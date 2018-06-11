重温名厨波登带奥巴马在越南下馆子的一幕

图片版权 Getty Images Image caption 粉丝们对波登离世表示哀悼。

“我很震惊也很难过，”越南河内一家小吃店的老板对于美国名厨波登的死讯表示震惊。2016年，波登带着时任美国总统奥巴马造访这间小店，引起轰动。这顿饭局花了6美元。

美国名厨安东尼‧波登（Anthony Bourdain）在上周五（6月8日）被发现在酒店内自杀身亡。

阮氏娥（Nguyen Thi Nga）回忆，波登是个“亲切而且很有草根气息的人，”她对法新社驻河内记者说，“他称赞我们的烧肉河粉和鱼露汤，他喜欢越南食物。”

阮氏娥的餐厅名叫Bun Cha Huong Lien。2016年，时任美国总统的奥巴马访问越南，期间美国名厨和美食旅游节目主持人安东尼‧波登带他造访这间小店，成为节目的来宾，让小店声名鹊起。

当时波登和奥巴马坐在越南市井常见的塑胶凳上，吃着烤肉、河粉和越式春卷，配着河内淡啤酒。

他俩吃着平民美食的照片在社交网站上被疯狂转发。波登在推特（Twitter）和Instagram上发布了一系列关于这次“约会”的贴文。

他们用餐时的桌椅之后被以玻璃保护，陈列在餐厅内供人参观。

“顾客喜欢这些，很多人和桌椅拍照，”阮氏娥今年早前告诉BBC，并说：“对我们来说，这是我们会永远珍藏的回忆。”

波登在于法国拍摄CNN节目时自杀，这名集美食、小说、纪实作家头衔于一身的男子终年61岁。遗下一名未成年的女儿。

奥巴马在推特上发文表示哀悼，重发了他和波登在河内用餐的照片。

波登生前造访越南多次，也录制多集节目纪录他对越南食物的热爱。

珍惜生命， 自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。若须咨商或相关协助：

台湾：生命线专线1995或张老师服务专线1980

香港：撒玛利亚防止自杀会2389—2222

中国：防自杀热线400—161—9995