G7峰会：默克尔火爆网络的照片中都有谁？

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在加拿大召开的本届G7峰会（“七国集团”领导人峰会）被视为是一场气氛紧张和尴尬的会面。德国总理默克尔Instagram官方帐号在周六发布的一张照片似乎记录下了其中的一个微妙时刻。

让我们来看看照片里都有谁，他们在这次贸易纠纷中又扮演什么样的角色。

1.美国总统 唐纳德·特朗普（Donald Trump）

特朗普日前宣布，将对从欧盟、加拿大和墨西哥进口的钢和铝征分别征收25%及10%的关税，这让美国的盟友们感到震惊，后者纷纷威胁采取报复举措。在峰会上，昔日的友好氛围不再，特朗普受到孤立进而提早离席。他抱怨称，美国“就像每个人都能打劫的小猪储钱罐”，但他与其他“七国集团”领导人的关系仍然“十分之好”。

2.美国国家安全顾问 约翰·博尔顿（John Bolton）

博尔顿被特朗普任命为国家安全顾问仅三个月，但其影响力已经展现。特朗普称其关税措施有出于“国家安全”的考量，而这正是博尔顿坚定支持的。

3. 日本外务审议官（经济担当）山崎和之

4.日本首相 安倍晋三

安倍晋三正面临着越来越大的压力，准备加入用报复性措施应对美国加税的阵营中。他一直努力与特朗普建立友好关系，这使他进退两难。据说自特朗普入主白宫以来，两人已至少见面十余次。

5.日本内阁副大臣 西村康稔

日本执政党自民党议员，此前曾在经济产业省（前通商产业省）工作。

6.德国总理 安吉拉·默克尔（Angela Merkel）

如照片中一样，默克尔一直站在谈判的前线，试图通过此次峰会解决分歧。周五，默克尔提出建立一套机制来解决美国和盟国之间的贸易争端。当她在峰会上被问及与特朗普的关系时，默克尔表示，两人并非总是意见相同，但仍可以互相沟通：“我可以说，我和美国总统保持着非常开明和直接的态度。”

7.法国总统 埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）

在峰会召开前的几个小时，马克龙与特朗普还在推特上就关税问题争论不休，这让一些人怀疑两人之间的“蜜月期”是否已经结束。尽管如此，他们仍被视为关系不错。马克龙的团队称，他与特朗普的会谈是“坦率而稳固的”。

8.英国首相 特蕾莎·梅（Theresa May）

上周，特蕾莎·梅通过电话向特朗普表示，她认为美国的关税措施“不合理且让人深感失望”。尽管如此，她在峰会上还是表现得更加温和，她敦促其他国家领导人从潜在的贸易战边缘后退一步。

9.美国国家经济顾问 拉里·库德洛（Larry Kudlow）

作为特朗普的最高经济顾问，库德洛为特朗普提高关税之举辩护。他表示，特朗普不应为与盟友之间不断升级的贸易冲突“买单”。库德洛表示，特朗普呼吁取消G7国家之间所有的关税是“促进经济增长的最佳方式”。

法国总统马克龙在推特上发布了一张从另一个角度拍摄的照片，展现了G7领导人和助手们围拢在特朗普周围时的拥挤程度。

图片版权 French presidency

默克尔的照片发布后在社交媒体上走红，催生出各种各样的表情包和有趣的配文竞赛。

在推特上，很多网友的关注点在默克尔的姿势和自信的肢体语言上。有人称，这让人想起了一个老师训斥一个淘气的学生（特朗普）。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @Benjar49 Look at the body language in this photo. Trump is absolutely cowering before Merkel. pic.twitter.com/YnjuWslCWB — Benjamin Rodriguez (@Benjar49) 2018年6月9日

德国网站“T-Online”驻美记者法比恩·兰博（Fabian Reinbold）收集了几位摄影师在不同角度拍摄的照片。

在中国社交媒体微博上，默克尔的照片也引发了中国网友的“配文大赛”，很多网友称该照片是本届峰会的“全场最佳”。

“特朗普：我要灭了你们六国，我就是美始皇。”微博网友@雨中六 戏谑道。

也有网友将G7峰会和正在中国青岛召开的上海合作组织领导人会议相联系。

“默克尔：让我们挤在一个破房里开会，你看那边又是烟花，又是盛宴的……”微博网友@王是王博的博 说。