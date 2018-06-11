最高领袖狮城会特朗普 朝鲜老百姓知多少

图片版权 Reuters/Getty Images Image caption 金正恩与特朗普均已抵达新加坡，准备会面。

朝鲜最高领袖金正恩已经抵达新加坡，准备与美国总统特朗普会面。全世界媒体铺天盖地报道这一“历史性会晤”，但身在朝鲜的民众知道金正恩的最新动向吗？

这取决于你何时问这个问题。直到峰会开幕前两天，朝鲜民众还只是略知一二。不过，当金正恩在新加坡安顿下来后，朝鲜媒体开始大篇幅报道该国领袖的这一重要外交活动。

过去一个月，"特金会"在朝鲜的官方媒体上出现过几次，不过那是当平壤5月份威胁退出会谈时。后面几次出现，是平壤希望会谈不要被取消。朝鲜媒体把被西方媒体称为“历史性的会晤”，轻描淡写成“对话”。

金正恩周日（6月10日）抵达新加坡当天，朝鲜《劳动新闻》的头条还只是领袖视察一家新开张的海鲜餐厅。

“历史性会面”

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜的广播、电视和报纸开始大幅报道金正恩的出访。

但变化在周一（6月11日）出现。朝鲜的广播、电视和报纸开始大幅报道金正恩的出访。朝鲜中央通讯社（KCNA）发表了三篇报道详述领导人从平壤出发抵达新加坡，并见了新加坡总理李显龙的消息。

朝中社也在会晤前一天，将“对话”换成了“与美国总统的首次历史性会面”。不仅如此，媒体还报道了金正恩是坐着中国国航的飞机，而不是他的私人飞机去新加坡的。

“朝美峰会将讨论关于建立新型朝美关系广泛且深刻的观点”。朝鲜媒体的一篇报道还说，这一会谈是“全世界万众期待下的历史首次”。

朝鲜执政党劳动党的党报《劳动新闻》将6月11日的头版和二版给了领袖出访。国家电视台更是请回了著名播音员李春姬，用温柔亲切的口吻播报了消息。

“在全世界格外关心和期待下，历史上首次举行的朝美峰会，将就顺应改变的时代要求建立崭新的朝美关系，并建立朝鲜半岛的持久巩固的和平机制、实现朝鲜半岛无核化等共同关心的问题广泛深入地交换意见。"《劳动新闻》写道。

图片版权 Korea Central TV Image caption 朝鲜国家电视台更是请回了著名播音员李春姬，用温柔亲切的口吻播报了消息。

“重要事情正在发生”

BBC全球媒体观察部的埃利斯特·克里曼（Alistair Coleman）从这些报道中看到了不同。

“朝鲜媒体在日常报道中的变化意味着重要的事情正在发生。出于控制和某种程度上的偏执，朝鲜国家媒体从不提前报道最高领袖的动向。”

克里曼说，哪怕是金正恩前两次出访中国，国家媒体都是在他回到平壤后才开始报道的。“但这次，朝鲜媒体不但告诉民众最高领袖出了国，还报道了他将与六个月前还互打‘口水仗’的美国总统会面。”

但朝美互视为敌已经有70年的历史了，朝鲜人从小到大都被告知美国和日本是朝鲜半岛人民的敌人，因此如何说服老百姓国家政策很快将变，将是一个重大挑战。

不过克里曼指出，平壤当局近期已经开始“铺垫”了。朝鲜媒体最近不仅提及“改变了的时代”，还暗示国家经济政策将要发生重大变化。换而言之，改革开放。

《劳动新闻》的读者们还读到了一则不寻常的社论：朝鲜应与其它国家接触。“形势要求所有国家和人民建立公平的国际关系”。该篇社论还引述了领导人金正恩的讲话：“只要所有国家和人民保持独立，相互尊重，我们就能建立公平的国际关系，打造一个真正独立、和平与友善的世界。”