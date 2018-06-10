狮城“特金会”：谁是真正的操盘手？

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下周二，全世界的目光都将聚焦在美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩的历史性会面。经过几个月的外交角力，这场会面即将成事，以下四名国家元首在当中均是关键。他们各自扮演了怎样的角色？

金正恩：木偶大师

作为朝鲜最高领导人，金正恩希望超越父亲和祖父辈的高度：与美国总统会晤。在他眼中，这将大大巩固其统治的合法性。但是对其统治合法性同样重要的，是朝鲜目前急需的经济改革，这也是金正恩的一个奋斗目标。

为达目标，他戏剧性地从孤立、愤怒的强人政治家，转变成跻身国际舞台的政治家。

经过几个月的隔空口水仗与持续的核武发展，金正恩利用2018年的新年讲话，打开了与韩国沟通的大门。朝韩关系极速回暖，之后更出现十多年来的首次朝韩领导人会面，达到关系改善的小高峰。

在整个过程中，金正恩都掌控着事态发展：

派代表团参加韩国平昌冬奥，这大大更新了朝鲜的国际形象。与文在寅于朝韩边界会面时，他更挽起了文的手臂，引领他踏入朝鲜边界，亦令世界印象深刻。

朝鲜当局形容美国副总统彭斯“愚鲁”，特朗普突然宣布搁置“特金会”， 金正恩给特朗普的信，看似滑稽也是典型的亲善对策。

这名仍然年轻的领导人，凭借两大支柱登上国际舞台中央：一是朝鲜前所未见的核武实力，以及一位反传统的美国总统。利用这个意外的优势，金正恩成功将美国拉上谈判桌。

与此同时，朝鲜此前作出的连番核挑衅，也令国际舆论将焦点放在核问题上，确保这次会面不会涉及朝鲜的人权问题。

然而，对于这名领导人由处处挑衅到寻求和平的转变，很多观察家均抱有怀疑。澳洲智库洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）国际安全项目主任尤安·格雷厄姆（Euan Graham）认为，金正恩目前仍紧紧跟随朝鲜一贯的剧本，在挑衅与接触之间摆荡，随时会摆回挑衅的一边。

特朗普：终极协议促成者

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特朗普的自我定位是唯一可以在朝鲜核威胁问题上推动改变的人，更扬言世界和平在望。特朗普说，是他的“最大压力”策略，令他达成前任美国总统从未有过的突破。

特朗普一直紧随《交易的艺术》（特朗普自传）的策略，表示如果在与金正恩的会晤中，发现会谈的方向不合他心意，他会起身离场。

于是他也那样做了。会晤前三周，特朗普称朝鲜的“公开敌意”令他不得不取消会面。

之后，特朗普也成功将朝鲜力劝恢复会面一事描述成自己的胜利，同时也重新界定了会谈的重点，从要求朝鲜彻底放弃核武，到接受朝鲜分阶段弃核。

会面还未正式进行，特朗普已经有两次胜利可以向美国选民炫耀：美国接回了三个被朝鲜囚禁的美国人，也看到朝鲜炸毁其核试场的坑道。

文在寅：用魅力攻陷你

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在朝鲜问题上，韩国总统文在寅是参与时间最长的一位。早于2007年，他曾以时任总统卢武铉幕僚的身份，参与过上一轮朝韩领导人会谈。

现年65岁的文在寅，希望达成朝韩统一，作为自己的政治遗产，竞选时也承诺过会带领韩国向这个方向努力。因此，文在寅很坚定要扮演朝鲜问题协调者的角色。

这位形象开朗的外交能手，同时应付华盛顿与平壤，即使遇到阻碍，仍不言弃。文在寅也从不羞于称赞自己的对手，也是第一个提出特朗普可获提名诺贝尔和平奖的政治人物。

从他第一次与金正恩会面起，事态就一直在急速发展，文在寅也一直摆出乐观的姿态。要达成朝韩统一的最终目标，文在寅亟待“特金会”成事。

习近平：幕后玩家

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在整场大戏中，中国国家主席习近平的角色是最为隐秘的。中国是朝鲜在当今世界唯一的盟国，一直致力推动华盛顿与平壤间的对话。

朝鲜最高领导人金正恩今年首次走出孤立的国际形象，就是秘密访问北京，与习近平会面，不到两个月时间，两人又再次在大连会面。外界揣测，这次会面，是否是朝鲜之后对美国态度转趋强硬的原因。

在大连会面一周后，朝鲜故态复萌，再度向华府口诛笔伐。特朗普就曾公开质疑，金正恩的口风转变，与他和习近平的会面有关。但外界无从得知习近平究竟持什么立场。

美国智库史汀生中心(Stimson Centre) 中国问题分析员孙韵认为，北京希望美朝峰会成事，对任何能够缓解紧张局势的进展均会感到释怀。

但孙韵亦指出，北京并不希望自己被排除在美朝的沟通之外，正在“战争焦虑”与“排斥焦虑”之间摇摆。北京与华盛顿同平壤，分别维持着十分复杂的关系，这令习近平在近日事态中的目标更加难以触摸。

不过外界还是能清楚看出，朝鲜之所以会打开对话之门，是因为北京也加入了经济制裁施压的行列。