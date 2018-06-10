特朗普金正恩会面在即 朝鲜能否开启去核之路

图片版权 Singapore/MOCI Image caption 金正恩抵达新加坡

美国总统特朗普称，下周二于新加坡举行的美国-朝鲜领导人见面会上，金正恩有“一次性”求和平的机会。

周二的会面将在新加坡圣淘沙岛上的五星级酒店嘉佩乐举行。

金正恩已经在6月10日下午抵达新加坡，他将是第一位与在任美国总统见面的朝鲜领导人。

特朗普称此次见面是“带着和平的使命”，是“带着最真挚的心态在一个未知领域”进行谈判。特朗普刚刚结束在加拿大的G7峰会。会上，他与其他主要国家元首就关税问题发生了争吵。在去新加坡的路上，特朗普发了一条推特，表达了对“特金会”很乐观。美国希望此次会谈后，朝鲜能开启放弃核武器之路。

在过去的一年半里，特朗普与金正恩的关系经历了激烈的动荡。

谈判如何促成？

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特朗普上任第一年，朝鲜不顾国际社会的频频警告，进行了多次导弹测试。对此，美国和朝鲜进行了多个回合的争吵。

期间，特朗普成功让联合国加紧对朝鲜制裁，并成功让朝鲜的长期盟友中国加入制裁行列。特朗普还称，如果平壤继续威胁美国，他就要对朝鲜发动“烈焰与怒火”。

金正恩也不甘示弱，他回骂特朗普，称他为“精神错乱”的“老糊涂蛋”（dotard）。

尽管白宫对朝鲜施加了“最大压力”，但迹象显示朝鲜并没有被震慑住。从2017年9月开始，朝鲜持续挑衅，一共进行了6次核试验。金正恩还宣布，朝鲜完成了“成为核武器拥有国”的使命，朝鲜的导弹能直接打到美国。

2018年初，由于朝鲜与韩国的外交关系因冬奥会转暖，美国和朝鲜的关系也出现了转机。

3月，特朗普做出了震惊世界的举动，他接受了金正恩邀请他见面的提议，这一提议由朝鲜通过韩国转达至美国。

但之后，特朗普又突然发推特称，要取消与金正恩的见面。之后，两国又进行了外交斡旋，现在，两方终于要在新加坡见面了。

两方各有什么需求？

图片版权 Reuters Image caption 特朗普从加拿大出发去新加坡。

美国国防部长马蒂斯(James Mattis)近期称，美国想要朝鲜彻底放弃核武器，只有这样，联合国才会放松对朝鲜的制裁。但这并不意味着美国在新加坡就能如意，特朗普也称，朝鲜彻底放弃核武器会有一个过程。

分析者认为，金正恩与世界上最强势的领导人见面，这已经是一种胜利了。分析也怀疑，金正恩费尽精力研制核武器，怎么可能就这么轻易放弃。有观点认为，他根本不可能放弃核武器，除非朝鲜半岛周边的所有国家，包括美国在内，全部卸除武器。

当然，金正恩也说了，他现在要把精力集中在发展朝鲜经济上，因此他需要联合国放松制裁，同时需要国际投资。 问题在于，金正恩会做出何种让步，以及他是否会信守他做出的每一个承诺。他的前任领导人也曾经做出过废除核项目的承诺。

可能会发生什么？

图片版权 EPA Image caption 6月8日，特朗普和金正恩的模仿者在新加坡街头占尽风头。

虽然结果很难预测，但特朗普已经发出了信号称，他们可能会签署一个朝鲜战争正式结束的协议（朝鲜和韩国在1953年签署了停战协议）。特朗普称这点应该“比较容易”。

特朗普称，如果他认为事态发展不好，他会走出会议室，如果进展顺利，他会邀请金正恩去白宫。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）近期已经跟金正恩见了两次面，称他相信金正恩“已经做好了去核准备”已经会做出“很大且大胆的”变化。

目前，韩国和朝鲜都没有做太多关于自身立场的说明。

为何选新加坡见面？

图片版权 Getty Images Image caption 各国领导人入住的酒店，警备森严。

新加坡很安全，而且之前也曾给其他高级别的会面提供场所。在新加坡，未经警察批准的游行是被禁止的。因此，此次峰会几乎没有被公众阻碍的风险。

新加坡是美国的亲密盟友，但同时又是为数不多的跟朝鲜做生意的国家之一，朝鲜目前在新加坡也有大使。金氏家族也曾说过，在这个富有又现代化的国家很舒服。

峰会场所嘉佩乐酒店的入口很好控制，只有一条缆车，一条单轨铁路，一条人行堤道，以及一条机动车隧道。

其他国家如何看？

图片版权 Getty Images Image caption 周六，首尔举行了支持峰会的游行。

韩国 一直在致力于推动此次峰会并希望成功。韩国是美国和朝鲜的中间人，韩国总统文在寅也希望正式结束朝鲜战争。周六，首尔举行了支持峰会的游行。

中国 是朝鲜的传统盟友，会密切关注此次峰会。中国不希望自己的战略利益在任何协议中被边缘化。中国希望保持自己的影响力，因此在峰会召开前，中国邀请了金正恩去北京见习近平。分析称，从长远的角度看，中国最不想见到的噩梦就是统一后的朝鲜和韩国与美国一起，在其边境布置军队。

日本 长期生活在朝鲜半岛的威胁下，日本希望朝鲜终止核项目。同时，日本也在敦促白宫在此次峰会提及朝鲜绑架日本公民的事件。