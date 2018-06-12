美朝峰会：金正恩说要“让历史成为过去”

你的器材不支持播放多媒体材料 美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩在新加坡举行历史性会晤。

美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩星期二（6月12日）在新加坡举行会谈。两人在会谈后一起出席仪式，并签署联合声明。特朗普在仪式后一个多小时出席记者会，形容双方对话“诚恳、直接、具有建设性”。

金正恩并没有出席记者会，但在签署文件后对现场记者说，他与特朗普举行了一场“历史性”的会谈。金正恩也说两人决定“让历史成为过去”，同时感谢特朗普让这场会谈成事。

这场美朝峰会也引来周边国家的注意。韩国总统文在寅表示，“朝美首脑会谈将作为化解地球上最后一块冷战坚冰的世界性事件载入史册”。

韩联社引述文在寅的声明说，“长达70年的分裂敌对之阴霾让人们甚至不敢相信眼前发生的事，高度赞赏金正恩和特朗普不囿于陈规，不安于现状，勇下决断求新求变”。

文在寅表示，“韩国将在新加坡协议基础上与朝鲜一道开启和平合作新征程，今后会有无数困难，但我们决不放弃，不走回头路，历史属于敢于行动挑战的人们。韩国政府将不遗余力地与美国、朝鲜及国际社会开展合作，确保协议得以妥善落实”。

俄罗斯国家新闻通讯社塔斯社（Tass）引述俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫（Sergei Ryabkov）说，俄方对峰会持“正面态度”，但补充说“魔鬼在细节里”。塔斯社没有说明谢尔盖·里亚布科夫指的是甚么。

美朝双方都正面评价特朗普和金正恩的会面，但多名专家都认为这场会面的象征意义要比实质意义要大。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普乘坐“空军一号”离开新加坡时，人们拿出手机拍照。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普乘坐"空军一号"离开新加坡。

图片版权 AFP Image caption 文在寅盛赞“金特会”是“化解冷战的世界性事件”。

中国有何回应？

中国外交部长王毅表示，中国希望美朝两国领导人能够排除干扰，建立互信，就推进并实现半岛的无核化以及推进并建立半岛的和平机制，能够达成基本的共识。

中国外交部当天晚上就美朝领导人会晤发表声明说，“朝美领导人会晤顺利举行并取得了积极成果。这是推动朝鲜半岛无核化和政治解决进程取得的重要进展。我们对朝美两国领导人作出的政治决断表示高度赞赏，对会晤取得的成果表示欢迎和支持，对有关各方为推动会晤取得成功所作努力予以积极评价”。

中国外交部发言人耿爽亦在当天例行记者会上表示，“当前半岛问题政治解决进程正沿着中方提出的‘双轨并进’思路方向迈进”。他还说，“作为半岛事务重要当事方和《停战协定》缔约方，中方将有责任、也有义务在实现半岛停和机制转换进程中发挥应有作用”。

图片版权 AFP Image caption 特朗普是与朝鲜领导人见面的首位现任美国总统。

图片版权 Reuters Image caption 两人在双方官员见证下签署联合声明。

图片版权 Getty Images Image caption 韩国报纸以头条新闻方式报道金正恩和特朗普的见面。

特朗普在记者会说了甚么？

特朗普透露，金正恩承诺会拆毁一个“主要的导弹引擎试验场”，而美国作为回报，就会暂停针对朝鲜的军事演习。这与中国早前提出的“双暂停”建议一致。中国外长王毅提出，美国应该停止与韩国的联合军演，而朝鲜就应停止核导弹试验。

特朗普补充说，除非与朝鲜的后续谈判未如理想，否则都不会重启军演。但美国目前不会停止经济制裁，因此认为美国“没有放弃任何事情”。

在被问及朝鲜的人权问题时，特朗普说他与金正恩有讨论这个问题，但他说，谈论的细节比其他议题“相对来说没那么深入”。

特朗普在记者会期间被问到为甚么没有跟朝鲜要到更好的协议。他说，因为他只在新加坡待一天，所以“没时间”谈更多的细节。他又补充说，他和金正恩会谈期间达成的一些共识没有被写进联合声明。

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜的广播、电视和报纸开始大幅报道金正恩的出访。

联合声明说了甚么？

这份文件共有四个重点：

美国与朝鲜致力于根据两国人民对和平与繁荣的愿望，建立新型美朝关系。

美国与朝鲜将一道努力，在朝鲜半岛上打造一个持续、稳定的和平机制。

重申2018年4月27日签署的《板门店宣言》，朝鲜承诺将向朝鲜半岛完全无核化方向努力。

美国与朝鲜将致力于找回战俘／战时失踪人员遗骸，其中包括将已确定身份的遗骸尽快遣送回国。

文件的开首形容，特朗普和金正恩“全面地、深入地、诚恳地”交换有关美朝两国关系的意见，双方也谈到在朝鲜半岛建立一个“持久、和平”的政权。特朗普也承诺给予朝鲜的安全保障，而金正恩重申自己将坚持朝鲜半岛无核化。

BBC记者劳拉·比克（Laura Bicker）形容，这份文件的内容含糊，也欠缺详细的内容。她指出，文件给出的唯一承诺是推动朝鲜半岛无核化，但没有提及外界如何验证这个过程，也没有点明这必须是一个”无可逆转”的过程，令朝鲜在将来不会随时重启核武器计划。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普在签署联合声明后出席记者会，但金正恩没有同行。

美国科学家联合会专家蒙特（Adam Mount）也指出，朝鲜其实分别在1992年和2005年已经签署类似的文件，答应要推动朝鲜半岛无核化，但最终没有成事。他接受路透社采访时更指出，特朗普和金正恩签署的文件里，推动朝鲜半岛无核化的字眼比之前的协议更温和，没有实施的时间表，也没有邀请独立武器调查员进行任何查检工作。

特朗普在记者会中强调将会查核朝鲜有没有履行去核化的承诺，过程中将“派遣大量人员到朝鲜”，但是没有透露详情。

会见的过程怎样？

两人早上分别乘坐专车抵达位于圣淘沙岛上的嘉佩乐酒店（Capella Hotel），约在当地时间早上九时见面。两人在一列朝鲜和美国国旗时握手，让记者拍照。

两人随即在酒店内进行非公开对话。BBC记者劳拉·比克留意到，两人单独会面只有38分钟，似乎没有足够时间达成任何实质的共识。但不管两人最终的谈判结果如何，两人的会面就已经明确显示美朝两国的关系已经改变。

美朝双方之后举行双边会谈，美国的代表除了特朗普，还有国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo），白宫幕僚长凯利（John Kelly）和国家安全顾问博尔顿（John Bolton）等人。朝鲜方面，金正恩带了被视为金正恩“左右手”的金英哲、外交部长李勇浩和前外交部长李洙墉。

特朗普和金正恩在同一天下午举行仪式，签署文件并发表简单讲话。仪式结束后，金正恩随即坐车到机场，特朗普就举行记者会。

会面对两人有甚么意义？

这场前所未有的会面对两人都有十分大的正面影响，但长远来说可能埋下了令两人丢脸的伏笔。

短期内，特朗普会把与金正恩的会面归功他对朝鲜施加的压力和经济制裁，也会说是美国威胁对朝鲜动武，迫使金正恩到谈判桌上对话。

另一方面，金正恩的父亲和祖父在位时都没有跟美国总统见面，因此在金正恩来说，成功与美国总统会面本身就是一项成就。在朝鲜的政权眼中，与美国总统见面能加固金正恩的领导能力。

图片版权 Getty Images Image caption 各国领导人入住的酒店，警备森严。

路透社引述数名专家分析指，这场美朝峰会的象征意义大于实质意义。美国智库捍卫民主基金会（Foundation for Defense of Democracies）的朝鲜问题专家鲁杰罗（Anthony Ruggiero）指出，特朗普和金正恩在会谈期间作的承诺会否成为事实，现在仍是未知之数。

总部设在北京的盘古智库研究员李枏也认为，特朗普和金正恩签署的联合声明欠缺实质内容，因此这场峰会能否改变美朝关系，目前言之尚早。