朗普的女婿兼顾问贾里德·库什纳（Jared Kushner）联络，库什纳其中一项获委派的工作，就是改革美国的惩教制度。

她获安排在5月30日跟特朗普在白宫见面。她说她与特朗普见面后，艾丽斯“有希望”能获得人生第二次机会，重获自由。

一个星期后，白宫宣布特朗普批准特赦艾丽斯，她随即获释。美国多家电视台报道她与家人重聚，刚刚重获自由的她跑到家人的怀里，激动地跟他们拥抱。她的家人也带来一束玫瑰迎接她。

白宫发表声明指出，艾丽斯在过去20多年在囚期间表现良好，也为其他囚犯树立好的模仿对象，因此批准特赦许可。

图片版权 Reuters Image caption 卡戴珊获安排在5月30日跟特朗普在白宫见面。

卡戴珊抛来“救生衣”

特朗普特赦艾丽斯的决定引来外界关注。舆论的焦点不是艾丽斯本人，而是特朗普今后身为总统，将如何运用特权去赦免其他人。

BBC驻北美记者泽克尔（Anthony Zurcher）分析，特朗普似乎开始注意到总统特赦权让自己可以成为舆论的焦点，也能向外界展示自己身为总统的权威。泽克尔认为特朗普似乎开始留意到，过去多任总统都没有充分利用自己赦免他人罪行的特权。

无论如何，在艾丽斯来说，她和她身边人的经过四多年的努力，终于让她重获自由。

她在卡戴珊与特朗普见面后，亲笔给卡戴珊写信，感谢卡戴珊为她做的努力。她在信中形容，自己就像一个遇溺的人，而卡戴珊就是给自己抛来救生衣的人。

她在信中写道：“世间上没有文字，可以让我表达对你的谢意。卡戴珊小姐，你正在救我一命，也在帮忙我，让我能回到家人身边。”