脸书决定与华为“离婚” 谁动了谁的奶酪？

图片版权 Getty Images Image caption 被指允许华为搜集储存脸书用户个人信息，脸书被迫中止与华为合作。

国际社交媒体脸书（Facebook）决定中止与华为的信息分享合作。在国际政治和经济摩擦之中，社交媒体也难以独善其身。

此前，美国议员质疑脸书与中国四大公司分享用户信息构成对美国国家安全的威胁。在中国内外都掀起轩然大波。

虽然脸书公司回应称，“数据没有被（移动设备公司）不当利用过”，有关数据不过是储存在用户手机上。华为公司发言人也回应说，从来没有搜集或储存脸书用户的资料。

但这两方虚弱的回应被淹没在媒体铺天盖地的头条“脸书新丑闻”、“脸书与中国手机制造商分享用户信息”等等的大浪之中。

在国际上，脸书不久前因为“剑桥数据尚未彻底平息时，《纽约时报》刊登报道，再次指控脸书“泄露数据”，使得脸书受到的压力剧增。

而近年来，华为则被美国方面公开指责"为中国军方从事网络间谍活动"，在美国市场上已经步履艰难。

中国媒体则指责美国方面以国家安全为由竖起贸易壁垒。

在现代科技越来越方便消费者的同时，也越来越方便不法之徒搜集个人信息。在保护和入侵个人信息的无形斗争中，国际社交媒体的竞争也与地缘政治、经济摩擦纠缠到了一起。

脸书的中国“情”

脸书作为国际上用户最多的社交媒体，与中国制造商和包括苹果、三星、微软等世界上60多家大型移动设备制造商有数据共享合作。脸书允许这些手机商下载其应用程序，原本是互利互惠的商业做法。

脸书副总裁瓦莱拉就美国国会的质疑回应说，“和不少其它美国科技公司一道，脸书和他们（华为）与其它中国制造商合作将其服务整合于其手机之中。”他强调：“脸书与华为、联想、OPPO（广东欧珀）以及TCL的合作从一开始都在掌控之中——任何项目都得经过脸书公司的批准才可执行。”

他补充说：“鉴于国会说希望对数据的流向进行监控，我们想说（和华为合作）数据都只是储存在华为的设备（手机）上，而不是在华为的服务器上。”

但是，中国的市场是一块特殊的市场：这是个经济发展近30多年来平均速度排名世界第一、人口最多和最活跃的市场。但这也是个社会制度、意识形态、文化习惯乃至社交媒体管理均与西方不同的市场。中国也有主要在本土流行的微信等社交媒体。

脸书公司一直努力希望打开中国市场，脸书总裁扎克伯格有个华裔太太，深知中国市场重要性。于是就有了会晤中国访美的领导人，到天安门去跑步等积极的对华公关。

图片版权 Getty Images Image caption 脸书总裁扎克伯格已经到美国国会、欧洲议会分别说明其公司保护个人信息的情况，备受批评。

据称2009年以来脸书网站在中国被封杀，不过中国虽有防火墙，翻墙刷刷脸书也是家常便饭。美国的一项商业调查令人惊讶地宣布，中国的脸书用户高达9500万。中国所有在海外业务的公司或机构不分官民很多都有脸书帐户，这从侧面体现了中国用户对脸书国际地位的认可。

当年华为刚被美国情报机构指责“为中国军方从事间谍活动”之际，扎克伯格尚可继续按商业惯例继续做他的生意。到了2018年，脸书被控允许其8千万用户资料被一家英国的咨询公司“剑桥分析”用来窃取个人信息乃至操纵英国脱欧公投、美国大选和第三世界国家选举之际，人们突然发现私人信息这么容易泄露，扎克伯格突然没法超脱尘世纷争了。

对脸书和华为关系的争议不仅在美国国会有，澳大利亚的议会情报和安全委员会也向政府提出类似问题。澳大利亚总理特恩布尔表示，欢迎扎克伯格到澳大利亚议会情报和安全委员会来，把情况说说清楚。

中美贸易战

在中国一方，起初官方的反应是比较克制和平淡的。中国外交部发言人华春莹就脸书与华为合作受质疑的有关报道回应称：“对有关公司之间的具体合作，我不了解具体情况，也不作评论。但我们希望美方能够为中方企业在美国的正常投资经营活动提供公正、透明、公开和友善的环境。”

言下之意似乎反映出中美贸易摩擦。

但常常反映中国民粹情绪的《环球时报》已经按捺不住，发表社评：“美国对华为的防范和排斥极不公正”。

社评指责美方“把华为单列出来，以信息安全为由切断它与美国最大社交平台的联系，释放的是要将华为进一步排斥出美国市场的信号”。

图片版权 PA Image caption 在英国政府支持下，华为成为英国中资的典范企业，其产品畅销英国市场。

社评指责此举是“美国的贸易保护主义……拿国家安全说事”。

社评还指出“华为等中国公司在美国市场受到的歧视，要比苹果等美国公司在中国受到的限制严重得多。”“华盛顿如此打压华为等中国制造商，是在一步一步给苹果等美国公司在中国市场挖坑。”

扎克伯格创立脸书的初衷是为了方便人们信息交流，交朋友，做生意。当年他可能想不到，有一天他会坐到了中美贸易战的火药桶上。

今后脸书和华为终止合作，不论中国内外，很多脸书和华为的用户可能都受伤，至少在英国是这样，因为华为公司是英国的模范企业之一，其手机在英国市场上广为销售，因为价廉物美受到欢迎。但这是昨天。

今后，一旦脸书和华为“离婚”，还会是这样吗？