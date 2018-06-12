养虎为患的德州人：这是上帝赋予的权力

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养老虎不是一件容易的事情。如果你养的老虎重400磅，每周你就得花约200美元才能买足够的肉给牠吃。给它们剪爪子也不是一件简单的事，碍于老虎的身体构造，剪爪子等于截掉牠们的脚趾骨。

虽然如此，许多美国人仍然喜欢饲养老虎做宠物。估计指，美国现时约有7000只被人饲养的老虎，比现时估计的全球野生老虎数量还要多。这些老虎许多被养在动物园里，也有一些被人养在自己的家里。

但并不是每个饲养老虎的人都能够好好照顾牠们。许多老虎因为没有足够的活动空间，令它们的肌肉萎缩。动物维权人士卡利森（Ben Callison）解释，一只野生老虎的地盘通常有20平方英里，如果饲养老虎的人把它们困在一个普通房间大小的空间，对这些老虎的身体和心理都会有很大的影响。

这些老虎始终是野生动物，具有侵略性。1990年至今，被人饲养的老虎在全美国已经造成最少22人死亡、500人受伤，但许多美国人始终十分抗拒政府就这个事情立法规管。

图片版权 Reuters Image caption 许多德州人认为他们有权利做任何自己想做的事情，包括管有枪械和饲养老虎。

饲养老虎的自由

这个问题在美国德州尤其严重。一只老虎2001年在德州扯掉一名男童的手臂后，当地才立法要求饲养老虎的人向当局登记。但是州政府仍然无法准确得知当地有多少只被人饲养的老虎。这是因为州政府让当地254个县政府自行执法，无法直接控制他们执法的力度。

为甚么德州人仍然喜欢养老虎？这是与德州人对“自由”的想法有关：当地人认为他们有权做任何事情，包括饲养老虎，而这是上帝给予他们的权力，不可侵犯。

卡利森说，他曾在美国农业部一个会议上指出美国人饲养老虎等野生动物的问题，会议结束后有人批评他“是个共产党人”。他认为，一些美国人认为如果政府要管他们饲养甚么宠物，那就是政府尝试裭夺他们的权利。

德州一家动物权益组织的发言人博伊奇（Pamela Boich）解释，德州人立场大多十分保守，十分重视个人的自由和权利。她认为，这是没有问题的，但如果德州人行使这些权利时无法确保动物得有适当的照顾，“那就是不对的”。

图片版权 Getty Images Image caption 已故流行天王迈克尔·杰克逊（Michael Jackson）也曾饲养两只老虎，牠们现在都被送到加州一个动物园。

思想改变

要改变美国人的想法不是一件容易的事。美国一家野物动物教育组织的发言人卡尔弗（Angela Culver）认为，美国人尤其喜欢跟小老虎合照。迈阿密一家中学上月举行毕业舞会期间，更带出一只成年老虎作为娱乐环节，引起争议。

但现在这种想法似乎开始出现改变。美国猫科动物保育组织（Feline Conservation Federation）分别在2011年和2016年做调查，发现全美国老虎的数量由6563只下降至5144只，显示美国人开始不再饲养老虎。博伊奇也认为，这个趋势显示美国公众开始对饲养老虎的问题有更深入的认识。

美国的动物权益组织希望最终能在全国禁止公众饲养老虎等危险动物。但即使政府能立法和想办法充公所有私人饲养的老虎，政府还需要找地方好好安置充公得来的老虎。

美国一家野物动物教育组织的发言人卡尔弗（Angela Culver）指，许多人认为如果从小饲养老虎等野生动物就可以驯化牠们，但卡尔弗说牠们始终是野生动物，天生就具侵略性。

他解释，这些小老虎大多无意伤人，但即使牠们始终十分强壮，在玩耍的时候就有可能伤害到牠们的主人。“即使是小老虎，伤害力也不少。”