观察：越南最新反华示威折射深层民众排华情结

图片版权 Getty Images Image caption 胡志明市的抗议者表示他们将再次举行示威。

越南多个城市自10日起连续发生多起针对中国的民众街头抗议，街头示威从南方的胡志明市扩展到首都河内、芽庄、岘港等地。

抗议的起因是越南国会正在审议的《关于云屯、北云峰、富国特别行政经济单位法》（草案）。

越南计划在其北部、中部及南部的富国岛(Phu Quoc)设立3个经济特区，以优惠政策吸引外国投资者，并允许他们租用土地长达99年。

越南现行法律规定，外商在越南投资经营，租地期限一般为50年，特殊情况可申请延期，但最长不得超过70年。

抗议者担心外国投资者在经济特区获得土地使用权的期限太长，可能对越南的国家领土主权、政治、民生造成不利影响。

你的器材不支持播放多媒体材料 抗议者举着反华标语牌和横幅，其中一个横幅上写着"土地一天也不租给中国"。

“不要中国”

虽然设立经济特区的法律草案中并没有特别提到中国，但抗议者的矛头明显针对中国。

反对该法案的越南人称，这项法律将允许政府官员给予中国投资者优惠待遇。

在社交媒体上广泛流传的视频和照片显示，抗议者举着反华标语牌和横幅，其中一个横幅上写着“土地一天也不租给中国”。

示威者还高喊"不要中国"或"中国出去"及“反对租借土地给中国大陆”等口号。

2007年、2011年、2012年连续发生反对中国在南中国海石油探测活动的游行。

2013年6月2日，越南首都河内再次爆发反华抗议活动，约150名越南人聚集在河内市中心抗议中国"侵占越南领海"。

2014年5月13日起，越南各地发生多起大规模民众反华示威运动，抗议中国在有主权争议的南海（越南称之为东海）设置"海洋石油981"深水油气田钻井平台探勘石油。示威游行失控演变为对包括日本、香港、台湾在内的部分外资企业的暴力攻击，导致中冶集团与遭纵火的台湾厂的一名大陆籍员工等6人死亡。

2016年，台湾的台塑集团(Formosa Plastics)旗下一家钢铁厂发生有毒废物泄漏，导致越南民众走上街头示威。

2017年1月，越南河内爆发大规模反华游行，抗议中国"继续占领黄沙群岛（中国称西沙群岛）和长沙群岛（中国称南沙群岛）。

据路透社等报道，有100多名示威者被逮捕，示威者与警察发生流血冲突，多名警察和示威者受伤。

中国驻越南河内大使馆周一（11日）在其官方网站上发布公告，指越南目前发生的“非法集会”有“反华动向”，并称中国“正密切关注有关动向，提醒在越中国公民注意出行安全”。

排华情结

越南计划与投资部部长称，经济特区法的条文没有提及中国大陆。他批评有人刻意扭曲解释条文，并强调会对所有国家一视同仁。

但是，一位示威者给英国《金融时报》发的一条短信表达了抗议者的情绪："99年的土地租赁法将直接影响我国主权，让我们落入中国之手，我国人民可能会失去4000年的历史，我们可能会从世界地图上消失。"

BBC越南语部主任阮江分析说，越南人对中国的抵触、怀疑和排斥心理是根深蒂固的，政府拟定租让开发区时显然低估了越南民众的排华情结。

越南曾沦为中国的藩属国的历史给越南国民留下的心理烙印就不提了。仅回顾一下过去半个多世纪的现代史，中越关系也是一波三折。

从50年代的“同志加兄弟”，到70年代关系恶化，越南大规模驱逐华侨，直至1979年兵戎相见，爆发中越边境流血冲突。

90年代以来，中国和越南都致力于发展经济，双方采取和为贵的策略，实现关系正常化。中国大规模投资越南，台湾在越南的经济投资也逐年增加。

但是，越南民众自发的反华抗议时有发生，抗议的导火索涉及南中国海的岛屿主权纠纷，中国在南中国海的石油钻探和捕鱼纠纷。

图片版权 AFP Image caption 有100多名示威者被逮捕，示威者与警察发生流血冲突，多名警察和示威者受伤。

国内政治

历次的越南民众针对中国的街头抗议，一个共同的特点是，越南当局都采取迅即行动予以取缔，警察常常被指行为粗暴，外国记者也往往被阻止录影拍照。

这一方面当然是当局不希望刺激中国，但另一方面也是因为政府担心民众走上街头引发连锁反应，抗议矛头从对外转向对内。

BBC越南语部主任阮江认为，最新的抗议活动是越南总理阮春福执政两年来遭遇的最大挑战。阮春富打着反腐和振兴越南经济的旗号上台，要把拟议中的3个经济特区变成3个“小新加坡”。但批评者认为阮春富低估了民间对中国的抵触、排斥情绪。

同时拟定出台的网络安全法也被指给与警察的权力过大，把网络监控合法化。

鉴于民众反对声浪高涨，越南政府宣布，原定于15日提交国会表决的经济特区法，将延后至年底表决。