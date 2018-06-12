美朝峰会：定格特朗普金正恩的握手时刻

美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩的“世纪之握”终于发生，但先前没人知道“这一握”会怎么握，BBC拆解了两人握手的瞬间，用图片深入分析了整个过程。

首先，是一个（几乎）空荡的舞台

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新加坡圣淘沙岛上的嘉佩乐酒店（Capella Hotel）是主舞台，美国国旗和朝鲜国旗并列台上，构成简单但传达强有力讯息的背景。美国国旗和朝鲜国旗并列几乎是史无前例的。对金正恩来说这象征着胜利，传达出金正恩和特朗普两人的平等地位。

在照片照不到的另一边，是成群的媒体。媒体们已经准备好见证这一刻。

接着，他们出现了，一左一右

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他们彷佛已经为此做过彩排，特朗普从右边出现，金正恩走左边。

在两人还有段距离时，特朗普已经伸出他的手，准备好展现他标志性的握手方式。

发生了，12秒的握手

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“总统先生，很高兴见到你，”这是金正恩见到特朗普时所说的话。

两人用同等力道坚定地握了手，但这个握手明显地比特朗普过去所握的来得短，仅持续了数十秒，而不像以前那般令人感到不舒服的长时间。

你的器材不支持播放多媒体材料 美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩在新加坡举行历史性会晤。

你的器材不支持播放多媒体材料 文在寅在军事分界线亲自迎接金正恩。

在金正恩方面，这次的握手比他和文在寅月余前的握手少了戏剧化。金正恩当时握住文在寅的手，带他踏进朝鲜边界。

接着特朗普引导金正恩走下红毯，从很多照片中可以看出他用身体语言引导或使金正恩移动，这显示出特朗普处于主导地位。

“特朗普将手放在金正恩背上，这代表一些控制权，”身体语言专家马诺杰·瓦苏德万（Manoj Vasudevan）对BBC新闻频道表示。“你可以看到多是特朗普在带位。”

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“炉边闲话”照片

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特朗普金正恩两人在进入一对一闭门会面时，先在炉边闲聊。

这个场景看起来有点奇怪，金正恩盯着地板，特朗普在扳弄手指。

不像先前的朝韩峰会安排了一些韩国传统仪式，这次的会晤几乎可说是一系列的舞台表演。

“他们坐在一起，但他们没有太多眼神交流，”马诺杰·瓦苏德万说。“你可以看到金正恩几次改变坐姿，而特朗普自己手指碰着手指，这是一个象征不舒服的肢体语言，这表现出两人没有密切关系。”

因此这个奇怪也就不足为奇了。

引导路线

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特朗普和金正恩走向一对一会晤场馆，特朗普在金正恩前面一步的位置。这场会晤进行了近40分钟。

对特朗普来说，他很可能将这场会晤的成功归功于他“将施压极大化”，对于金正恩来说，和现任美国总统会面是他增加注意力的一场胜利，他的祖父和父亲都未能做到。更重要的是，这巩固了他做为世界领袖的合法性。

多次握手的一天

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在结束双边会谈以及在记者前签署联合声明时，他们都再度握手。

两人在会谈时达成了什么尚不能完全得知，也许以善意的肢体语言结束一天是最好的。

BBC记者陈炜斯（Yvette Tan）报道。