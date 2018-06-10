2018哈佛人的十件事：性、自由和刷手机

图片版权 Getty Images

又是一年毕业季。 世界一流学府美国的哈佛大学，一直被看作政坛领袖、商界精英的摇篮。

走出这座象牙塔的”人生赢家“怎样回忆自己的校园生活？对未来又有哪些期盼呢？哈佛大学学生媒体《哈佛深红报》（Harvard Crimson）对应届毕业生作了一项调查。

以下是这批精英的十大特征。

1. 焦虑的一代

应届毕业生中，41%曾经在某一阶段从“校医院”寻求精神健康帮助，大约15%还从校外寻求帮助。这一数字凸显出，今天“天之骄子”们承受的压力之大。

2. 性害羞与性骚扰

应届毕业生中，仍是处男/处女的超过五分之一。此外，还有大约同样比例的学生在校期间从来没有任何“约会”经历。曾约会过的人中，69%是通过交友软件APP安排的。不过，新毕业生中也有超过五分之一的人说，在校期间曾被“性骚扰”。

图片版权 Getty Images Image caption 哈佛毕业生不大同情特朗普的政策

3. 特朗普时代的自由派

应届毕业生是在奥巴马任期内入学的，政治立场上，他们更倾向于反对特朗普。72%的人认为现在美国”朝着错误的方向走“，投了票的人当中只有3%选择支持特朗普。三分之二的人称自己政治倾向”自由“或者”非常自由“。

4. 言论自由与冒犯他人

有迹象表明，哈佛学生自我审查自己的观点、不公开辩论。大约三分之二的人说，“曾因担心冒犯他人、在学术环境中选择不表述观点，”这在民主党支持者中更为明显。

图片版权 Reuters Image caption 开启人生新篇章

5. 只喝酒不抽烟

酒精是校园中最常青的一个选择。应届毕业生中饮酒者超过90%，大多数人还是每周都喝，但是，烟几乎”全被掐灭“，几乎没有定期抽烟的人，超过四分之三的人从来没有抽过烟。尝试过大麻的人比抽过烟的要多。

6. 校园枪击案的震惊

校园枪击在美国年轻人中引起大规模抗议示威。哈佛应届毕业生中90%支持更加严格的控枪措施。

图片版权 Getty Images Image caption 智能手机几乎人手一部

7.智能手机的天下

这是一届完全沉浸于数码科技的毕业生。智能手机几乎人手一部，成了想当然。他们更喜欢苹果，iPhone普及率87%，使用苹果其它电脑设备的占80%。

8. 作弊改进不大

哈佛曾引入”诚信“准则，学生承诺学术上不作弊、不欺骗。但是本项调查表明，这并没有改变校园文化，欺骗行为和从前基本相当。仍有大约五分之一的人承认曾经作假，只有极少数人说被发现。

9. 招生录取有争议

一流大学的招生永远是个争议性问题。60%的应届毕业生原则上支持”平权法案“、支持根据种族优先录取部分学生，持这种观点最多的是黑人、西班牙裔，最少的是亚裔和白人。

10. 工作与啃老的选择

应届毕业生的职场选择集中于三个地区：纽约、马萨诸塞和加利福尼亚，大约十分之一计划出国。离开校园后的”第一份工“集中在咨询、金融和技术领域。但是，60%的毕业生预计仍会继续”啃老“：依赖父母的资金支持。