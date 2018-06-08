美朝峰会在即 "金正恩周日抵达新加坡"
- 2018年 6月 8日
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美朝峰会在即，朝鲜领导人金正恩将在周日抵达新加坡的樟宜机场。
一位参与金正恩旅行计划的消息人士周五（8日）披露，金正恩将在周日（10日）飞抵新加坡的樟宜机场，在美朝峰会召开前到达。
樟宜机场附近有巴耶利峇空军基地。周五的报道采用了空军基地军用飞机的图片，其中有顶部为白色的直升机的图片，这通常是美国高官乘坐的直升机。
据料在6月12日举行的高峰会谈将集中讨论如何终止朝鲜的核武器和导弹计划，以及朝鲜得到何种外交和经济回报。
朝鲜和美国代表团都没有公开各自的行程。
位于新加坡东部的巴耶利峇空军基地由新加坡的民用机场改建，机场由英国在1955年建造。