特朗普念叨俄罗斯 普京和习近平吃煎饼

图片版权 Xinhua Image caption 中国国家主席习近平向俄罗斯总统普京颁发"友谊勋章“，称普京是”最知心的朋友“。

周末是聚会的好日子，普通老百姓这么看，世界各国的领导人也这么做。

本周末，世界两大聚会正在进行中。

西半球，在加拿大魁北克省拉马尔拜小镇（La Malbaie）举行的七大工业国集团峰会（G7），主办国加拿大请来了美国、德国、英国、法国、意大利和日本这七大西方主要工业国家。

东半球，在中国山东青岛，上海合作组织峰会来了俄罗斯、伊朗、印度、巴基斯坦和中亚国家哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等。

俄罗斯

G7峰会尚未开始时，就已经有种种迹象显示，今年好像很难开成一个团结的大会、胜利的大会 。

峰会之前，美国与加拿大、欧盟国家之间的不少重大分歧给峰会蒙上了阴影。

图片版权 AFP Image caption 2018年的七大工业国集团峰会G7，因美国与其它成员国在诸多重大问题上存在分歧，被外界戏称是G6+1峰会。

BBC在魁北克的外交事务记者詹姆士·罗宾斯报道说，分歧并非仅仅只有贸易问题这么简单，本次峰会甚至可能最后无法像往年一样达成联合公报。

美国和其他六个国家之间，除了贸易，还在气候变化、各方与伊朗的关系以及巴以冲突这些棘手问题上存有重大分歧。

而美国总统特朗普又提出了另一个敏感的议题：俄罗斯应该重新加入峰会，恢复昔日八国集团峰会的和谐场面。

他说：“以前，这是八国集团峰会，因为那时候俄罗斯是成员。现在俄罗斯不参加了。我热爱美国，我一直以来都是俄罗斯的噩梦，尽管如此，我还是要说，俄罗斯应该参加会议，应该成为峰会的一部分。”

要让俄罗斯重新加入工业国家峰会成员并非易事。2014年，俄罗斯从乌克兰手中夺取了克里米亚半岛，也因此被踢出了八大工业国集团。

图片版权 Reuters Image caption 美国总统特朗普说，G7 应该让俄罗斯重新加入，但其他国家不同意。

面对特朗普总统提议恢复俄罗斯的成员国资格，德国总理默克尔已经表态说，其他国家不同意。

座上客

俄罗斯虽然不能出席工业国集团峰会，却是在中国青岛举办的上海合作组织峰会的贵宾。

应该说，中国方面让在西方受到冷落的俄罗斯总统普京颇有宾至如归的仪式感和亲切感。

普京抵达中国后，中国国家主席习近平先是在北京向普京授予首枚“友谊勋章”，之后又陪同普京搭乘高铁前往天津，晚餐让普京亲手试做了天津著名小吃“煎饼果子”和包子，然后再一起观看了一场冰球友谊赛。

习近平说，普京是“中国人民的老朋友，好朋友”，“也是我最好的知心朋友”，并赞扬中国和俄国之间的关系“堪称世界大国邻国的典范”。

图片版权 EPA Image caption 俄罗斯总统普京在青岛会见伊朗总统鲁哈尼，透露伊朗可能成为上合组织正式成员国。

上海合作组织峰会周边会议上， 普京与伊朗总统举行了会谈。在其后的记者会上普京透露，上合组织正在考虑将伊朗从观察员国身份转为正式成员国。

分析人士认为，果真如此，此举无疑将显示在美国退出伊朗核协议后，俄罗斯和中国对伊朗的支持。

G7

七大工业国集团由世界上最发达的国家组成，人口仅占世界总人口的10%，但却拥有全球总财富的六成多。

本次的七大工业国集团峰会讨论的议题有：

包容性经济增长

性别公平和女性权益

世界安全

未来就业

气候变化以及海洋环境

值得一提的是，美国总统特朗普提前离开本次峰会，因为他将飞往新加坡参加与朝鲜领导人金正恩的历史性会晤。

上合组织

上合组织成立于2001年，目前有8个正式成员国、4个观察员国、6个对话伙伴，领土总面积超过亚欧大陆五分之三、人口总额占世界近一半、国内生产总值占全球20%。

在青岛举行的上合组织峰会，是印度和巴基斯坦成为正式成员国后的首次。

预计，反恐合作、安全问题，以及为“一带一路”加强各国之间的沟通，将会是会议的主要议题。