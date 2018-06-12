观点：大胆预测金正恩的最大“让步”

图片版权 Reuters

“特金会”历史性会面今日进行。舆论对“特金会”之所以冠以“历史性”称呼，可能有两个含义，一是美朝首脑能够举行会谈本身，是一个历史性突破，具历史意义；二是这反映了国际社会对此次首脑会谈的期许，希望能够取得一些实质性成果，为半岛和平奠定好的基础。

不过，愿望归愿望，对于“特金会”能够取得什么成果，外界并没有底，各种猜测和看法都有。由于整个筹备过程匆忙并高度保密，舆论也不能从中挖出有价值的信息，但似乎有一点可以确定，即美国将从原先想一锤子搞定朝核问题的立场上后退，把这次美朝首脑会谈看成是一连串谈判的起始。

既然从蛛丝马迹中难以判断“特金会”会取得何种成效，我们不妨从本质的问题入手，看看金正恩想通过这次峰会达到何种目的，他能够做出的最大让步是什么，或许有助于看清朝鲜弃核的意图和“特金会”可以取得的成果。

图片版权 Getty Images Image caption 金正恩与特朗普在新加坡握手。

美朝是不对称的谈判对手，这种谈判，通常是实力强大的一方规定谈判议程及成果，但这个规律用在此次峰会上，似乎并不奏效。美国似乎并不能单方按自己意志行事，决定想怎么做就怎么做，朝鲜只有被动接受的成分。此中原因，除了朝核问题不但关乎美朝双方，还关乎中韩等国利益，外部力量早已深度介入这个过程外，最主要的因素，是金正恩也展示了其“强大意志”，这从朝鲜前不久威胁退出峰会已体现出来。套用一句老话，金正恩对美朝首脑会谈，是既有原则的坚定性，又有策略的灵活性。

所谓“原则的坚定性”，指的是美朝关于朝核问题的谈判不能伤及朝鲜政权的稳定，同时需要有利于朝鲜经济发展；所谓“策略的灵活性”，是指在该基础上，朝鲜随美方压力大小以及外部形势变化，而随时调整谈判策略和方式。明白这点，我们就大致能够判断出朝鲜或者金正恩可以做出的最大让步会是什么。

金正恩虽然是在西方接受的教育，也了解外界对其弃核的愿望，但其既然身为朝鲜的统治者，就得为这个政权的利益以及按照政权自身逻辑去制定内外政策。那么，金正恩政权的逻辑是什么？首要任务是在内外压力下保障政权安全，特别是保障金氏家族在朝鲜的稳固统治，金正恩的教育背景充其量只能是在统治的方式上“怀柔”一点，“人道”一点，但本质不会改变。何况，从金正恩对党内高层的清洗来看，其所受西方教育对他的统治方式没有起到明显的改善作用。

图片版权 Reuters Image caption 一名韩国男子在新加坡手持有金正恩的旗帜竖起大拇指支持峰会。

在美朝无核化谈判中，金正恩最注重的也是这点，朝鲜弃核不能对朝鲜政权和金氏统治有丝毫损害之处。这也就是朝鲜提出要将无核化谈判和美朝建交及和平协定、驻韩美军问题挂钩、一揽子解决的原因；也是朝鲜对美国国安顾问博尔顿重提利比亚弃核模式表示愤怒的原因。

特朗普虽然表态保障朝鲜政权安全，似乎呼应了金正恩的关切，但如果美国对美朝建交、签署和平协议以及撤离驻韩美军特别是前两者态度消极，金正恩势必会以各种方式让朝鲜弃核的进程拖延，甚至根本不会答应朝鲜完全弃核。因为只有一个保证朝鲜政权安全的空洞承诺，是不会让他相信特朗普和美国政府的，承诺必须具体化，落实为行动，才有可能打消其顾虑。

然而，问题是，即使美国采取步骤和朝鲜建交，签署和平协议，金正恩就一定会完全弃核吗？这也是外界向来不能确定、争议很大的地方。在我看来，这实际涉及到上面所说的金正恩对美国的信任问题，即他是否真的相信美国能够保证其政权安全。在这点上，应该把美国政府和美国社会区别开来。

美国政府如果和朝鲜签订了和平条约，两国建交，至少从法律和政治上限定了美国政府谋求推翻朝鲜政权的自由。但是，第一，美国政府的鹰派不愿就此罢休，他们一定会寻找各种机会“修理”朝鲜；第二，鉴于特朗普政府有毁约记录，未来的美国政府会不会也效仿特朗普，谁也不敢保证。所以，对于美国政府今后会不会借口人权等问题攻击甚至推翻朝鲜政权，金正恩是不会放心的。

图片版权 Reuters

相对美国政府，金正恩恐怕更不会信任美国及西方社会。在西方国家，政府间达成的政治协议对民众来说是没有法律约束力的，政府可以不去寻求推翻一国政权，但民众和各种非政府组织如果从事此类活动，政府则不能从法律上强制他们不能这样做。而在美韩日等国，敌视朝鲜政权、时刻不忘颠覆它的人有很多。一旦在美朝达成和平协议、两国建交、朝鲜有限度开放后，这些势力会趁机进入朝鲜进行“和平演变”，朝鲜即使有防范，但能否完全禁止他们的渗透，估计金正恩是没底的。而很有可能的是，美韩日等国政府会暗中配合本国民众和非政府组织对朝鲜的“颠覆”行动。

因此，对金正恩来说，预防这些情况出现的最好也是最无奈的办法，就是保留部分核武器和核能力。美国武力打击朝鲜的可能性虽然不能完全排除，但至少从目前来看，这种可能性很低甚至没有，金正恩很清楚，即使美国想武力打击朝鲜，也会遭到中韩等反对，使美国有所顾忌，所以他并不担心美国真的会用武力解决朝核问题。但以防万一，必须保留部分核武器，即使需要完全解除核武库，也必须尽量拖延这一进程，并保留能够快速制造核武器的能力。关键是，有了部分核武器和核能力，当朝鲜政权抵御不了外界和平演变攻势的时候，金正恩可以通过核讹诈来迫使美韩日等政府约束本国民众和非政府组织对朝鲜的破坏活动。

从上述角度看，在弃核问题上，金正恩所能做出的最大让步，就是解除核武库但保留核能力。这必须在美国持续保持极限施压的条件下才会实现，并且是一个长过程。就“特金会”而言，由于特朗普已经认识到不是一步到位的事情，且美国的要价已经降低，最乐观估计是，美朝达成一个朝鲜弃核和终战的框架性声明，但对弃核的内容和时间各自表述。

注：本文不代表BBC观点和立场。